Những thực phẩm giúp bạn giảm hơn một nửa nguy cơ ung thư ruột

Mới đây các nhà khoa học đã phát hiện một số loại thực phẩm có thể ngăn ngừa ung thư ruột đến 52%, theo First For Woman.



Xà lách là một trong những loại thực phẩm giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng- Ảnh: Shutterstock



Một nhóm các nhà nghiên cứu Pháp, Hà Lan và Canada báo cáo trên Tạp chí Y khoa Anh (BMJ) gần đây đã thực hiện đánh giá hệ thống 343 nghiên cứu về ung thư đại trực tràng.



Trong đó, có đến 80 nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng cho thấy một số loại thực phẩm, bao gồm trái cây và rau, có thể làm giảm nguy cơ phát triển ung thư ruột, theo First For Woman.



Tại sao chúng ta phải lo lắng về ung thư ruột?



Theo Tạp chí của Hiệp hội Ung thư Mỹ, ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến thứ 3 trên thế giới, và là nguyên nhân thứ 3 gây tử vong do ung thư ở phụ nữ, theo First For Woman.



Tuy nhiên, tiến sĩ Bogdan Protyniak, bác sĩ phẫu thuật đại trực tràng tại Trung tâm Y tế Geisinger Wyoming Valley (Mỹ), cho biết ung thư đại trực tràng hoàn toàn có thể điều trị được trong giai đoạn đầu. Nhưng vì các triệu chứng có thể khó phát hiện sớm, nên cách tốt nhất để ngăn ngừa ung thư ruột là thực hiện các bước phòng ngừa, theo Forum Daily Woman.



Đặc biệt, nghiên cứu cho thấy có thể giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng đến 52% chỉ bằng cách đơn giản là ăn thật nhiều trái cây và rau quả hằng ngày. Thậm chí chỉ ăn rau thôi cũng đã có tác dụng lớn, theo First For Woman.



Nghiên cứu cũng cho thấy một số loại rau, như các loại đậu, bắp cải và các loại rau xanh thuộc họ cải khác như súp lơ, bông cải xanh, xà lách và cải mầm Brussels có thể giảm đáng kể nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu khác cũng đưa ra kết quả trái ngược, vì họ không thấy lợi ích của việc ăn nhiều rau hoặc trái cây đối với nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.



Mặc dù vậy, cuối cùng các nhà nghiên cứu đã xem xét tất cả dữ liệu và vẫn phát hiện ra một số loại thực phẩm làm giảm nguy cơ ung thư ruột.

Đó là:



* Xà lách

* Rau bó xôi

* Cải rổ

* Cam

* Bưởi

* Củ cải



Những thực phẩm mạnh mẽ này chứa đầy chất xơ và các chất dinh dưỡng chống lại chất gây ung thư, theo First For Woman.



Tại sao các loại trái cây và rau này có thể ngăn ngừa ung thư ruột?



Cam cũng là một trong những loại thực phẩm có thể giảm đến 52% nguy cơ ung thư đại trực tràng - ẢNH: SHUTTERSTOCK





Chúng rất giàu chất xơ. Chất xơ hút nước vào ruột, làm sạch trong đường tiêu hóa.



Chất xơ cũng giúp loại bỏ vi khuẩn và các chất tích tụ khác trong ruột, giảm thời gian các tế bào trong đường tiêu hóa tiếp xúc với các hóa chất gây viêm, theo First For Woman.



Trái cây và rau quả cũng rất giàu chất dưỡng chất thực vật - giúp chống lại vi khuẩn, virus và nấm.



Những chất dinh dưỡng thiết yếu này bao gồm folate (vitamin B9) có thể ngăn chặn sự hình thành các chất gây ung thư trong cơ thể.



Chúng thậm chí có thể giúp ngăn chặn các chất gây ung thư tấn công các tế bào, theo First For Woman.



Thực sự, nghiên cứu cho thấy tiêu thụ nhiều a xít folic đã làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.



Nếu bạn muốn tăng liều folate hằng ngày và các chất dưỡng chất thực vật khác, hãy thử thêm nhiều loại trái cây và rau vào chế độ ăn uống.

Hãy tập trung vào rau làm món chính và thịt làm món phụ.



Bằng cách này, bạn đã có thể giảm nguy cơ ung thư ruột, mà không cần phải bổ sung chất gì, theo First For Woman.



Tuy nhiên, cũng nên nhớ rằng không có một loại thực phẩm nào có thể loại bỏ 100% nguy cơ ung thư đại tràng.



Vì vậy, cần phải nội soi đại tràng định kỳ hoặc khám sàng lọc theo khuyến nghị của bác sĩ, theo Forum Daily Woman.



