5 loại thực phẩm đắng giúp ngừa ung thư, tăng khả năng miễn dịch

Chúng ta thường chảy nước miếng vì các món tráng miệng ngọt ngào và thèm ăn các món mặn mà dễ chịu, nhưng những món ăn có vị đắng thì không thích.



Có phải ai cũng cần ngủ đủ 8 tiếng? Không ngủ đủ thì sao?

Bất ngờ công dụng nhụy hoa nghệ tây ngâm mật ong

Khổ qua có tác dụng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư, giảm lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2...- Ảnh: Shutterstock





Tuy nhiên, thực phẩm đắng rất bổ dưỡng và có thể cải thiện sức khỏe của bạn và bảo vệ bạn khỏi một số bệnh.



Dưới đây là những lý do tại sao ăn nhiều thực phẩm đắng lại quan trọng và đâu là lựa chọn tốt nhất, theo Times of India.



Thực phẩm đắng có thể cải thiện khả năng miễn dịch của bạn như thế nào?



Tăng cường khả năng miễn dịch luôn được coi là điều quan trọng để có sức khỏe tốt hơn. Trong thời dịch bệnh Covid-19, mọi người đã có ý thức hơn về khả năng miễn dịch và thường tìm cách xây dựng hệ thống phòng thủ tự nhiên của họ.



Nếu bạn lo lắng về sức khỏe miễn dịch của mình, thực phẩm đắng là câu trả lời cho vấn đề của bạn.



Thực phẩm có vị đậm được coi là đắng vì chúng làm tăng nước bọt và a xít trong dạ dày. Bao gồm những thực phẩm này trong chế độ ăn uống có thể giúp kích thích hệ tiêu hóa và cải thiện sự hấp thu các chất dinh dưỡng từ thực phẩm. Những thực phẩm này cũng có thể ngăn ngừa ruột bị rò rỉ và viêm nhiễm trong cơ thể.



Ngoài ra, hàm lượng chất dinh dưỡng cao trong thực phẩm có thể tăng cường sự trao đổi chất và khả năng miễn dịch của bạn.



Dưới đây là 5 loại thực phẩm có vị đắng mà bạn phải đưa vào chế độ ăn uống của mình, theo Times of India.



1. Khổ qua (mướp đắng)



Khổ qua là một loại rau thông thường luôn đứng đầu danh sách những món ăn có vị đắng và không được ưa chuộng nhất. Nhưng nó chứa nhiều chất phytochemical lành mạnh như triterpenoids, polyphenol và flavonoid được biết là có tác dụng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư.



Khổ qua cũng là một loại thuốc tự nhiên để giảm lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Hàm lượng chất chống oxy hóa trong nó cũng có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra.



2. Rau họ cải





Cải bó xôi - Ảnh: Shutterstock



Các loại rau lá xanh thuộc họ cải cũng thuộc loại thực phẩm có vị đắng. Họ nhà cải chứa các loại rau như bông cải xanh, bắp cải, củ cải và rau bina (cải bó xôi, rau chân vịt).



Rau họ cải có một hương vị mạnh mẽ đặc biệt do sự hiện diện của các hợp chất gọi là glucosinolate, đây cũng là nguyên nhân mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng. Nghiên cứu cho thấy những người ăn rau họ cải ít bị ung thư hơn, theo Times of India.



3. Ca cao



Không phải ai cũng thích sô cô la đen có vị đắng. Nhưng sô cô la đen rất tốt cho sức khỏe do chứa một lượng ca cao. Bột ca cao được làm từ hạt của cây ca cao và có vị đắng ở dạng thô. Vị đắng là do sự hiện diện của polyphenol và chất chống ô xy hóa trong đó, có thể mở rộng mạch máu và giảm viêm.



Ca cao cũng chứa nhiều khoáng chất như kẽm, đồng, mangan, magiê và sắt.



4. Vỏ cam quýt



Các loại trái cây có múi như chanh và cam chứa nhiều vitamin C và thường có vị trí trong chế độ ăn uống của bạn do hương vị thơm.



Tuy nhiên, vỏ của những trái cây có múi mà chúng ta bỏ đi cũng lành mạnh và bổ dưỡng không kém. Vỏ ngoài có vị đắng do chứa flavonoid, giúp bảo vệ quả khỏi sâu bệnh.



Trên thực tế, vỏ này chứa hàm lượng flavonoid cao hơn bất kỳ phần nào khác của trái cây. Bạn có thể bào vỏ và thêm chúng vào món ăn để có hương vị và sức khỏe tốt hơn.



5. Trà xanh



Trà xanh có nhiều lợi ích sức khỏe bao gồm giảm cân, tiêu hóa tốt hơn, miễn dịch và cải thiện sức khỏe tim mạch. Nó có vị đắng tự nhiên do sự hiện diện của catechin và polyphenol.



Thay thế tách trà hoặc cà phê thông thường bằng trà xanh có thể giúp bạn theo nhiều cách. Hai tách trà xanh mỗi ngày là tất cả những gì bạn cần để giữ sức khỏe, theo Times of India.

Theo KHUÊ NGUYỄN (TNO)