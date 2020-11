Thấy dấu hiệu này ở mắt, hãy mau đi khám u não

Ung thư não là khối u ác tính, bắt nguồn từ não hoặc các mô lân cận.



Ung thư não là khối u ác tính, bắt nguồn từ não hoặc các mô lân cận - Ảnh minh họa: Shutterstock





Thường gặp là ung thư não thứ cấp, là ung thư não do ung thư từ nơi khác di căn đến não, như ung thư vú, ung thư ruột kết, ung thư thận, ung thư da.



Suy giảm thị lực có thể là dấu hiệu của căn bệnh chết người này, theo Express.



Suy giảm thị lực có thể biểu hiện như thế nào?



Các triệu chứng suy giảm thị lực có thể là nhìn mờ hoặc nhìn đôi, chuyển động mắt bất thường, tầm nhìn bị hạn chế, mất thị lực ngoại vi.



Có thể biệu hiện bằng mờ mắt, như khó xem TV hoặc khó đọc.



Có thể bị mất thị lực thoáng qua kéo dài vài giây - nhìn thấy tối thui, khi thay đổi tư thế như đột ngột đứng lên, theo thebraintumourcharity.org.



Hoặc cảm thấy mất đi một phần tầm nhìn, dẫn đến đụng vào đồ vật khi đi, do nhìn sai vị trí của đồ vật.



Cũng có thể khó nhận dạng các đồ vật hoặc màu sắc hoặc chỉ mất thị lực ở một mắt.



Tuy nhiên, nên nhớ rằng khối u não tương đối hiếm, có nghĩa là có khả năng các triệu chứng suy giảm thị lực không phải do khối u não.



Nhưng vẫn cần phải đi kiểm tra mắt nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào.



Tại sao khối u não có thể gây suy giảm thị lực?



• Phù đĩa thị giác



Suy giảm thị lực có thể do đĩa thị giác ở phía sau mắt bị sưng lên do tăng áp lực trong hộp sọ. Đĩa thị giác là điểm trên võng mạc nơi dây thần kinh thị giác đi từ não vào mắt. Võng mạc là lớp tế bào nhạy cảm với ánh sáng ở phía sau mắt.





Suy giảm thị lực có thể là dấu hiệu của u não chết người- Ảnh minh họa: Shutterstock



Phù đĩa thị giác có thể do một số bệnh lý gây ra, nhưng khi do áp lực nội sọ tăng cao, được gọi là phù gai thị.



Không phải tất cả bệnh nhân tăng áp lực nội sọ đều dẫn đến phù gai thị, mà tùy vào vị trí và kích thước của khối u.



• Khối u chèn ép lên dây thần kinh thị giác



Khối u phát triển hoặc tụ dịch não tủy trong não có thể chèn ép các mô não khỏe mạnh bình thường, bao gồm các dây thần kinh sọ chính bên trong não. Sự chèn ép có thể làm thay đổi hoạt động của dây thần kinh và nếu điều này xảy ra với dây thần kinh thị giác, thị lực có thể bị ảnh hưởng, theo thebraintumorcharity.org.



Các triệu chứng của khối u não có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí của khối u và một số khu vực của não đóng vai trò quan trọng đối với thị lực.



Các triệu chứng khác của u não



• Đau đầu



Các triệu chứng khác có thể là bắt đầu phát sinh đau đầu hoặc cơn đau đầu khác với bình thường. Người bị u não có thể bị đau đầu với tần suất và mức độ nghiêm trọng hơn.



• Nôn, buồn nôn



Có thể buồn nôn hoặc nôn không rõ nguyên nhân, khó giữ thăng bằng hoặc khó nói.



• Cánh tay và chân yếu, không cử động được



Một số người có thể bị mất dần cảm giác hoặc cánh tay, chân trở nên không thể cử động.



• Thay đổi tính cách



Dẫn đến sự nhầm lẫn trong các vấn đề hằng ngày và thay đổi tính cách hoặc hành vi.



• Co giật mới xuất hiện



Điều đặc biệt đáng báo động là bắt đầu bị co giật dù trước đây không có bệnh này. Nếu bất kỳ dấu hiệu nào kể trên trở nên dai dẳng, hãy đi khám ngay.



Nếu nghĩ mình bị u não, phải làm gì?



Dù khối u não rất hiếm gặp, nhưng nếu cảm thấy lo lắng về các triệu chứng, và có một triệu chứng cứ kéo dài dai dẳng, hoặc có nhiều hơn một triệu chứng của khối u não thì hãy đi khám ngay.

Nếu các triệu chứng đột ngột hoặc nghiêm trọng, cần đi cấp cứu ngay lập tức, theo thebraintumorcharity.org.



Theo THIÊN LAN (thanhnien)