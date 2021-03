6 loại thực phẩm tốt cho não bạn cần biết

Những gì bạn ăn hằng ngày không chỉ cung cấp năng lượng cho cơ thể mà còn đóng một phần quan trọng trong sức khỏe nhận thức của bạn.



Những thực phẩm giúp bạn giảm hơn một nửa nguy cơ ung thư ruột

Tiêu thụ phô mai hằng ngày dẫn đến hiệu suất tốt hơn trong bài kiểm tra nhận thức - Ảnh: Shutterstock



Tiến sĩ Kien Vuu, phó giáo sư Khoa học Sức khỏe tại Đại học Los Angeles (Mỹ), cho biết: “Có một mối liên kết nối vật lý trực tiếp giữa não và ruột. Đó là dây thần kinh phế vị và nó liên kết từ não xuống ruột và hệ thần kinh xung quanh, gửi thông điệp qua lại giữa hai cơ quan này”.



Khi bạn ăn không ngon miệng hoặc ăn những thực phẩm gây kích ứng ruột, nó sẽ gửi tín hiệu đó đến não, từ đó có thể gây ra các vấn đề về trí nhớ và gây nhầm lẫn.



Đã có rất nhiều nghiên cứu tập trung vào việc ăn gì để nuôi não. Nói chung, các loại thực phẩm tốt cho tim như trái cây, rau, chất béo lành mạnh… cũng tốt cho não, theo Best Health.



Và tập thể dục cũng đặc biệt tốt cho sức khỏe não bộ.



Nhưng một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Alzheimer’s Disease, cho thấy có một số loại thực phẩm không ngờ lại rất tốt cho não.



1. Phô mai



Trong nghiên cứu của Tạp chí Bệnh Alzheimer, các nhà nghiên cứu đã theo dõi 1.787 người lớn ở Anh từ 46 đến 77 tuổi, trong khoảng thời gian 10 năm, để thu thập cả dữ liệu về chế độ ăn uống và nhận thức.



Kết quả đã phát hiện ra rằng, tiêu thụ pho mát hằng ngày dẫn đến hiệu suất tốt hơn trong bài kiểm tra nhận thức, theo Best Health.



Auriel Willette, tiến sĩ, phó giáo sư khoa học thực phẩm và dinh dưỡng con người tại Đại học bang Iowa (Mỹ), người dẫn đầu nghiên cứu, cho biết: Phô mai thường có hàm lượng chất béo bão hòa cao. Nhưng phô mai có chứa a xít linoleic tiếp hợp (CLA). Mức CLA cao hơn làm tăng khả năng chống viêm, giảm cân và điều chỉnh chất béo tốt hơn, một phần là nhờ a xít béo omega-3.



2. Thịt cừu



Tiến sĩ Willette nói, những phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng ăn thịt cừu hằng tuần giúp suy nghĩ linh hoạt hơn. Thịt cừu nhiều nạc và đậm đặc protein.



Tiến sĩ Vuu nói: “Thịt cừu thường không nuôi công nghiệp, mà được nuôi từ đồng cỏ, không có chất kháng sinh, và cũng là loại thịt có khả năng gây viêm thấp hơn so với các loại thịt đỏ khác”.



3. Một ít rượu vang



Nghiên cứu so sánh tác động của các loại rượu, đã cho thấy, rượu vang đỏ có lợi cho não nhất. Những người tham gia nghiên cứu uống rượu có điểm về mức độ tư duy linh hoạt cao hơn những người kiêng rượu.



Tiến sĩ Willette nói: “Rượu được làm từ trái cây lên men nên rất giàu chất chống ô xy hóa. Polyphenol, một trong những chất chống ô xy hóa, được sản xuất tự nhiên trong cùi, hạt và vỏ của quả nho. Các polyphenol như resveratrol, quercetin và những chất khác có liên quan đến các yếu tố làm tăng lưu lượng máu”, theo Best Health.



Tiến sĩ Vuu nói rằng não rất dễ bị stress do chống ô xy hóa. Béo phì hoặc chế độ ăn nhiều chất béo hoặc đường có thể tác hại đến tâm trí.



Dó đó, chất chống ô xy hóa trở thành nguồn bảo vệ tuyệt vời chống lại những tác nhân gây căng thẳng này.



Hãy nhớ rằng, những lợi ích này vẫn không thể bù đắp nổi những tác hại của rượu nếu uống quá liều khuyến nghị là 2 ly nhỏ mỗi ngày cho nam giới và 1 ly nhỏ cho phụ nữ, theo Best Health.



Uống quá nhiều rượu làm tăng nguy cơ bị huyết áp cao, ung thư vú, bệnh gan và làm sa sút trí tuệ.



4. Cá béo



Tiến sĩ Vuu nói: “Omega-3 là chất dinh dưỡng cần cho mọi màng tế bào, đặc biệt là não.



Có thể bạn đã biết cá hồi là nguồn cung cấp omega-3 hàng đầu, ngoài ra còn có các loại cá khác như cá mòi, cá thu, cá cơm, cá hồi và cá trích - tất cả đều có lợi cho não bộ”, theo Best Health.



Nghiên cứu được công bố trên Neurology, cho thấy ăn hải sản có a xít béo omega-3 ít nhất 1 lần một tuần có thể bảo vệ chống lại chứng mất trí nhớ. Mối liên quan này thậm chí còn mạnh mẽ hơn ở những người có biến thể gien APOE4 - làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.



5. Sô cô la đen



Sô cô la đen nguyên chất giúp cải thiện sức khỏe nhận thức - Ảnh: Shutterstock



Cần lưu ý chỉ sô cô la đen nguyên chất mới giúp cải thiện sức khỏe nhận thức. “Ca cao trong sô cô la đen có flavonols, hoạt động như một chất chống ô xy hóa và có thể bảo vệ não,” tiến sĩ Vuu nói.



Và dường như mọi thứ đều có ích. Một đánh giá về các nghiên cứu được công bố trên Frontiers in Nutrition, cho thấy tiêu thụ flavonol giúp trí nhớ tốt hơn, điểm kiểm tra cao hơn và cải thiện lưu lượng máu trong não, có thể gián tiếp cải thiện trí nhớ và tư duy nhận thức, theo Best Health.



6. Trà xanh



Trà xanh có một lượng caffeine vừa phải, đây là một chất kích thích não có thể tăng cường chức năng của não và trí nhớ. Cả cà phê cũng vậy.



Nhưng trà xanh có một số đặc tính mà cà phê không có, đặc tính lớn nhất là theanine, tiến sĩ Vuu nói. Đây là một a xít amin có thể đi vào não và tạo cảm giác thoải mái hơn và ít lo lắng hơn, cải thiện chức năng tâm thần.



Trà xanh cũng có polyphenol tương tự như rượu vang đỏ, có nghĩa là những người không uống rượu vẫn có thể nhận được các lợi ích cho não bằng cách pha một tách trà, theo Best Health.



