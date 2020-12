Những lợi ích không phải ai cũng biết từ quả xoài

Xoài có hàm lượng calo thấp nhưng lại chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là chất xơ, các loại vitamin.

Quả xoài còn có thể làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên ẢNH: REUTERS

Các chuyên gia dinh dưỡng cho hay xoài có hàm lượng calo thấp tuy nhiên lại chứa nhiều chất dinh dưỡng, là nguồn cung cấp tuyệt vời các loại của chất xơ, vitamin B6, vitamin A và C, theo báo The New Times.