5 loại trà giúp bạn giảm cân tốt nhất

Trà Ô long ẢNH: SHUTTERSTOCK

Có một loại “thần dược” thơm ngon, không chứa calo và không chứa chất phụ gia trên thị trường có khả năng làm tăng tốc độ giảm cân, đốt cháy chất béo và thậm chí ngăn ngừa bệnh tật?

Đó là trà. Trà có thể là thức uống lành mạnh nhất trên hành tinh.

Giàu chất chống ô xy hóa và tương đối ít caffein (một tách cà phê có khoảng 100 mg trong khi một tách trà xanh chỉ có 25 mg), có hàng chục loại trà có sẵn mà bạn có thể nhâm nhi một cách an toàn suốt cả ngày. Nhưng không phải tất cả chúng đều mang lại lợi ích giảm cân như nhau, theo Eat This, Not That!

1. Trà xanh

Trước khi tập luyện đổ mồ hôi, hãy tăng cường những lợi ích tiêu mỡ của việc tập thể dục bằng cách nhấm nháp một tách trà xanh. Trong một nghiên cứu kéo dài 12 tuần gần đây, những người tham gia kết hợp thói quen uống 4-5 tách trà xanh mỗi ngày với một buổi tập luyện đổ mồ hôi kéo dài 25 phút đã giảm trung bình hơn 1 kg so với những người không uống trà.

Các hợp chất trong trà xanh được gọi là catechin, chất làm phẳng bụng, làm nổ các mô mỡ bằng cách kích hoạt giải phóng chất béo từ các tế bào mỡ (đặc biệt là ở bụng), và sau đó tăng tốc độ hoạt động của gan để biến chất béo đó thành năng lượng.

2. Trà Ô long

Ô long, tên tiếng Trung là "rồng đen", là một loại trà hoa nhẹ, giống như trà xanh, cũng chứa catechin, giúp thúc đẩy giảm cân bằng cách thúc đẩy khả năng chuyển hóa lipid (chất béo) của cơ thể.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Y học Tích hợp Trung Quốc cho thấy những người tham gia thường xuyên nhâm nhi trà Ô long giảm được 3 kg trong khoảng thời gian 6 tuần.

3. Trà chanh

Cho dù súp mặn hay bia là nguyên nhân khiến bạn phình bụng, trà chanh có thể giúp chống đầy hơi nhờ hàm lượng D-limonene trong nó. Hợp chất chống ô xy hóa, được tìm thấy trong dầu vỏ cam quýt, đã được sử dụng để lợi tiểu từ thời cổ đại. Nhưng cho đến gần đây, không có phát hiện khoa học nào chứng minh cho các tuyên bố trên.

Một nghiên cứu trên động vật được công bố trên Tạp chí Dược học châu Âu đã xác nhận D-Limonene có tác dụng điều trị chứng rối loạn chuyển hóa ở chuột mắc chứng béo phì do chế độ ăn giàu chất béo gây ra, theo Eat This, Not That!

4. Trà trắng



Trà trắng giàu chất chống ô xy hóa nhất trong số các loại trà SHUTTERSTOCK

Trà trắng được làm khô tự nhiên, thường xuyên dưới ánh sáng mặt trời, khiến nó trở thành nguồn chất chống ô xy hóa ít được chế biến nhất và giàu chất chống ô xy hóa nhất trong số các loại trà (nhiều polyphenol gấp 3 lần trà xanh).

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrition and Metabolism cho thấy trà trắng có thể đồng thời thúc đẩy quá trình phân giải lipid (sự phân hủy chất béo) và ngăn chặn sự hình thành mỡ (sự hình thành các tế bào mỡ) do hàm lượng cao các thành phần được cho là hoạt động trên tế bào mỡ của con người.

5. Trà Rooibos

Trà Rooibos được làm từ lá của cây "bụi đỏ", được trồng độc quyền ở vùng Cederberg nhỏ bé của Nam Phi, gần Cape Town. Điều làm cho trà Rooibos đặc biệt tốt cho bụng của bạn là một loại flavonoid độc đáo và mạnh mẽ được gọi là Aspalathin.

Nghiên cứu cho thấy hợp chất này có thể làm giảm các hoóc môn căng thẳng gây ra cảm giác đói và tích trữ chất béo và có liên quan đến tăng huyết áp, hội chứng chuyển hóa, bệnh tim mạch, kháng insulin và bệnh tiểu đường loại 2, theo Eat This, Not That.

Theo Khuê Nguyễn (TNO)