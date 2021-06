Những lợi ích tuyệt vời của bưởi đối với sức khỏe

Bưởi là loại trái cây thuộc họ cam quýt, nó không chỉ được yêu thích bởi hương vị mà nó còn chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, có thể cung cấp một lượng lớn chất xơ, vitamin C và chất chống ôxy hóa cần thiết cho cơ thể.

Tăng cường chức năng miễn dịch

Bưởi là một loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C, một loại vitamin tan trong nước quan trọng đóng vai trò quan trọng đối với hệ thống miễn dịch. Các nghiên cứu cho thấy rằng bổ sung đủ vitamin C trong chế độ ăn uống của bạn có thể làm giảm các triệu chứng và rút ngắn thời gian nhiễm trùng đường hô hấp, bao gồm cả cảm lạnh thông thường.

Bưởi cũng chứa nhiều chất chống ôxy hóa, những hợp chất giúp ngăn chặn sự hình thành của các gốc tự do có hại trong cơ thể để ngăn ngừa tổn thương tế bào. Thậm chí, nó có thể bảo vệ chống lại thiệt hại cho các tế bào miễn dịch và tăng cường sức đề kháng của cơ thể chống lại các mầm bệnh truyền nhiễm.

Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Giống như các loại trái cây và rau quả khác, bưởi có nhiều chất xơ. Chất xơ là một chất dinh dưỡng thiết yếu có liên quan đến một số lợi ích sức khỏe, đặc biệt là đối với sức khỏe hệ tiêu hóa.

Trên thực tế, việc bạn ăn nhiều chất xơ có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tiêu hóa, chẳng hạn như bệnh trĩ, loét dạ dày và trào ngược axit.



Chống lại bệnh mãn tính

Quả bưởi chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm flavonoid như: Naringin và naringenin. Chất chống oxy hóa rất quan trọng đối với một số khía cạnh của sức khỏe. Chúng không chỉ có thể làm giảm viêm và giảm các triệu chứng của nhiều rối loạn tự miễn dịch, mà một số nghiên cứu còn cho thấy rằng chất chống oxy hóa có thể bảo vệ chống lại các bệnh mãn tính, chẳng hạn như bệnh tim, ung thư và tiểu đường.

Làm chậm các dấu hiệu lão hóa

Bưởi chứa nhiều vitamin C và chất chống ôxy hóa, cả hai đều là những hợp chất quan trọng có thể giúp làm chậm các dấu hiệu lão hóa bằng cách bảo vệ chống lại thiệt hại do các gốc tự do gây ra.

Thêm vào đó, một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chiết xuất của buổi có thể giúp ức chế sự hình thành của các sản phẩm cuối quá trình glycation tiên tiến, còn được gọi là AGEs. AGEs được cho là góp phần vào các dấu hiệu lão hóa, như nếp nhăn, đường nhăn và giảm độ đàn hồi của da.

Chứa các đặc tính kháng khuẩn

Điều thú vị là một số nghiên cứu cho thấy bưởi có thể có đặc tính kháng khuẩn, có thể chống lại các chủng vi khuẩn và nấm có hại.

Hầu hết các nghiên cứu đều tập trung vào tác dụng của tinh dầu chiết xuất từ ​​quả bưởi, đã được chứng minh là có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của các chủng vi khuẩn cụ thể như Staphylococci và Enterobacteriaceae.

Một nghiên cứu do Đại học Quốc gia Việt Nam thực hiện cũng cho thấy bưởi cũng có tác dụng chống lại một số loại nấm, bao gồm cả Penicillium expansum, một loại nấm mốc xanh hoạt động như một mầm bệnh thực vật.

