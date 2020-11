Các nhà khoa học kêu gọi ăn 5 loại thực phẩm này nhiều hơn

Thay đổi chế độ ăn uống đơn giản này có thể cải thiện sức khỏe của bạn và giúp cứu hành tinh.

Rau củ rất có lợi cho sức khỏe con người. ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Bộ ba nhà khoa học dẫn đầu bởi Zach Conrad, tiến sĩ, trợ lý giáo sư dinh dưỡng tại Khoa Kinesiology & Khoa học Sức khỏe tại William & Mary (Mỹ), đã thiết lập để xác định mối liên hệ giữa các mô hình ăn kiêng và tính bền vững của môi trường.

Sử dụng dữ liệu đại diện trên toàn quốc về chế độ ăn của 50.000 người Mỹ ở mọi lứa tuổi và chất thải thực phẩm ở Mỹ, cộng với nghiên cứu khác, các tác giả nghiên cứu nhận thấy rằng chế độ ăn lành mạnh hơn thực tế sử dụng ít tài nguyên đất hơn, theo Eat This, Not That!

Các nhà khoa học khuyên nên ăn các loại hạt vì chúng rất tốt cho sức khỏe. SHUTTERSTOCK

Tuy nhiên, họ cũng phát hiện ra rằng người Mỹ có xu hướng lãng phí một phần thực phẩm mà họ mua.

Nghiên cứu cho thấy ăn nhiều thực phẩm lành mạnh hơn đồng thời đảm bảo rằng bạn đang ăn, tái sử dụng hoặc ủ thực phẩm bạn mua là chìa khóa để giữ cho bản thân và hành tinh trong tình trạng tốt.

Các tác giả nghiên cứu đang khuyến khích nhiều người ăn 5 loại thực phẩm cụ thể này, vì sức khỏe của chính họ và sức khỏe của hành tinh, theo Eat This, Not That!

1. Trái cây

Khi bạn ăn trái cây, những điều tuyệt vời sẽ xảy ra với cơ thể bạn. Trái cây chứa đầy chất xơ và chất chống ô xy hóa lành mạnh, cũng như lợi ích dưỡng ẩm và giảm cân. Bạn nên ăn trái cây lành mạnh mỗi ngày.

2. Rau củ

Một số điều tuyệt vời xảy ra với cơ thể bạn khi bạn thêm rau vào chế độ ăn uống hằng ngày. Xem thêm Điều gì sẽ xảy ra khi bạn không ăn trái cây và rau?

3. Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt cung cấp khá nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm protein, chất xơ và vitamin B. Xem thêm Giảm nguy cơ tiểu đường nhờ ngũ cốc nguyên hạt.

4. Quả hạch

Quả hạch giúp kiểm soát cân nặng của bạn, chúng còn là một trong 13 loại thực phẩm giúp tăng cường tâm trạng tốt nhất hiện có.

5. Các loại hạt

Các loại hạt, trong đó có hạt bí ngô (bí đỏ) rất tốt cho sức khỏe mà bạn có thể ăn (thậm chí chúng có thể giúp giảm đau đầu), theo Eat This, Not That! Xem thêm Sự thật về các loại hạt có thể bạn chưa biết.

Theo Khuê Nguyễn (TNO)