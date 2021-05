Tác dụng bất ngờ khi ăn thịt gà

Theo trang "Eat This, Not That!", thịt gà có tác dụng trong việc duy trì khối cơ bắp, giảm cân, cải thiện tâm trạng.



Thịt gà có tác dụng trong việc giảm cân, duy trì khối cơ bắp, cải thiện tâm trạng. Ảnh: Thanh Ngọc.

Duy trì khối cơ bắp

Thịt gà được xem là một nguồn protein nạc. Protein trong sản phẩm gia cầm này giúp xây dựng và duy trì khối cơ bắp và cải thiện sức mạnh. Không những vậy, thịt gà còn chứa nhiều axit amin giúp tạo nên các mô cơ, phát triển cơ bắp.

Khi cơ thể tiêu thụ nhiều protein hơn có tác trong việc xây dựng mật độ khoáng chất của xương. Điều này rất quan trọng, đặc biệt là lúc bạn chạy nhiều vòng dưới ánh nắng mặt trời. Vì vậy, hãy đảm bảo thịt gà là một phần trong chế độ ăn uống của bạn.

Giảm cân

Thịt gà cũng là loại thực phẩm giúp ích bạn trong việc giảm cân. Một khẩu phần gà 4 ounce chỉ có khoảng 30 gam protein. Bằng cách chuẩn bị các món ăn ngon có đầy đủ protein, bạn sẽ đạt được mong muốn cân nặng của mình một cách dễ dàng hơn.

Cải thiện tâm trạng

Một tác dụng nữa của việc ăn thịt gà là giúp cải thiện tâm trạng của bạn một cách tự nhiên. Ăn thịt gà giúp cung cấp cho cơ thể mức serotonin cao hơn, nhờ vào việc bổ sung axit amin tryptophan. Điều này sẽ không có tác động ngay lập tức, nhưng bạn có thể thấy lợi ích khi có một lối sống lành mạnh tổng thể.

