8 thực phẩm tăng cường trí nhớ hiệu quả ai cũng nên biết

Theo Boldsky, quả bơ, cam, các loại hạt và trứng là một trong số nhiều loại thực phẩm quen thuộc có tác dụng hỗ trợ tăng cường trí nhớ rất hiệu quả.



Măng tây và những lợi ích tuyệt vời với sức khỏe, không phải ai cũng biết

Phát hiện tác dụng đáng ngạc nhiên của cà phê với tóc

Một số loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày được cho là có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe não bộ. Ảnh đồ họa: Minh Anh



Quả bơ



Bơ là loại quả cung cấp nhiều dinh dưỡng và khoáng chất thiết yếu, bao gồm các chất béo không bão hòa, vitamin K và folate. Các chất này có tác dụng tăng cường sức khỏe não bộ và ngăn ngừa nguy cơ suy giảm trí nhớ.



Một số thực phẩm khác cũng giàu chất béo không bão hòa có thể kể đến như hạnh nhân, hạt chia, quả óc chó.



Các loại quả mọng



Các loại quả mọng chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như catechin, quercetin, anthocyanin và axit caffeic. Các hợp chất này mang nhiều lợi ích cho não bộ bằng cách cải thiện sự liên kết giữa các tế bào não, từ đó giúp tăng cường trí nhớ và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh do tuổi tác.



Cá béo



Các loại cá béo như cá thu, cá hồi, cá ngừ, cá mòi là nguồn cung cấp axit béo omega-3 tuyệt vời. Loại axit này có khả năng cải thiện cấu trúc của các tế bào não, hay còn được gọi là tế bào thần kinh. Điều này giúp tăng lưu lượng máu trong não bộ và nâng cao trí nhớ.



Các loại hạt



Hàm lượng vitamin E và axit béo omega-3 dồi dào trong các loại hạt giúp bảo vệ tế bào não khỏi tình trạng stress oxy hóa do các gốc tự do gây ra. Đây cũng được xem là chất dinh dưỡng thiết yếu tham gia vào quá trình hình thành nên nhiều cấu trúc của cơ thể, đồng thời đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển hệ thần kinh trung ương.



Bông cải xanh



Những loại rau thuộc họ cải thường rất giàu chất chống oxy hóa cũng như các vitamin và khoáng chất khác như vitamin C, selen, folate và kali.



Mặt khác, bông cải cung cấp hàm lượng lớn vitamin K cho cơ thể, đây là loại vitamin có tác dụng rất tốt trong việc làm giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ, đặc biệt là ở người cao tuổi.



Trứng



Các chất dinh dưỡng có trong trứng như vitamin B6, vitamin B12 và axit folic được cho là có tác dụng rất tốt trong việc làm chậm quá trình suy giảm nhận thức. Mặt khác, chất choline trong trứng còn giúp cải thiện sức khỏe hệ thần kinh, từ đó hỗ trợ tăng cường trí nhớ.



Trà xanh



Trà xanh là một loại đồ uống rất tốt trong việc giữ não bộ luôn tỉnh táo và cải thiện sự tập trung. Ngoài ra, trong trà xanh cũng chứa một loại axit amin gọi là L-theanine, chất này có khả năng làm tăng hoạt động của chất dẫn truyền thần kinh GABA, từ đó giúp giảm lo lắng và mang lại cảm giác thư giãn cho cơ thể.



Cam



Cam chứa hàm lượng vitamin C rất dồi dào. Loại vitamin này được coi là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ các tế bào não khỏi tác hại từ các gốc tự do.



Theo Boldsky, tiêu thụ các thực phẩm giàu vitamin C như cam có thể làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ do tuổi tác.



https://laodong.vn/suc-khoe/8-thuc-pham-tang-cuong-tri-nho-hieu-qua-ai-cung-nen-biet-918574.ldo

Theo Minh Anh (theo Boldsky/LĐO)