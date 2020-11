Phát hiện mới: Ăn quá nhiều trứng có thể làm tăng nguy cơ bệnh tiểu đường

Nếu bạn đang ăn món trứng mỗi sáng, nghiên cứu mới này có thể khuyến khích bạn thay đổi thực đơn của mình.

Trứng gà. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Trứng là một trong những món ăn sáng phổ biến nhất trên thế giới, nhưng một nghiên cứu mới cho thấy ăn trứng thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Người ăn trứng tăng, bệnh tiểu đường cũng tăng

Đâu là bối cảnh của nghiên cứu này? Các nhà nghiên cứu đã xem xét sự gia tăng đáng kể trong việc tiêu thụ trứng ở Trung Quốc, điều này cũng xảy ra cùng lúc với sự gia tăng đột biến trong chẩn đoán bệnh tiểu đường loại 2. Và trong kết quả được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh, họ cho rằng có thể có mối liên hệ giữa hai điều này.

"Trong vài thập niên qua, Trung Quốc đã trải qua một quá trình chuyển đổi dinh dưỡng đáng kể khiến nhiều người chuyển từ chế độ ăn uống truyền thống bao gồm ngũ cốc và rau quả sang một chế độ ăn chế biến nhiều hơn, bao gồm nhiều thịt, đồ ăn nhẹ và thực phẩm giàu năng lượng", nhà nghiên cứu và dịch tễ học Ming Li, tiến sĩ, ở Đại học Nam Úc (Úc), cho biết trong một tuyên bố.

Trứng và bánh mì là món ăn sáng phổ biến ở nhiều nơi. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Tiến sĩ Ming Li nói: "Đồng thời, tiêu thụ trứng cũng tăng đều đặn; từ năm 1991 đến năm 2009, số người ăn trứng ở Trung Quốc tăng gần gấp đôi".

Trong cùng khoảng thời gian đó, tỷ lệ bệnh tiểu đường cũng tăng đều đặn. Khi xem xét các báo cáo về chế độ ăn uống từ khoảng 8.500 người tham gia, họ phát hiện ra rằng những người ăn một hoặc nhiều quả trứng mỗi ngày sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường lên 60%, theo Eat This, Not That!

Một lưu ý quan trọng về nghiên cứu này là nó cho thấy mối tương quan, không phải nhân quả. Trong khi các nhà nghiên cứu nhận thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ trứng và sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường xảy ra đồng thời, họ không thể chứng minh được mối liên hệ trực tiếp giữa hai yếu tố này. Điều đó nói rằng, đây không phải là lần đầu tiên trứng được xem xét kỹ lưỡng trong một nghiên cứu dinh dưỡng khám phá bệnh tiểu đường.

Một nghiên cứu được công bố vào năm 2009 trên tạp chí Diabetes Care đã kiểm tra dữ liệu từ hơn 56.000 người trong các thử nghiệm nghiên cứu sức khỏe đang diễn ra cũng cho thấy có mối liên hệ chặt chẽ giữa mức tiêu thụ trứng hằng ngày cao và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 ở cả nam và nữ.

Trong nghiên cứu cụ thể đó, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng điều này có thể xảy ra vì cholesterol trong chế độ ăn uống có trong trứng có thể làm tăng lượng đường (đường) trong máu. Khi chúng vẫn ở mức cao, nó có thể làm tăng nguy cơ kháng insulin và dẫn đến nguy cơ phát triển tiền tiểu đường hoặc tiểu đường cao hơn.

Không phải loại bỏ trứng mà là ăn điều độ

Tuy nhiên, cả trong nghiên cứu đó và nghiên cứu gần đây nhất, các nhà nghiên cứu nói thêm rằng trứng có lợi ích dinh dưỡng, bao gồm protein, vitamin B2 và các khoáng chất như kẽm và sắt. Vì vậy, có lẽ giống như rất nhiều loại thực phẩm, chìa khóa ở đây không phải là loại bỏ mà thay vào đó là sự điều độ, theo Eat This, Not That!

Ví dụ, hãy cân nhắc ăn hai quả trứng vào bữa sáng hai lần mỗi tuần thay vì ăn một (hoặc hai) quả trứng vào mỗi buổi sáng.

Theo Khuê Nguyễn (Thanh Niên)