Khoa học nói về những lợi ích tuyệt vời từ khoai lang

Có rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng khoai lang có thể mang đến nhiều lợi ích cụ thể đối với sức khỏe của bạn, từ việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh đến giúp bạn đạt được thân hình mà bạn hằng mong muốn.



Món khoai lang nướng. Ảnh: Shutterstock

Dưới đây là những lợi ích sức khỏe từ khoai lang, theo Eat This, Not That!

1. Giảm cân

Mặc dù bạn có thể đã cân nhắc từ bỏ tinh bột để giảm cân, nhưng nghiên cứu cho thấy rằng ăn khoai lang thực sự có thể giúp bạn giảm cân dễ dàng hơn.

Một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên Tạp chí Nutrients (Mỹ) cho thấy, trong một nhóm công nhân trưởng thành thừa cân từ 30 đến 50 tuổi, những người thay thế hai bữa ăn mỗi ngày bằng bữa ăn làm từ khoai lang sẽ giảm được cân, lượng mỡ trong cơ thể và giảm chỉ số BMI của họ.

2. Lượng đường trong máu được điều chỉnh tốt hơn

Nếu bạn đang phải đối mặt với những biến động lớn về lượng đường trong máu, ăn một ít khoai lang thường xuyên có thể giúp bạn tránh được những sự cố đó sau khi lượng đường trong máu của bạn giảm xuống.

Nghiên cứu tương tự năm 2019 của các nhà dinh dưỡng cho thấy rằng món khoai lang lắc thay thế bột khoai lang đã giúp bệnh nhân nghiên cứu ổn định lượng đường trong máu và 4 gram chất xơ trong mỗi củ khoai lang cỡ vừa có thể giúp đạt được mục tiêu này.

3. Quá trình tiêu hóa trở nên đều đặn hơn



Khoai lang. Ảnh: Shutterstock

Nếu bạn nhận thấy rằng quá trình tiêu hóa của bạn không thể dự đoán được như mong muốn, kết hợp nhiều khoai lang hơn vào chế độ ăn uống của bạn có thể hữu ích.

Một thử nghiệm có đối chứng năm 2016 được công bố trên tạp chí Cancer Nutrition cho thấy, trong một nhóm bệnh nhân ung thư máu, những người thêm 200 gram khoai lang vào chế độ ăn uống mỗi ngày của họ đã làm giảm tỷ lệ táo bón.

4. Cải thiện thị lực

Khi cha mẹ bạn nói rằng một số loại trái cây và rau quả tốt cho thị lực của bạn, họ đã nói đúng.

Theo nghiên cứu được trình bày tại Học viện Nhãn khoa Mỹ (AAO) - Cuộc họp chung của Hội đồng Nhãn khoa Trung Đông-Phi (MEACO) năm 2010, beta-carotene (có trong khoai lang) được phát hiện có hiệu quả trong việc cải thiện thị lực ở một số bệnh nhân bị viêm võng mạc sắc tố, một rối loạn di truyền không thể chữa khỏi ảnh hưởng đến võng mạc có thể dẫn đến mù lòa.

5. Cải thiện tuổi thọ

Muốn tận hưởng cuộc sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn, hãy thử biến khoai lang thành một phần thường xuyên trong bữa ăn của bạn.

Theo một đánh giá năm 2016 về nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific Reports, những người có mức beta-carotene lưu hành cao hơn ít có nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào hơn so với những người có mức beta-carotene thấp hơn, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (TNO)