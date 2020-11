Uống nước chanh ấm khi bụng đói, tốt hay xấu?

Thức dậy vào mùa lạnh không phải là điều dễ dàng và nhiều người thường bắt đầu bằng ly cà phê hoặc tách trà để bắt đầu ngày mới!



Nước chanh ẢNH: SHUTTERSTOCK

Không có gì ngạc nhiên khi ngụm đầu tiên có thể cung cấp cho bạn năng lượng ngay lập tức, nhưng nó có cung cấp cho bạn lượng dinh dưỡng cần thiết không?

Cách tốt nhất cho điều này là uống một ly nước chanh đơn giản khi bụng đói. Loại nước tự làm lành mạnh này sẽ không chỉ thải độc tố ra khỏi cơ thể, mà vô số lợi ích sức khỏe của thức uống này có thể tăng cường khả năng miễn dịch và giúp kiểm soát cân nặng một cách tự nhiên.

Theo một nghiên cứu được công bố tại Thư viện Y khoa Quốc gia, thực phẩm giàu vitamin C có thể có tác dụng bảo vệ sức khỏe tim mạch. Một quả chanh có tới 31 mg vitamin C, có thể đáp ứng tốt tới 51% nhu cầu hằng ngày của cơ thể về vitamin C. Điều này giúp ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch và lắng đọng chất béo trong cơ thể và giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và bệnh tiểu đường, theo Times of India.

Uống nước chanh có thể giúp giải độc và làm sạch hệ thống, cải thiện tiêu hóa bằng cách tăng tỷ lệ trao đổi chất và a xít citric trong chanh có thể giúp làm tan sỏi thận.

1. Giữ cho bạn đủ nước trong mùa lạnh



Nước chanh không chỉ là giải khát mà còn có lợi cho sức khỏe SHUTTERSTOCK

Thời tiết lạnh giá có thể làm giảm lượng nước của bạn và khiến cơ thể mất nước. Uống nước chanh ấm khi bụng đói có thể giữ cho bạn đủ nước và bổ sung các chất dinh dưỡng bị mất cho cơ thể.

Để làm nổi bật hương vị và chỉ số sức khỏe của thức uống nhanh vào buổi sáng, bạn có thể thêm một thìa cà phê mật ong. Điều này sẽ tăng cường khả năng miễn dịch của bạn và sự hiện diện của vitamin C trong chanh giúp tăng cường khả năng miễn dịch và sức đề kháng chống lại các bệnh theo mùa và chữa viêm họng một cách tự nhiên.

2. Hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh

Nước chanh giúp tăng cường sức khỏe của gan và dẫn đến sản xuất nước mật, chất cần thiết cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Ngoài ra, sự kết hợp của nước ấm và chanh giúp làm sạch hệ thống và sự hiện diện của pectin, một chất xơ hòa tan trong chanh giúp cải thiện sức khỏe đường ruột. Pectin làm chậm sự hấp thu đường từ thức ăn và có thể giúp giảm lượng đường huyết trong cơ thể.

3. Uống để giảm ho và cảm cúm

Nhấm nháp một ly nước chanh ấm vào sáng sớm có thể tăng cường hệ miễn dịch một cách tự nhiên. Sự hiện diện của vitamin C và các thành phần sắt trong chanh cùng với các khoáng chất có trong nước có thể tăng cường miễn dịch một cách tự nhiên.

Trên thực tế, uống nước chanh ấm vào mùa đông có thể giúp giảm nghẹt mũi, xoang và đau họng. Nó tiếp tục xây dựng sức đề kháng để chống lại dị ứng và cúm theo mùa trong mùa này.

4. Cách giảm cân tuyệt vời

Uống một ly nước chanh ấm vào buổi sáng có thể giải độc cơ thể và sự hiện diện của pectin giúp cải thiện sự trao đổi chất và sức khỏe đường ruột, giúp cải thiện tiêu hóa.

Thức uống này cũng giúp thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo trong cơ thể. Tuy nhiên, nó hoạt động tốt nếu bạn thích nghi với lối sống lành mạnh.

5. Tăng chỉ số sức khỏe của bạn khi uống chanh

Để làm thức uống nhanh chóng này, bạn cần ½ quả chanh. Cho vào một ly nước ấm là nước ép của ½ quả chanh, thêm một chút quế và 1 thìa cà phê mật ong để tăng chỉ số sức khỏe của đồ uống.

Sự có mặt của quế và mật ong sẽ giúp bạn giữ ấm trong thời tiết lạnh giá, theo Times of India.

Theo Khuê Nguyễn (TNO)