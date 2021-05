5 lợi ích cho sức khỏe của cam

Theo trang "Eat This, Not That!", cam chứa nhiều vitamin C, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư...

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Vitamin C trong cam giúp hỗ trợ kích thích sản xuất các tế bào trắng, làm tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Cam còn có thể tăng cường khả năng miễn dịch chung của bạn đối với virus và nhiễm trùng.

Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư

Ăn cam có thể giúp chống lại các gốc tự do gây ung thư. Cam có chứa vitamin C và axit folic cùng với các chất chống oxy hóa có thể làm giảm nguy cơ tổn thương DNA, ngăn ngừa sự phát triển của một số loại tế bào ung thư nhất định.



Cam chứa nhiều vitamin C, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Thanh Ngọc.

Cải thiện làn da

Loại trái cây này là chìa khóa giúp bạn có làn da sạch mụn. Vitamin C có trong nước cam sẽ giúp kích thích sản xuất collagen để duy trì làn da căng bóng, khỏe mạnh.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Chất xơ và kali có trong cam rất cần thiết để cải thiện sức khỏe tim mạch. Một quả cam trung bình cung cấp khoảng 3 gam chất xơ, loại chất này làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim.

Giảm lượng đường trong máu

Với đặc tính giàu chất xơ, ít đường, nhiều vitamin C và B1, cam còn có khả năng kiểm soát lượng đường trong máu.

THANH NGỌC (THEO EAT THIS, NOT THAT!/LĐO)