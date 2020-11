6 loại thực phẩm tốt cho sức khỏe hơn khi đông lạnh

Thực phẩm tươi không phải lúc nào cũng tốt hơn! Trái cây và rau quả đông lạnh ở nhiệt độ phù hợp cũng có độ tươi cao và giữ lại các chất dinh dưỡng tốt hơn.



Đậu Hà Lan đông lạnh ẢNH: SHUTTERSTOCK

Dưới đây là một số loại trái cây và rau quả mà khi đông lạnh sẽ bổ dưỡng hơn khi tươi sống. Bạn có thể ngạc nhiên!, theo Healthline.

1. Đậu Hà Lan

Tin hay không thì tùy bạn, đậu Hà Lan đông lạnh có thể chứa nhiều vitamin C hơn đậu tươi, theo Healthline. Vì vậy, đừng ngại tích trữ rau củ đông lạnh giá cả phải chăng này. Đậu Hà Lan đông lạnh rất tuyệt trong mọi món, từ cơm chiên đến các món mì ống.

2. Cải bó xôi (rau bina)

Giống như đậu Hà Lan, rau bina đông lạnh có xu hướng có nhiều vitamin C hơn so với các loại rau tươi, Healthline lưu ý. Hãy thử thêm rau bina đông lạnh vào công thức món trứng nướng dễ làm cho bữa sáng trong nháy mắt.

3. Bắp

Trích dẫn một nghiên cứu của Đại học California-Davis, The New York Times đã báo cáo vào năm 2016 rằng bắp đông lạnh được tìm thấy có hàm lượng vitamin C cao hơn bắp tươi. Nhưng dù bạn thưởng thức món bắp theo cách nào, thì nó cũng có rất nhiều lợi ích về mặt dinh dưỡng, theo Eat This, Not That!



Bắp đông lạnh SHUTTERSTOCK

4. Quả việt quất

Một nghiên cứu năm 2013 từ Đại học Chester (Anh) cho thấy quả việt quất tươi sẽ mất vitamin C nếu để lâu trong tủ lạnh. Quả việt quất đông lạnh có hàm lượng vitamin C cao hơn quả việt quất tươi. Vì sau 3 ngày để trong tủ lạnh, quả việt quất tươi bị mất nhiều vitamin C.

Tất nhiên, việc rã đông quả việt quất đông lạnh sẽ không mang lại cho bạn hình hài đẹp nếu bạn ăn chúng một mình hoặc ăn với sữa chua. Nhưng đối với bữa sáng như sinh tố và bột yến mạch, quả việt quất đông lạnh là một lựa chọn thông minh.

5. Đậu xanh

Cũng giống như quả việt quất, đậu xanh tươi mất một lượng đáng kể vitamin C sau ba ngày để trong tủ lạnh, theo nghiên cứu của Đại học Chester. Vì vậy, đừng ngại sử dụng đậu xanh đông lạnh trong món thịt hầm đậu xanh của bạn.

Mario G. Ferruzzi, một chuyên gia dinh dưỡng cũng là giáo sư khoa học tại Đại học Bang North Carolina (Mỹ), cho rằng: “Khi bạn so sánh đậu tươi trong cửa hàng với đậu đông lạnh, đậu đông lạnh sẽ luôn có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn, bởi vì chúng được chọn và chế biến ở điểm chất lượng cao nhất và sau đó được đông lạnh để bảo quản”.

6. Cà rốt

Trừ phi bạn đang ăn cà rốt từ chợ nông sản, nếu không chúng có thể đã mất một số giá trị dinh dưỡng trong quá trình vận chuyển và bảo quản.

Theo Trường Y Harvard (Mỹ), "trong vòng một tuần bảo quản trong tủ lạnh, cà rốt có thể mất gần 80% lượng vitamin C". Rất tiếc, nếu bạn không ăn chúng ngay lập tức. Đừng ngại mua cà rốt đông lạnh thay vì cà rốt tươi, theo theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (Thanh Niên)