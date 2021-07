Điểm danh 5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ giá đỗ

Giá đỗ là loại thực phẩm quen thuộc thường xuất hiện trong các bữa ăn hàng ngày. Dưới đây là 5 lợi ích mà giá đỗ mang lại cho sức khỏe, theo Boldsky.



Giá đỗ là loại thực phẩm vô cùng phổ biến, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về những lợi ích sức khỏe mà thực phẩm này mang lại. Ảnh đồ họa: Minh Anh

Giá đỗ rất giàu dinh dưỡng

Cũng như các loại rau mầm khác, giá đỗ cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Các chất dinh dưỡng có trong giá đỗ bao gồm protein, magie, phốt pho, mangan, folate, vitamin K và vitamin C. Mặt khác, giá đỗ cũng rất giàu các hợp chất oxy hóa và nhiều loại axit amin thiết yếu.

Không chỉ vậy, protein có trong giá đỗ và các loại rau mầm nói chung thường dễ tiêu hóa hơn so với các loại protein khác. Điều này được lí giải là do trong quá trình nảy mầm, lượng chất kháng dinh dưỡng bị giảm đi, do đó, cơ thể có thể dễ dàng hấp thụ tất cả chất dinh dưỡng có trong giá đỗ.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Giá đỗ chứa hàm lượng lớn các enzyme và chất xơ không hòa tan có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đồng thời cải thiện các phản ứng hóa học trong cơ thể. Bên cạnh đó, các enzyme này còn giúp hỗ trợ quá trình phân hủy thức ăn, từ đó tăng cường khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng thông qua hệ tiêu hóa.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Theo Boldsky, tiêu thụ giá đỗ có thể mang đến nhiều lợi ích đối với tim mạch bởi chúng làm tăng nồng độ cholesterol tốt (HDL cholesterol) và giảm mức cholesterol xấu (LDL cholesterol).

Không chỉ vậy, trong giá đỗ còn có phytoestrogen – một loại hormone có tác dụng tương tự như estrogen. Loại hormone này có khả năng hỗ trợ quá trình lưu thông máu ở động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh động mạch vành và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Hỗ trợ giảm cân

Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, giá đỗ và các loại rau mầm được coi là những thực phẩm mang lại hiệu quả cao trong quá trình giảm cân. Tiêu thụ chất xơ giúp ngăn chặn quá trình giải phóng ghrelin – một loại hormone gây cảm giác đói, từ đó giúp bạn cảm thấy no lâu và giảm cảm giác thèm ăn.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Giá đỗ có khả năng điều chỉnh hoạt động của enzyme amylase – một loại enzyme được cơ thể sử dụng để vận chuyển lượng đường trong máu. Do vậy, tiêu thụ giá đỗ một cách hợp lý có thể giúp bạn kiểm soát tốt mức đường huyết trong cơ thể, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

