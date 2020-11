8 loại đồ uống hàng đầu giúp bạn sống thọ hơn

Các bác sĩ cho biết những thức uống này có thể giúp kéo dài tuổi thọ của bạn.

Nước ép khổ qua. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Có rất nhiều loại đồ uống khác có lợi cho sức khỏe được khoa học chứng minh. Kết hợp những đồ uống này vào chế độ ăn uống hằng ngày của bạn rất có thể giúp bạn có thêm vài tuổi với cuộc sống này.

1. Nước

Cơ thể của bạn chiếm khoảng 60% là nước, vì vậy để đảm bảo mọi hệ thống hoạt động bình thường, bạn cần phải giữ cho nó đủ nước.

Theo báo cáo sức khỏe của Trường Y Harvard (Mỹ), nước hỗ trợ tiêu hóa, mang chất dinh dưỡng và ô xy đến các tế bào của bạn, loại bỏ vi khuẩn khỏi bàng quang, bảo vệ các cơ quan và mô, đồng thời duy trì sự cân bằng điện giải (natri), theo Eat This, Not That!

Tiến sĩ tim mạch Leonard Pianko (Mỹ) cũng lưu ý rằng nước có thể thúc đẩy tuổi thọ của bạn bằng cách giữ mức huyết áp của bạn trong giới hạn bình thường.

Tiến sĩ Andrew Ordon, đồng chủ trì của The Doctors (Mỹ), khuyên bạn nên uống một cốc nước nóng và chanh vào buổi sáng sau khi thức dậy.

Ông nói: “Nó giúp quá trình trao đổi chất diễn ra, cung cấp nước cho cơ thể, giúp bạn no một chút để bạn không ăn quá nhiều, thải độc cơ thể, giảm đầy hơi và cung cấp cho bạn một số vitamin C luôn cần thiết.

2. Cà phê

Lưu ý tất cả những người yêu thích cà phê: liều lượng cà phê hằng ngày của bạn rất có thể kéo dài tuổi thọ của bạn. Trên thực tế, một nghiên cứu năm 2018, phân tích dữ liệu từ khoảng nửa triệu người trưởng thành ở Anh, phát hiện ra rằng những người uống cà phê - ngay cả những người đang uống decaf - ít có nguy cơ tử vong vì một loạt bệnh trong thời gian 10 năm nghiên cứu.

Tiến sĩ Pianko cho biết: “Ngoài việc chứa chất chống ô xy hóa có thể làm giảm viêm, cũng đã có những nghiên cứu chỉ ra rằng cà phê có thể làm giảm nguy cơ ung thư gan, Parkinson, Alzheimer, bệnh tim, ung thư ruột kết và đột quỵ, theo Eat This, Not That!

3. Trà xanh

Trà xanh. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Tiến sĩ Pianko nói: Các chất chống ô xy hóa trong trà xanh hỗ trợ khả năng miễn dịch và bảo vệ sức khỏe tim mạch của bạn bằng cách giảm lượng cholesterol.

Trên thực tế, nghiên cứu từ Nhật Bản tiết lộ rằng những người uống trà xanh sống lâu hơn và một nghiên cứu năm 2020 cho thấy rằng uống trà xanh có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong ở những người được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 2.

4. Nước ép nam việt quất

Quả nam việt quất chứa nhiều polyphenol có lợi cho tim, được biết là có đặc tính chống ô xy hóa và chống viêm, cũng như flavonoid, có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tim mạch và chứng viêm. Tiến sĩ Pianko chỉ ra rằng phần lớn những lợi ích này được tìm thấy trong vỏ của quả nam việt quất, bị loại bỏ trong quá trình làm nước ép.

Uống nước ép nam việt quất có thể làm tăng mức độ tế bào gamma delta T, có liên quan đến phản ứng miễn dịch, cũng như các cytokine chống lại virus.

Những tác dụng này làm cho việc uống nước ép nam việt quất trở thành một chất tăng cường bảo vệ sức khỏe có thể giúp kéo dài tuổi thọ, theo Eat This, Not That!

Tuy nhiên, hãy lưu ý đến hàm lượng đường. Lựa chọn lành mạnh nhất của bạn là mua 100% nước ép nam việt quất không thêm đường và tuân theo hướng dẫn của các chuyên gia sức khỏe bằng cách uống không quá 8 ounce (1 ounce bằng 29,57 ml) mỗi ngày.

5. Sinh tố xanh

Một ly sinh tố xanh không chỉ là một cách thuận tiện để bổ sung trái cây và rau của bạn mà còn có thể tăng thêm tuổi thọ cho bạn. Do đó, tiến sĩ Ordon khuyên bạn nên uống nước trái cây vào buổi sáng. Công thức yêu thích là: Ép 3 củ cà rốt, một quả táo, nửa quả cam, một củ cần tây và một ít gừng tươi, theo Eat This, Not That!

Tiến sĩ Ordon nói: “Nó chứa nhiều chất xơ giúp loại bỏ nước, cung cấp cho bạn một lượng nhỏ carb để cung cấp năng lượng và quan trọng nhất là vì nó chứa đầy vitamin và khoáng chất.

Cần lưu ý rằng một số loại rau - như mầm bông cải xanh, cải xoăn, rau bina (cải bó xôi) và cải ngọt - cung cấp sulforaphane và các hoạt chất sinh học tự nhiên khác hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn.

