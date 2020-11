Kết hợp những thực phẩm này vào chế độ ăn uống của bạn và xem cân nặng sẽ giảm ngay!

Tất cả những gì bạn cần làm là kết hợp 9 nhóm thực phẩm này, mỗi nhóm đều giúp chống viêm, tăng cường trao đổi chất và - quan trọng nhất là loại bỏ các gien béo và đảo ngược xu hướng tích trữ chất béo của cơ thể.

Những loại thực phẩm tốt nhất để làm tan mỡ bụng này được thiết kế để cung cấp thực phẩm rotein, chất xơ và chất béo lành mạnh trong mỗi bữa ăn để giúp tăng cường trao đổi chất và chống đói.

Dưới đây là 9 loại thực phẩm làm tan mỡ bụng tốt nhất, theo Eat This, Not That!

1. Trứng

Trứng là nguồn cung cấp vitamin B choline, một chất dinh dưỡng thiết yếu được sử dụng để xây dựng tất cả các màng tế bào của cơ thể.

Khi ngày càng có nhiều nghiên cứu được thực hiện về cơ chế của gien béo, giá trị của trứng ngày càng tăng. Sự thiếu hụt choline có liên quan trực tiếp đến các gien gây tích tụ chất béo nội tạng, đặc biệt là ở gan.

Theo Khảo sát Kiểm tra Dinh dưỡng và Sức khỏe Quốc gia Mỹ năm 2005, chỉ có một tỷ lệ nhỏ tất cả người Mỹ ăn chế độ ăn hằng ngày đáp ứng Mức tiêu thụ đầy đủ của Viện Y học Mỹ là 425 miligam đối với phụ nữ và 550 miligam đối với nam giới. Nên bắt đầu ngày mới với trứng, và thưởng thức một số nguồn khác như thịt bò nạc và hải sản.

2. Trái cây màu đỏ

Ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng một số loại trái cây thực sự có tác dụng chống béo bụng tốt hơn những loại trái cây khác. Và các trái cây này đều có một điểm chung: màu đỏ, hoặc ít nhất là hơi đỏ. Những loại trái cây này bao gồm bưởi đỏ ruby, anh đào chua, quả mâm xôi, dâu tây, táo Pink Lady, dưa hấu, mận, đào và quả xuân đào.

3. Dầu ô liu và các chất béo lành mạnh khác

Mặc dù có vẻ trái ngược với việc thêm chất béo vào bữa ăn nếu bạn đang cố gắng giảm béo, nhưng ăn một phần vừa phải chất béo không bão hòa, như loại có trong dầu ô liu, quả bơ và các loại hạt, có thể ngăn chặn sự thèm ăn và giúp bạn no lâu bằng cách điều chỉnh kích thích tố đói.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy những người tham gia ăn nửa quả bơ tươi vào bữa trưa báo cáo giảm 40% ham muốn ăn trong nhiều giờ sau đó, theo Eat This, Not That!

4. Đậu, gạo lứt, yến mạch và các chất xơ lành mạnh khác

Ngũ cốc được đánh giá là tệ vì hàm lượng carbohydrate của chúng. Hiện nay, ngày càng có nhiều nghiên cứu xem xét tác động của gluten, một loại protein có trong lúa mì, không chỉ là thủ phạm gây tăng cân mà còn vì những ảnh hưởng sức khỏe lâu dài có thể xảy ra như bệnh Alzheimer và bệnh tim.

Nhưng không phải tất cả các loại ngũ cốc đều như nhau. Ngũ cốc nguyên hạt không chứa gluten như quinoa chứa một chất dinh dưỡng gọi là betaine, một a xít amin có ảnh hưởng tích cực đến cơ chế di truyền đối với sự đề kháng insulin và chất béo nội tạng.

Ngoài việc bổ sung chất xơ, một số loại thực phẩm làm tan mỡ bụng tốt nhất bao gồm đậu, đậu lăng, yến mạch, quinoa và gạo lứt có chứa magiê và crom - hai chất dinh dưỡng chống lại cortisol (một loại hormone căng thẳng hướng chất béo được lưu trữ xung quanh eo) và tiếp tục giảm sản xuất insulin (lượng hormone này cao cũng khuyến khích chất béo tích tụ quanh bụng).

