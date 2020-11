6 lợi ích tuyệt vời của khoai lang có thể khiến bạn bất ngờ

Khoai lang chứa nhiều vitamin và chất chống ô xy hóa, khiến chúng trở thành một thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho bữa ăn hằng ngày, theo Insider.

Khoai lang vàng chứa carotenoid rất tốt cho thị lực. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Sau đây là 6 lợi ích tuyệt vời của khoai lang.

1. Giữ cho trái tim khỏe mạnh

Hàm lượng chất xơ cao trong khoai lang có thể làm giảm mức cholesterol có hại, giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Khoai lang cũng chứa nhiều kali, có tác dụng cân bằng với natri trong cơ thể để ổn định huyết áp.

Chúng cũng chứa nhiều đồng - cần thiết để tạo ra các tế bào hồng cầu và giữ cho trái tim khỏe mạnh. Nồng độ đồng thấp làm tăng mức homocysteine, huyết áp và cholesterol xấu.

2. Cải thiện hệ thống miễn dịch

Tiến sĩ Vijaya Surampudi, phó giáo sư tại Đại học Los Angeles (Mỹ), cho biết chất chống ô xy hóa trong khoai lang cũng có thể bảo vệ hệ miễn dịch chống lại các gốc tự do.

Các gốc tự do được tạo ra do chu trình bình thường của tế bào, hoặc có thể do các chất ô nhiễm môi trường hoặc bức xạ UV gây ra.

Các gốc tự do có thể làm hỏng ADN của tế bào khỏe mạnh, kể cả tế bào của hệ thống miễn dịch cần thiết để chống lại nhiễm trùng.

Chất chống ô xy hóa có thể chống lại thiệt hại này và giữ cho hệ miễn dịch mạnh mẽ, theo Insider.

Một chén khoai lang nướng chứa 52% nhu cầu vitamin C hằng ngày, rất cần cho việc chữa lành vết thương và phục hồi mô, theo Food Revolution.

Và vitamin A trong khoai lang giúp cơ thể tạo ra các tế bào miễn dịch ngăn ngừa nhiễm trùng và bệnh tật và có tác dụng chống khối u.

Khoai lang tím đặc biệt chứa chất chống ô xy hóa mạnh. Chỉ một củ khoai lang mỗi ngày đã có thể cung cấp 1.403 mcg vitamin A, bằng 156% nhu cầu hằng ngày, theo Insider.

Nghiên cứu cho biết vitamin A có thể giúp hỗ trợ tế bào T, một loại tế bào bạch cầu rất quan trọng đối với chức năng miễn dịch.

3. Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Khoai lang là nguồn chất xơ tuyệt vời, đặc biệt là nếu ăn cả vỏ. Chất xơ rất cần cho việc tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và các bệnh nghiêm trọng, như ung thư ruột kết, theo Food Revolution.

Một củ khoai lang trung bình có 6 gram chất xơ. Chúng cũng chứa tinh bột kháng, một loại tinh bột đóng vai trò cung cấp vi khuẩn “tốt” cho cơ thể bạn.

Cyanidin có trong khoai lang cũng giúp giảm viêm, đặc biệt là ở đường tiêu hóa.

4. Hỗ trợ thị lực

Khoai lang chứa carotenoid, lutein và zeaxanthin - rất tốt cho mắt.

Ngoài ra, anthocyanins, có nguồn gốc từ khoai lang tím, cũng có thể có lợi cho mắt.

5. Tăng cường chức năng não

Chất anthocyanins có trong khoai lang tím có đặc tính tăng cường trí nhớ. ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Khoai lang cũng chứa choline và mangan giúp não hoạt động tốt nhất.

Choline cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của não, cũng như tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh acetylcholine gửi thông điệp giữa các tế bào.

Mangan liên kết với các chất dẫn truyền thần kinh và giúp di chuyển các xung điện trong cơ thể nhanh hơn.

Chỉ một chén khoai lang nướng có thể cung cấp 43% nhu cầu mangan hằng ngày.

Chất anthocyanins có trong khoai lang tím cũng có thể có đặc tính tăng cường trí nhớ, theo Food Revolution.

6. Chống ung thư

Khoai lang là nguồn giàu chất chống ô xy hóa, chống ung thư, đặc biệt là ở vỏ.

Có tới 80% protein trong khoai lang là sporamin.

Nghiên cứu cho thấy sporamin có tiềm năng ức chế ung thư lưỡi, túi mật và đại trực tràng.

Nó cũng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư và giảm sự di chuyển và xâm lấn của tế bào trong ung thư di căn.

Đặc biệt, vỏ khoai lang, có thể có tác dụng đặc biệt trong việc ngăn ngừa ung thư.

Một nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Nutrition and Cancer năm 2016, đã cho thấy chiết xuất từ vỏ khoai lang có hoạt động chống ung thư đầy hứa hẹn đối với các bệnh ung thư vú, ruột kết, buồng trứng, phổi và đầu, cổ, theo Insider.

Theo Thiên Lan (TNO)