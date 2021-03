Điều gì xảy ra khi bạn ăn các loại hạt?

Cho dù bạn thích hạnh nhân, quả hồ trăn, quả óc chó hay hạt điều, hãy biết rằng bạn đang nhận được rất nhiều dinh dưỡng khi ăn các loại hạt thường xuyên.



Tin hay không thì tùy bạn, các loại hạt có thể giúp bạn giảm mức cholesterol “xấu”. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Thực phẩm có nguồn gốc thực vật chứa nhiều khoáng chất cũng như chất béo lành mạnh, chất xơ và protein, khiến nó trở thành một món ăn nhẹ hoàn hảo vào buổi trưa hoặc bổ sung cho một cốc sữa chua Hy Lạp hoặc thậm chí bổ sung cho một bát bột yến mạch. Cho dù bạn chọn cách ăn các loại hạt như thế nào, bạn cũng nhất định nhận được một số lợi ích sức khỏe.

Eat This, Not That! đã yêu cầu chuyên gia Sydney Greene giải thích 5 điều có thể xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn các loại hạt.

1. Giảm cân

Nếu bạn đang tìm cách để làm cho chén yến mạch qua đêm của bạn có thêm một chút no (và hương vị) thì việc thêm các loại hạt vào là một ý tưởng tuyệt vời. Chưa kể, các loại hạt thậm chí có thể giúp bạn giảm cân, đặc biệt nếu chúng thay thế các loại thực phẩm có đường không cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng.

Chuyên gia Greene nói: “Các loại hạt cực kỳ no có nghĩa là chúng sẽ không chỉ giúp bạn no vào lúc này mà còn giúp bạn no lâu hơn nhờ vào thành phần dinh dưỡng cân bằng của chúng. Ăn nhẹ với các loại thực phẩm giàu chất béo lành mạnh, protein và chất xơ là một cách tuyệt vời để điều chỉnh cơn đói và giảm thiểu tình trạng ăn uống vô tâm trong cả ngày".

2. Giảm mức cholesterol LDL

Tin hay không thì tùy, các loại hạt có thể giúp bạn giảm mức cholesterol “xấu”, còn được gọi là lipoprotein mật độ thấp (LDL).

Chuyên gia Greene cho biết: “Các loại hạt là một nguồn cung cấp chất xơ hòa tan và phytosterol có thể ức chế sự hấp thụ cholesterol trong chế độ ăn của ruột. Chất xơ hòa tan giúp kéo cholesterol ra khỏi cơ thể, ngăn không cho nó hấp thụ vào máu và phytosterol cạnh tranh với cholesterol trong cơ thể, ức chế sự hấp thụ của nó".

3. Giữ cho bạn đi vệ sinh thường xuyên



Hạt dẻ cười. Ảnh: SHUTTERTOCK

Chuyên gia Greene nói rằng một số loại hạt - chủ yếu là hạnh nhân và hạt dẻ cười - cung cấp một nguồn chất xơ dồi dào cho mỗi khẩu phần ăn, có thể giúp bạn đi vệ sinh thường xuyên hơn.

"Một khẩu phần hạnh nhân (một ounce) cung cấp khoảng 13% lượng chất xơ được khuyến nghị hằng ngày của bạn, cần thiết cho tiêu hóa khỏe mạnh", cô Greene nói.

4. Ngăn ngừa rối loạn nhịp tim

Bạn có biết hạt óc chó, hạnh nhân, hạt điều và hạt pili đều có điểm chung gì không? Mỗi loại hạt này đều chứa magiê, là chìa khóa cho sức khỏe tim mạch.

Chuyên gia Greene nói: “Magiê là một khoáng chất quan trọng có vai trò điều hòa nhịp tim. Ngoài khoáng chất quan trọng này, a xít béo omega-3, giống như những chất có trong quả óc chó, có thể giúp ổn định các tế bào cơ tim".

5. Giúp bạn phục hồi sau khi tập luyện

Khi bạn ăn các loại hạt, cơ thể bạn đang nhận được sự tăng cường chất béo lành mạnh và protein, cả hai đều cần thiết phải có ngay sau khi tập luyện để giúp bạn bổ sung cơ bắp.

Cô Greene nói: “Sau khi tập thể dục, điều quan trọng là phải nuôi dưỡng cơ thể với sự cân bằng của protein, chất béo lành mạnh và carbohydrate phức tạp. Mặc dù chúng có chứa một số carbohydrate, nhưng tốt nhất là bạn nên kết hợp các loại hạt với một miếng trái cây tươi hoặc khô sau khi tập luyện các bài tập tăng cường nhịp tim hoặc các bài tập cường độ cao để bổ sung lượng glycogen dự trữ", theo Eat This, Not That!

