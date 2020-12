Phát hiện mới: Ăn quá nhiều đường có thể làm tăng các tế bào ung thư

Đường không có lợi cho sức khỏe - nó được cho là nguyên nhân khiến bạn có vòng eo lớn, tăng nguy cơ bị mụn trứng cá, bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim.



Chớ ăn đường quá nhiều ẢNH: SHUTTERSTOCK

Nếu những lý do này là không đủ thì có một lý do khác để bạn từ bỏ đường một lần và mãi mãi. Theo các nhà nghiên cứu Bỉ, đường cũng có thể kích thích sự phát triển của các khối u ung thư trong cơ thể, theo Times of India.

1. Đường ảnh hưởng đến bạn như thế nào?

Trong nghiên cứu kéo dài 9 năm gần đây được công bố trên tạp chí Nature Communications, các nhà nghiên cứu đã quan sát kỹ lưỡng các tế bào nấm men trong phòng thí nghiệm, chúng hoạt động giống như tế bào ung thư. Vào cuối nghiên cứu, họ kết luận rằng quá trình lên men tế bào nấm men dẫn đến sự nhân lên và mở rộng của chúng.

Nghiên cứu đã giúp kết luận rằng các tế bào ung thư có trong cơ thể lấy năng lượng từ đường lên men, được gọi là hiệu ứng Warburg. Quá trình này hoàn toàn không giống sự phát triển của các tế bào không phải ung thư, chúng sử dụng ô xy để chuyển hóa glucose thành năng lượng cho cơ thể.

Các nhà nghiên cứu Bỉ tiết lộ rằng đường mà chúng ta tiêu thụ sẽ đánh thức các tế bào ung thư hiện có trong cơ thể và gây ra sự phát triển nhanh chóng của khối u, theo Times of India.

2. Nghiên cứu trước đây nói gì?

Đây không phải là nghiên cứu đầu tiên liên kết đường với sự phát triển của các tế bào ung thư. Các nghiên cứu tương tự cho thấy rằng tiêu thụ một lượng lớn đường có thể làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm cả ung thư thực quản. Ăn quá nhiều đường cũng có thể dẫn đến tăng cân và tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và ung thư.

Hiện vẫn chưa rõ các tế bào ung thư hoạt động như thế nào, nhưng các nhà khoa học tin rằng bằng chứng này có thể giúp lập kế hoạch ăn kiêng cho bệnh nhân ung thư.

3. Điều gì xảy ra với cơ thể bạn khi bạn bỏ đường?

Từ bỏ đường là rất khó khăn và đòi hỏi ý chí kiên cường. Nhưng một khi bạn thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của cơn thèm đường, sức khỏe và làn da của bạn sẽ dần được cải thiện và bạn sẽ dễ dàng nhận thấy sự khác biệt.

Dưới đây là 3 điều tuyệt vời có thể xảy ra với bạn khi bạn bỏ đường, theo Times of India.

4. Da của bạn sẽ được cải thiện

Lượng đường cao trong máu có thể cản trở quá trình sửa chữa collagen của da, loại protein giữ cho làn da của bạn trông căng mọng. Quá nhiều đường trong chế độ ăn uống cũng có thể làm giảm độ đàn hồi của da và dẫn đến nếp nhăn sớm.

Các nghiên cứu cho thấy rằng giảm lượng đường tiêu thụ có thể làm cho làn da của bạn trông trẻ hơn và làm chậm quá trình lão hóa.

5. Bạn sẽ giảm cân



Ăn nhiều đường thường có liên quan đến tăng cân. Kiểm soát cơn thèm ăn có thể giúp bạn giảm mỡ dễ dàng hơn, đặc biệt là vùng bụng. Sự tích tụ quá nhiều chất béo ở phần giữa cơ thể nhường chỗ cho các mối quan tâm khác nhau về sức khỏe như bệnh tiểu đường, cholesterol cao và những bệnh khác.

6. Năng lượng của bạn sẽ kéo dài hơn

Đường chẳng có gì hơn là loại carb đơn giản, có nghĩa là chúng được tiêu hóa nhanh và đi vào máu của bạn nhanh chóng. Điều này dẫn đến lượng đường cao và tăng năng lượng tức thì. Nhưng khi đường này được chuyển hóa, nó dẫn đến sự sụt giảm năng lượng. Một khi bạn từ bỏ đường vì sức khỏe, bạn sẽ không phải đối mặt với vấn đề này, theo Times of India.

