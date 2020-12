Đây là hai chế độ ăn uống tốt nhất cho sức khỏe tim mạch

Cho dù bạn có vấn đề về tim mạch hay không, những thay đổi lối sống này có thể giúp bạn khỏe mạnh.



Món salad theo chế độ ăn Địa Trung Hải ẢNH: SHUTTERSTOCK

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thực phẩm tăng cường sức khỏe tim mạch trong thời gian dài, hãy bỏ bánh quy ít béo và khoai tây chiên ít natri xuống và thay vào đó, bắt đầu lấp đầy giỏ hàng của bạn với các mặt hàng từ khu sản xuất.

Trong một nghiên cứu gần đây, được công bố trên tạp chí PLOS Medicine, chỉ hơn 1.000 người từng bị đau tim đã được theo dõi trong suốt một năm để xem liệu thói quen ăn uống của họ có tạo ra sự khác biệt trong việc liệu họ có bị cơn đau thứ hai hay không. Những người theo phong cách ăn uống Địa Trung Hải - bao gồm nhiều trái cây và rau, ngũ cốc nguyên hạt, dầu ô liu nguyên chất, các loại đậu, cá và các loại hạt - cho thấy chức năng tim tốt hơn nhiều, đặc biệt là tính linh hoạt của động mạch và lưu lượng máu tổng thể, theo Eat This, Not That!





Robert Greenfield, bác sĩ, giám đốc y khoa về tim mạch không xâm lấn và phục hồi chức năng tim ở Viện Tim mạch và Mạch máu MemorialCare tại Trung tâm Y tế Orange Coast, cho biết những phát hiện này phù hợp với các nghiên cứu khác đã chỉ ra tác dụng bảo vệ của chế độ ăn Địa Trung Hải đối với hệ tim mạch.

Ông Robert Greenfield nói: Có một lý do tại sao cách ăn uống này lại kéo dài tuổi thọ đến vậy. Đó không phải là một kế hoạch ngắn hạn liên quan đến việc thiếu hụt hoặc cắt giảm các nhóm thực phẩm. Đó là một sự thay đổi lối sống với đầy đủ các lựa chọn tốt cho tim mạch.

Ví dụ, ông nói, chất béo lành mạnh đến từ các lựa chọn như bơ, dầu ô liu và cá hồi giúp giảm viêm trong cơ thể, giữ cho huyết áp được điều hòa. Ông Greenfield cho biết thêm rằng những chất béo này cũng cho phép bạn hấp thụ tốt hơn một số vitamin tan trong chất béo như vitamin A, D, E và K, cũng như các khoáng chất bao gồm canxi, sắt, magiê và kẽm.

Mặc dù chế độ ăn Địa Trung Hải có vẻ hiệu quả hơn chế độ ăn ít chất béo tiêu chuẩn (đã được các bác sĩ tim mạch phổ biến trong vài thập kỷ qua), nhưng đó không phải là một kiểu tiếp cận phù hợp với tất cả mọi người, theo Francesco Cappuccio, bác sĩ, giáo sư y học tim mạch và dịch tễ học tại Trường Y Warwick, Đại học Warwick (Vương quốc Anh).

Một lựa chọn khác, ông nói thêm, sẽ là một chế độ ăn kiêng được gọi là DASH - từ viết tắt của "các phương pháp ăn kiêng để ngăn chặn tăng huyết áp" - rất giống với kế hoạch Địa Trung Hải, nhưng cũng kêu gọi giảm đáng kể lượng natri. Bác sĩ Cappuccio cho biết nghiên cứu đã ủng hộ việc áp dụng chế độ ăn kiêng đó cho sức khỏe tim mạch, đặc biệt là đối với những người đang cố gắng giảm huyết áp.

"Thông điệp rút ra của cả hai chế độ ăn kiêng này là cắt giảm lượng thịt đỏ và sữa, đồng thời nạp nhiều trái cây và rau quả hơn. Điều đó sẽ cung cấp cho bạn chất xơ, kali, chất chống ô xy hóa và polyphenol giúp hệ thống tim mạch của bạn luôn khỏe mạnh”, ông Cappuccio khuyên, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (TNO)