5. Protein thực vật bổ sung

Bột protein từ thực vật là một chất thay thế ít đường, nhiều chất xơ cho các chất bổ sung phổ biến từ sữa. Một nghiên cứu của Đại học Tampa (Mỹ) so sánh protein thực vật với nước sữa cho thấy nó có hiệu quả như nhau trong việc thay đổi thành phần cơ thể và thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng cơ bắp.

Nhưng với ít đường hơn và chất béo lành mạnh hơn, các protein có nguồn gốc thực vật cũng sẽ cải thiện sức khỏe đường ruột của bạn đồng thời với việc cung cấp năng lượng cho cơ bắp của bạn. Protein từ cây gai dầu, gạo và hạt đậu đều là những lựa chọn tốt.

6. Thịt nạc và cá

Protein là kryptonite đối với mỡ bụng, và là thành phần tạo nên một cơ bụng săn chắc. Khi bạn ăn protein, cơ thể bạn phải tiêu hao rất nhiều calo trong quá trình tiêu hóa - khoảng 25 calo cho mỗi 100 calo bạn ăn (so với chỉ 10 đến 15 calo cho chất béo và carb). Không chỉ vậy, protein còn làm no hơn.

Các nghiên cứu cho thấy rằng cơ thể bạn đốt cháy nhiều calo hơn khi tiêu hóa thức ăn toàn phần hơn là tiêu hóa thức ăn chế biến sẵn.

Ngoài ra, thịt nạc là nguồn cung cấp choline chính, một chất dinh dưỡng giúp loại bỏ các tác nhân di truyền dẫn đến gan nhiễm mỡ - một bệnh mới liên quan đến mỡ nội tạng - và methionine và vitamin B12, giúp loại bỏ các gien liên quan đến bệnh tiểu đường và tăng cân.

7. Lá xanh, trà xanh và các loại rau có màu sắc rực rỡ

Thực phẩm có mật độ năng lượng thấp như rau là thực phẩm quan trọng để làm tan mỡ bụng, vì chúng bổ sung các chất dinh dưỡng thiết yếu, chất xơ và khối lượng cho bữa ăn, tất cả đều tương đối ít calo. Màu sắc tươi sáng báo hiệu rằng loại rau này rất giàu polyphenol, vi chất dinh dưỡng giúp kiểm soát chứng viêm do chế độ ăn uống.

Trà xanh có chứa catechin, một số có thể "tắt" các yếu tố di truyền gây ra bệnh tiểu đường và béo phì.

Và các loại rau, đặc biệt là loại có lá, có lượng đường huyết thấp - nghĩa là chúng cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể bạn mà không làm tăng đột biến lượng đường trong máu.

8. Gia vị và hương vị yêu thích của bạn

Nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng piperine - được giải phóng khi người phục vụ từ một nhà hàng ưa thích sử dụng chiếc máy xay tiêu khổng lồ đó trước mặt bạn - có một số sức mạnh tuyệt vời. Trong các nghiên cứu trên động vật, piperine đã được chứng minh là có tác dụng chống trầm cảm, viêm nhiễm, viêm khớp và tăng cường hoạt động của các chất dinh dưỡng khác.

Trong các nghiên cứu trên người, nó đã được chứng minh là cải thiện khả năng có được làn da rám nắng đẹp trong khi dành ít thời gian hơn dưới ánh nắng mặt trời.

Điểm mấu chốt: thêm các loại gia vị màu vàng, đen và nâu vào bữa ăn của bạn có nghĩa là bạn đang tăng cường lợi ích sức khỏe trên toàn diện, đồng thời làm dịu ham muốn ăn nhiều muối và đường của lưỡi.

9. Sô cô la đen

Những lợi ích của sô cô la đen liên tục chồng chất: tinh thần minh mẫn, giảm huyết áp, giảm cảm giác thèm ăn.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy một loại chất chống ô xy hóa đặc biệt trong ca cao đã ngăn những con chuột thí nghiệm tăng cân và thực sự làm giảm lượng đường trong máu của chúng.

Một nghiên cứu khác tại Đại học bang Louisiana (Mỹ) cho thấy vi khuẩn đường ruột trong dạ dày lên men sô cô la và thúc đẩy cơ thể chúng ta sản xuất các hợp chất polyphenol tốt cho tim, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (Thanh Niên)