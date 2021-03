Điều gì xảy ra khi bạn ăn khoai lang?

Những loại carb lành mạnh này là một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống của bạn, và lợi ích của chúng còn vượt xa sở thích của bạn.



Khoai lang rất giàu chất xơ, có thể giúp giảm cholesterol "xấu". Ảnh: SHUTTERSTOCK

Cho dù bạn ăn khoai lang nướng, chiên, nghiền hay phủ thêm kẹo dẻo, thì khoai lang là một bổ sung ngon miệng và lành mạnh cho bất kỳ bữa ăn nào. Đó có thể là lý do tại sao tiêu thụ khoai lang ở Mỹ đang tăng lên mỗi năm, với người Mỹ ăn trung bình 7,5 pound (3,4 kg) khoai lang hằng năm trong năm 2015 (năm 2000 chỉ có 4,2 pound - 1,9 kg).

Khoai lang có lợi ích gì cho sức khỏe? Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn ăn khoai lang?

1. Có thể cải thiện tiêu hóa

Bạn muốn tận hưởng cảm giác thoải mái hơn, bụng bớt đầy hơi? Hãy thử thêm một ít khoai lang vào thói quen thường xuyên của bạn.

Travis Blanchard, người sáng lập Splash Bytes ở Mỹ, cho biết: Khoai lang rất giàu chất xơ và có thể giúp ngăn ngừa táo bón. Trên thực tế, theo một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên Tạp chí Functional Foods in Health and Disease, tiêu thụ khoai lang cũng có liên quan đến việc cải thiện vi khuẩn có lợi trong đường ruột, theo Eat This, Not That!

2. Có thể giảm nguy cơ bị chuột rút khi tập thể dục

Bạn muốn không bị chuột rút sau khi tập luyện căng thẳng? Thay vì ăn một thanh protein, hãy thử ăn một củ khoai lang.

Meghan Sedivy, chuyên gia dinh dưỡng đăng ký với Fresh Thyme Market, cho biết: “Mặc dù, về lượng calorie, khoai lang cũng giống như khoai tây thông thường, chúng có chất xơ, chất chống ô xy hóa và một lượng kali đáng ngạc nhiên được tìm thấy trong cả thịt và vỏ của khoai lang. Trên thực tế, khoai lang chứa gấp đôi lượng kali được tìm thấy trong một quả chuối, có thể làm giảm nguy cơ chuột rút do thiếu kali”.

3. Có thể cải thiện thị lực



Màu cam sáng của khoai lang làm cho chúng chứa nhiều vitamin A và C để hỗ trợ sức khỏe thị lực. Ảnh: SHUTTERTOCK

Nếu bạn muốn bảo vệ sức khỏe đôi mắt của mình, khoai lang có thể là cách ngon nhất để đạt được mục tiêu đó.

Chuyên gia dinh dưỡng Sedivy nói: “Màu cam sáng của khoai lang làm cho chúng chứa nhiều vitamin A và C để hỗ trợ sức khỏe thị lực”.

Trên thực tế, theo nghiên cứu do Học viện Nhãn khoa Mỹ thực hiện, beta-carotene được tìm thấy trong các loại thực phẩm như khoai lang có liên quan đến việc giảm tỷ lệ suy giảm thị lực ở những người mắc bệnh võng mạc sắc tố, có thể gây quáng gà và mất thị lực ngoại vi…

4. Có thể tăng cường hệ thống miễn dịch

Nếu bạn cảm thấy như bị cảm lạnh, hãy thêm một ít khoai lang vào bữa ăn thông thường của bạn có thể giúp bạn bảo vệ cơ thể.

“Khoai lang không chỉ chứa nhiều vitamin A mà còn chứa nhiều vitamin C. Cả hai loại vitamin này đều hoạt động trong cơ thể bạn để tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp bạn chống lại các bệnh nhiễm trùng”, Megan Byrd, người sáng lập Oregon Dietitian, trích dẫn một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Reviews Immunology.

Chuyên gia Byrd tiếp: "Thiếu vitamin A có liên quan đến việc giảm khả năng miễn dịch, đặc biệt là với GI và nhiễm trùng đường hô hấp".

5. Cải thiện cholesterol “xấu” của bạn

Hãy coi khoai lang là một “công cụ cần thiết trong kho vũ khí” của bạn để chống lại lượng cholesterol cao.

Diana Gariglio-Clelland, chuyên gia dinh dưỡng tại Next Luxury, cho biết: “Khoai lang rất giàu chất xơ, có thể giúp giảm cholesterol LDL".

6. Bạn có thể no lâu hơn

Bạn đang tìm cách chống lại những cơn thèm ăn giữa các bữa ăn? Nếu ăn khoai lang thường xuyên, bạn có thể tạm biệt những cơn thèm ăn.

Rachel Fine, chuyên gia dinh dưỡng, chủ sở hữu của To The Pointe Nutrition, cho biết: “Khoai lang là một nguồn cung cấp carbohydrate và chất xơ hòa tan tuyệt vời. Chất xơ hòa tan giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, không chỉ thúc đẩy việc giải phóng ổn định cả insulin và leptin, mà còn thúc đẩy 'cảm giác no' trong bữa ăn, giúp bạn quản lý khẩu phần một cách tự nhiên”, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (TNO)