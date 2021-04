Lợi ích bất ngờ khi ăn một quả táo mỗi ngày

Táo chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Ăn một quả táo mỗi ngày đem lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Giàu dinh dưỡng

Một quả táo trung bình cung cấp các chất dinh dưỡng sau: Calo, carb, chất xơ, vitamin C, kali, vitamin K,...

Đặc biệt, vitamin C có trong táo hoạt động như một chất chống oxy hóa để trung hòa các hợp chất có hại và bảo vệ chống lại bệnh tật.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Các nghiên cứu cho thấy ăn táo giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính, bao gồm cả các bệnh tim mạch. Người tiêu thụ nhiều trái cây và rau củ trắng, bao gồm cả táo, có nguy cơ đột quỵ thấp hơn.

Bên cạnh đó, táo cũng chứa nhiều chất xơ hòa tan, có thể giúp giảm huyết áp và mức cholesterol, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Hỗ trợ giảm cân

Trong quá trình giảm cân, việc đưa táo vào khẩu phần ăn sẽ rất hiệu quả. Bởi lẽ một quả táo cỡ trung bình chứa khoảng 86% là nước, 95 calo. Ăn một quả táo có thể cung cấp khoảng 4gr chất xơ cho cơ thể, tương đương với 16% lượng chất xơ được khuyến nghị hàng ngày cho phụ nữ và 11% cho nam giới.

Ngoài ra, sự kết hợp của nước và chất xơ trong táo giúp làm tăng cảm giác no. Ăn một quả táo trước bữa ăn thúc đẩy cảm giác no hơn đáng kể so với nước sốt táo hoặc nước ép táo. Việc thúc đẩy cảm giác no, đồng thời giảm cảm giác thèm ăn, giảm lượng calo tổng thể và dẫn đến giảm cân.

TÂM AN (THEO HEALTHLINE/LĐO)