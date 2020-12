12 điều thú vị về trứng mà bạn có thể chưa biết hết

Vì trứng là một trong những nguồn cung cấp protein phổ biến nhất, nên có một số điều cơ bản bạn nên biết trước khi ăn.

Trứng có nhiều màu ẢNH: SHUTTERSTOCK

Nếu bạn từng có lý do để nghi ngờ rằng trứng là một trong những nguồn protein phổ biến nhất ở Mỹ, hãy xem xét điều này: người Mỹ trung bình ăn 19 pound (8,6 kg) trứng mỗi năm, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Trứng thực sự là món ăn rất linh hoạt. Chúng là món ăn chính cho bữa sáng, món nướng cần thiết và món ăn nhẹ…

Dưới đây là 12 điều thú vị về trứng mà có thể bạn chưa biết hết, theo Eat This, Not That!

1. Lòng đỏ và lòng trắng có cùng lượng protein

Sự thật này chắc chắn khiến bạn ngạc nhiên! Cả lòng trắng và lòng đỏ trứng đều chứa 3 gram protein mỗi loại. Vì vậy, mặc dù chúng ta thường liên kết lòng trắng trứng với protein, chúng không thực sự có lợi thế hơn so với đối tác màu vàng của chúng.

Tuy nhiên, sự khác biệt chính là ở lượng calo. Trong khi một lòng đỏ chứa 3 gram protein với 60 calo, thì một lòng trắng trứng cung cấp cho bạn 3 gram protein chỉ với 15 calo.

Vì vậy, loại bỏ lòng đỏ có nghĩa là bạn có thể nhận được một lượng protein tương đương với ít calo hơn. Tuy nhiên, do có nhiều vi chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe trong lòng đỏ trứng, bạn không nên loại bỏ lòng đỏ.

2. Trứng “không có chuồng” có thể đến từ những con gà mái sống trong chuồng

Nhiều người tiêu dùng cho rằng nhãn "không có chuồng" trên hộp trứng có nghĩa là những con gà đẻ những quả trứng này có khả năng đi lang thang khắp cánh đồng. Thật không may, điều đó khác xa sự thật.

"Không có chuồng" chỉ có nghĩa là gà mái được yêu cầu phải có tối thiểu 120 inch (304 cm) vuông mỗi con, thậm chí không gấp đôi diện tích của chuồng nuôi thông thường. Gà mái thường vẫn chỉ sống trong nhà, hoặc trong các chuồng lớn được gọi là chuồng chim hoặc bị nhốt trong các lồng lớn hơn để tạo ra một số thói quen tự nhiên.

3. Tất cả trứng đều không chứa hoóc môn

Mặc dù nhiều thùng giấy quảng cáo rằng trứng của họ không có hoóc môn, nhưng tuyên bố này không có gì đặc biệt.

Giống như nói rằng nước bị ướt. Đó là bởi vì Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấm sử dụng hoóc môn trong tất cả chăn nuôi gia cầm vào những năm 1950. Vì vậy, không bao giờ trứng gà có chứa nội tiết tố.

4. Lý do trứng có màu xanh lam

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một quả trứng gà màu xanh chưa? Có một câu chuyện đằng sau cách những quả trứng này tạo ra màu xanh lam rực rỡ của chúng.

Theo một nghiên cứu của tạp chí PLoS ONE, hơn 500 năm trước, một loại virus đã lây nhiễm sang một loài gà bản địa Nam Mỹ. Sự xâm nhiễm này dẫn đến một đột biến gien kích hoạt sự tích tụ của một sắc tố được gọi là biliverdin, cuối cùng khiến gà đẻ ra những quả trứng màu xanh lam và xanh lục, theo Eat This, Not That!

5. Vỏ trứng dày bao nhiêu phụ thuộc vào tuổi của gà mái đẻ

Có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng trứng nâu có vỏ dày hơn trứng trắng. Trên thực tế, độ dày của trứng chỉ phụ thuộc vào độ tuổi của gà: trong khi gà non đẻ trứng có vỏ cứng hơn thì gà già đẻ trứng có vỏ mỏng hơn. Độ dày này sẽ xảy ra bất kể giống gà hoặc màu trứng.

6. Màu vỏ trứng không cho thấy lợi thế dinh dưỡng

Trứng rất dễ chế biến ẢNH: SHUTTERSTOCK

Trứng màu xanh lam, xanh lục và nâu đều trông độc đáo và thú vị hơn trứng trắng, nhưng chỉ vì trứng trắng thiếu màu không có nghĩa là chúng thiếu dinh dưỡng. Sự khác biệt về màu sắc của vỏ trứng chỉ là do di truyền.

