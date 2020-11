7 lợi ích tuyệt vời của việc uống trà xanh mà bạn chưa biết hết

Uống trà xanh không chỉ giúp thư giãn mà thức uống lành mạnh này còn có tác động tích cực đến cơ thể bạn.

Trà xanh là một trong những lựa chọn đồ uống lành mạnh ẢNH: SHUTTERSTOCK

Amy Gholston, một chuyên gia dinh dưỡng ung thư lâm sàng hàng đầu tại Trung tâm Điều trị Ung thư của Trung tâm Nghiên cứu và Chăm sóc Toàn diện Mỹ, nói rằng trà xanh là một trong những lựa chọn đồ uống lành mạnh, theo Eat This, Not That!

Dưới đây là những lợi ích bạn có thể gặt hái từ việc uống trà xanh.

1. Giúp thúc đẩy giảm cân

Một cách hữu ích để thúc đẩy giảm cân lành mạnh đơn giản là uống trà xanh. Chuyên gia Gholston nói: Trà xanh là một sự thay thế tuyệt vời cho đồ uống có đường có liên quan đến tăng cân và béo phì.

Có rất nhiều calo tiềm ẩn trong nhiều loại nước trái cây và nước ngọt, vì vậy cách nhanh chóng để có một chế độ ăn uống lành mạnh hơn là thay đổi thói quen đồ uống. Thay vì uống soda dành cho người ăn kiêng hoặc đồ uống giảm cân khác, chuyển sang uống một tách trà xanh thông thường có thể hỗ trợ quá trình giảm cân, điều này là nhờ các hợp chất hoạt tính sinh học có trong trà xanh, theo Eat This, Not That!

2. Làm giảm mức cholesterol xấu

Trà xanh làm giảm hai loại cholesterol - cholesterol lipoprotein mật độ thấp cũng như cholesterol toàn phần. SHUTTERSTOCK

Cholesterol là một chất giống như chất béo được tìm thấy trong các tế bào của cơ thể, và có hàm lượng cholesterol cao sẽ không có lợi cho sức khỏe tổng thể. Trên thực tế, cholesterol cao có thể dẫn đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Nhưng nếu bạn là người uống trà xanh, đừng lo sợ, vì theo một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng, trà xanh làm giảm hai loại cholesterol - cholesterol lipoprotein mật độ thấp cũng như cholesterol toàn phần.

3. Bộ não có thể hoạt động tốt hơn

Theo một nghiên cứu từ Đại học Basel ở Thụy Sĩ, uống trà xanh tác động đến cả nhận thức và chức năng não. Những kết quả này kết nối việc uống trà xanh với việc cải thiện trí nhớ vì ảnh hưởng của caffeine và l-theanine, một loại a xít amin có trong lá trà giúp thúc đẩy sự thư giãn.

Ngoài ra, cuộc khảo sát cũng cho biết trà xanh cũng có thể hỗ trợ não bộ của bạn bằng cách giảm lo lắng.

4. Cải thiện hơi thở của bạn

Có nhiều thứ để nhanh chóng khắc phục tình trạng hôi miệng: bạc hà, kẹo cao su, và tất nhiên, đánh răng (và chà lưỡi). Nhưng có một cách khắc phục khác để có một miệng thơm tho là trà xanh.

Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Khoa học Y tế Ahvaz Jundishapur ở Iran, những người sử dụng trà xanh như một dạng nước súc miệng đã cải thiện tình trạng hôi miệng, theo Eat This, Not That!

5. Có thể ngăn ngừa ung thư

Chuyên gia Gholston nói: Trà xanh được làm từ một số polyphenol, bao gồm catechin epigallocatechin-3-gallate (EGCG) mạnh nhất.

Nhiều nghiên cứu liên quan đến trà xanh và lợi ích chống ung thư đã được tiến hành trong phòng thí nghiệm, chỉ ra rằng các polyphenol này có thể giúp ức chế sự tăng sinh tế bào khối u, bao gồm cả quá trình apoptosis, ức chế sự hình thành mạch cùng với sự xâm lấn của tế bào khối u, theo Eat This, Not That!

6. Giảm các tổn thương do bệnh vảy nến

Tiêu thụ trà xanh có liên quan đến việc giảm các tổn thương do bệnh vảy nến ẢNH: SHUTTERSTOCK

Da, cơ quan lớn nhất trên cơ thể con người cũng là nơi chứa vô số vấn đề có thể nảy sinh đối với nhiều người khác nhau. Đối với những người bị bệnh vảy nến, trước khi đặt lịch hẹn với bác sĩ da liễu, hãy thử uống một ít trà xanh. Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Y Georgia (Mỹ), tiêu thụ trà xanh có liên quan đến việc giảm các tổn thương do bệnh vảy nến.

7. Có thể sống thọ hơn

Theo một nghiên cứu được công bố bởi Tạp chí Tim mạch Phòng ngừa Châu Âu, một trong những cách để giúp sống khỏe, sống thọ là uống trà xanh.

Hơn 100.000 người khỏe mạnh đã tham gia vào cuộc nghiên cứu và được phân thành hai nhóm - những người thường xuyên uống trà xanh và những người không uống trà. Trung bình, những người thường xuyên uống một tách trà sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn những người chọn cách khác.

Chuyên gia Gholston đồng ý rằng trà có lợi cho sức khỏe và khuyên nên kết hợp trà xanh vào một chế độ ăn uống dựa trên thực vật để có "sức khỏe tổng thể và sức khỏe", theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (Thanh Niên)