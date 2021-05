Lợi ích khó ngờ của thịt gà ít người biết

Thịt gà là một trong những món ăn giàu protein phổ biến nhất thế giới. Chính vì vậy, khi nghĩ đến thịt gà, nhiều người nghĩ đây là món ăn giúp người tập gym tăng cơ. Nhưng thực tế, thịt gà còn nhiều lợi ích khó ngờ khác.

Thịt gà không chỉ giúp tăng cơ mà còn cải thiện tâm trạng. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Thịt gà phổ biến đến mức xuất hiện hầu như ở mọi quốc gia. Có rất nhiều cách để chế biến thịt gà, từ những cách đơn giản nhất là luộc, hấp đến nướng, chiên, theo Eat This, Not That!.

Dù thịt gà có một số hạn chế như hàm lượng cholesterol và natri cao nhưng đây vẫn là món ăn giàu dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, lượng cholesterol này chỉ tương đương một khẩu phần cá hồi và thấp hơn so với nhiều loại thịt đỏ.

Những lợi ích nổi trội nhất của thịt gà là tăng cường cơ bắp, làm xương chắc khỏe và giúp tăng cân khỏe mạnh. Lợi ích này có được là nhờ hàm lượng protein cao trong thịt gà.

Protein không chỉ giúp cơ bắp phát triển mà còn cải thiện mật độ xương. Do đó, thịt gà đặc biệt có lợi cho những người thường xuyên vận động hay chơi thể thao. Với những người muốn duy trì chế độ tập luyện thể thao nhiều năm thì thịt gà cần là món ăn thường xuyên.

Mỗi bữa ăn, chúng ta cần tiêu thụ khoảng 25 đến 30 gram protein. Lượng protein này tương đương khoảng 100 gram thịt gà.

Không những vậy, một lợi ích khác của thịt gà mà ít người biết là cải thiện tâm trạng, giúp vui hơn và giảm căng thẳng. Lợi ích này có được là nhờ trong thịt gà có axit amin tryptophan. Đây là nguyên liệu cần thiết để cơ thể sản xuất ra hoóc môn hạnh phúc serotonin.

Để tận dụng tốt nhất lợi ích sức khỏe của thịt gà, các chuyên gia khuyến cáo mọi người hãy duy trì chế độ tập luyện thể thao phù hợp, có chế độ ăn uống cân bằng mà trong đó thịt gà là phần không thể thiếu, theo Eat This, Not That!.

Theo Ngọc Quý (TNO)