Vì vậy, nếu một con gà đẻ trứng màu xanh được nuôi trong điều kiện giống như một con gà đẻ trứng màu trắng, sẽ không có sự khác biệt về dinh dưỡng hoặc mùi vị giữa các quả trứng có màu khác nhau.

7. Màu lòng đỏ trứng cho thấy sự khác biệt về dinh dưỡng

Lòng đỏ trứng sẽ có nhiều màu - từ vàng nhạt đến cam đậm đến thậm chí là đỏ tươi - dựa trên chế độ ăn của gà mái. Vì gà mái “thả rông” thường ăn nhiều thức ăn có sắc tố, giàu dinh dưỡng từ côn trùng đến cỏ, nên trứng của những con gà này thường có lòng đỏ màu đậm hơn.

Mặt khác, gà ăn ngũ cốc thông thường sẽ tạo ra lòng đỏ vàng nhạt hơn.

Có sự khác biệt về chất dinh dưỡng giữa các màu của lòng đỏ không? Lòng đỏ đậm, giàu chất béo sẽ chứa nhiều chất chống ô xy hóa mạnh hơn: các hợp chất giúp loại bỏ các độc tố có hại thúc đẩy quá trình viêm và lưu trữ chất béo.

Các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng cùng một chế độ ăn uống lành mạnh tạo ra lòng đỏ có màu sắc hơn sẽ dẫn đến việc trứng có hàm lượng omega-3 tốt cho tim hơn và ít cholesterol hơn.

8. Dái tai của gà giúp đoán màu trứng gà đẻ

Kỳ lạ, nhưng có thật: màu sắc của dái tai của gà, gà có dái tai - là một dấu hiệu tốt về màu sắc của vỏ trứng mà nó sẽ đẻ ra. Nhìn chung, gà có dái tai trắng thường đẻ trứng trắng, trong khi gà có dái tai đỏ hoặc nâu đẻ trứng nâu.

9. Không phải mọi quả trứng trong hộp đều có cùng kích thước

Mặc dù hộp giấy của bạn nói rằng bạn đang nhận được trứng "lớn", nhưng không phải mọi quả trứng trong hộp giấy đó đều có cùng kích thước.

Thay vì yêu cầu kích thước và trọng lượng cụ thể cho từng quả trứng, USDA có hướng dẫn về trọng lượng trứng trên một tá. Đó là bởi vì luôn có sự khác biệt giữa các trứng riêng lẻ.

Dưới đây là hướng dẫn về kích thước trứng của USDA:

Nhỏ: 18 ounce (1 ounce = 28,34 gram) (khoảng 1,5 ounce mỗi quả trứng)

Trung bình: 21 ounce (khoảng 1,75 ounce mỗi quả trứng)

Lớn: 24 ounce (khoảng 2 ounce mỗi quả trứng)

Cực lớn: 27 ounce (khoảng 2,25 ounce mỗi quả trứng)

Jumbo: 30 ounce (khoảng 2,5 ounce mỗi quả trứng)

Kích thước của trứng phụ thuộc vào tuổi của gà mái. Gà mái càng già thì quả trứng càng lớn.

10. Tất cả trứng bắt đầu có màu trắng

Bất chấp sự khác biệt về màu sắc khi trưởng thành, tất cả các quả trứng đều bắt đầu có màu trắng trong quá trình phát triển của chúng!

11. Gà mái “thả rông” nhiều con không bước chân ra ngoài

Trứng "thả rông" chắc chắn là một bước so với "không có lồng", nhưng thuật ngữ này vẫn còn hơi sai. Mặc dù gà mái "thả rông" có thể đi ra ngoài, thực tế là nhiều gà mái không thực sự đi lang thang bên ngoài chuồng vì cửa nhỏ, chỉ mở trong thời gian giới hạn hoặc không chứa được toàn bộ đàn.

12. Kiểm tra tuổi của trứng bằng độ nổi

Vỏ trứng xốp. Điều đó có nghĩa là chúng cho phép không khí di chuyển qua chúng. Khi trứng già đi, chúng hấp thụ không khí và phát triển túi khí.

Nói chung, bạn có thể kiểm tra độ tươi của trứng bằng cách đặt nó vào một cốc nước. Nếu quả trứng nổi lên, chứng tỏ quả trứng đã già và có một túi khí lớn, trong trường hợp này bạn không nên ăn. Nếu vẫn còn ở dưới đáy, trứng thường an toàn để ăn.

Để chắc chắn hơn về độ tươi của trứng, bạn có thể ngửi trứng trước khi ăn. Nếu nó có mùi thối, bạn nên bỏ đi, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (TNO)