Hệ thống miễn dịch mạnh hơn giúp bạn sống lâu hơn bằng cách chống lại các bệnh tấn công cơ thể từ bên ngoài, như virus, và những bệnh tấn công từ bên trong, như ung thư, theo Eat This, Not That!

Hãy nâng cao nước ép màu xanh lá cây của bạn bằng cách thêm quả bơ - loại quả chứa đầy chất béo không bão hòa đơn có thể giúp giảm cholesterol và ngăn ngừa bệnh tim.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cancer Research thậm chí còn phát hiện ra rằng các phân tử trong quả bơ nhắm mục tiêu đến các tế bào gốc của một loại bệnh bạch cầu mạnh - đó là tất cả lý do nữa để thêm loại trái cây này vào hỗn hợp của bạn.

6. Nước ép khổ qua

Người dân Okinawa, một nhóm các hòn đảo nằm giữa Nhật Bản và Đài Loan, được biết đến với tuổi thọ đặc biệt - thường được cho là nhờ khổ qua (mướp đắng), một loại thực phẩm chính trong chế độ ăn uống của họ.

Cũng có bằng chứng hỗ trợ điều này. Trước hết, một khẩu phần 100 gram mướp đắng chứa 84 mg vitamin C, chiếm tới 100% lượng khuyến nghị hằng ngày. Vitamin C là một chất dinh dưỡng quan trọng có liên quan đến việc ngăn ngừa bệnh tật.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng một số hợp chất của nước ép khổ qua có thể có đặc tính chống ung thư và chúng có thể làm tăng cholesterol HDL (tốt) của bạn trong khi giảm cholesterol LDL (xấu), do đó thúc đẩy sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều nước ép mướp đắng có thể gây đau bụng, nên tốt nhất bạn nên uống một lượng nhỏ - khoảng 30 ml để bắt đầu. Bạn có thể pha trái cây sống với nước để làm nước ép khổ qua (thêm một chút chanh và mật ong để giảm bớt vị đắng), hoặc bạn cũng có thể đun các lát khô hoặc đã khử nước trong nước để làm trà khổ qua, theo Eat This, Not That!

7. Trà nấm

Bạn có biết rằng mọi người đã uống trà nấm vì những lợi ích sức khỏe của nó trong hàng ngàn năm? Những người theo y học cổ truyền Trung Quốc coi nấm là "thần dược của cuộc sống".

Cũng có lý do cho điều này: những loại nấm này chứa các hợp chất gọi là triterpenes, có thể cải thiện chức năng của tất cả các cơ quan quan trọng của bạn. Một nghiên cứu năm 2017 cũng xác định nấm có nồng độ cao của hai chất chống ô xy hóa (ergothioneine và glutathione) có hiệu quả trong việc bảo vệ tế bào của bạn khỏi các gốc tự do, có thể gây ra tổn thương góp phần làm lão hóa.

Nấm linh chi đặc biệt có chứa đường phức được gọi là beta-glucans có thể giúp ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển và lây lan.

Trà nấm, có hương vị đặc trưng của đất, có thể được tìm thấy trong các túi trà pha sẵn có chứa sự kết hợp của chiết xuất nấm và lá trà. Hoặc, bạn có thể tự làm ở nhà. Dù bằng cách nào, hãy nhớ hỏi ý kiến bác sĩ trước để đảm bảo rằng việc uống trà nấm sẽ không tương tác với bất kỳ loại thuốc nào của bạn, theo Eat This, Not That!

8. Nước ép cà chua

Cà chua là một trong những thực phẩm có thể giúp chống lại chứng viêm do hàm lượng lycopene của chúng, cũng đã được chứng minh là làm giảm LDL hoặc cholesterol "xấu". ẢNH: SHUTTERSTOCK

Một trong những thủ phạm chính của sự lão hóa trong cơ thể bạn là tình trạng viêm nhiễm. Trên thực tế, khi không được kiểm soát, nó có thể khiến bạn có nguy cơ cao mắc bệnh tim, ung thư, tiểu đường, viêm khớp và các bệnh về ruột. Theo Harvard Health, một trong những cách tốt nhất để kiểm soát chứng viêm mạn tính là thông qua chế độ ăn uống của bạn.

Cà chua là một trong những thực phẩm có thể giúp chống lại chứng viêm do hàm lượng lycopene của chúng, cũng đã được chứng minh là làm giảm LDL hoặc cholesterol "xấu".

Một đánh giá năm 2005 được xuất bản trên Tạp chí Nội khoa Châu Âu cho thấy tiêu thụ các sản phẩm cà chua giàu lycopene - bao gồm cả nước trái cây - có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, như bệnh tim và ung thư. Không chỉ vậy, lycopene đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

Ngoài lycopene, cà chua chứa đầy beta-carotene, vitamin C và E, và các chất chống ô xy hóa khác - tất cả các chất dinh dưỡng quan trọng có thể thúc đẩy sức khỏe tốt.

Tự làm nước ép cà chua luôn là lựa chọn lành mạnh nhất vì bạn có thể kiểm soát lượng muối được thêm vào - nhưng nếu bạn quyết định mua một ít ở siêu thị thay vào đó, hãy nhớ xem hàm lượng natri trước, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (TNO)