Vitamin này có thể là chìa khóa để giảm cân mùa đông

Nghiên cứu mới cho thấy ăn thực phẩm giàu chất này có thể giúp bạn đốt cháy nhiều chất béo hơn trong thời tiết lạnh.

Cà rốt giàu vitamin A, rất tốt cho sức khỏe ẢNH: SHUTTERSTOCK

Đó là vitamin A. “Siêu anh hùng” này trong số các chất dinh dưỡng, thường được các chuyên gia chống lão hóa gọi là retinol, nổi tiếng với việc hỗ trợ đôi mắt sáng, làn da sáng và mái tóc sang chảnh đồng thời tăng cường hệ thống miễn dịch.

Hiện nay, một nghiên cứu từ trường y của Áo, MediUni Vienna, cho thấy rằng vitamin A thực sự có thể hỗ trợ giảm cân, đặc biệt là khi thời tiết trở nên lạnh hơn.

Nghiên cứu được công bố vào tháng 9.2020 trên tạp chí khoa học Molecular Metabolism, chứng minh rằng vitamin A kích thích quá trình đốt cháy chất béo được các nhà nội tiết học gọi là "hóa nâu", theo Eat This, Not That!

“Hóa nâu” đề cập đến việc chuyển đổi mô mỡ trắng (chất béo tích tụ trên bụng, đùi và mông khi chúng ta ăn nhiều calo hơn chúng ta đốt cháy) thành mô mỡ nâu.

Mô mỡ nâu, chiếm ít hơn 10% chất béo trong cơ thể chúng ta, thực sự đốt cháy năng lượng (hay còn gọi là calo), do đó tạo ra nhiệt.

Các nhà khoa học nghiên cứu, dẫn đầu là tiến sĩ Florian Kiefer, từ Phòng Nội tiết và Chuyển hóa của MedUni Vienna, đã cho chuột, cũng như những người tình nguyện, đến nhiệt độ lạnh vừa phải và sau đó đánh giá nồng độ vitamin A.

Những gì các nhà nghiên cứu quan sát được là việc tiếp xúc với cái lạnh dường như kích thích sự phân phối lại vitamin A từ gan (nơi nó được lưu trữ) tới mô mỡ, nơi dẫn đến hiện tượng hóa nâu có thể quan sát được và dẫn đến tốc độ đốt cháy chất béo cao hơn.

Tiến sĩ Kiefer cho biết: Chúng tôi đã biết từ các nghiên cứu trên động vật rằng sự thiếu hụt vitamin A nghiêm trọng có liên quan đến tăng cân.

Chúng tôi cũng biết rằng bổ sung vitamin A đã được chứng minh là hữu ích trong việc chống lại điều đó. Điều vẫn chưa được biết là làm thế nào để vitamin A đi đến nơi cần thiết, khi nào cần đến đó. Tuy nhiên, nghiên cứu này cho thấy rằng việc xác định một cách điều phối hợp lý việc vận chuyển vitamin A đến các tế bào mỡ có thể dẫn đến những can thiệp điều trị mới trong cuộc chiến chống béo phì, theo Eat This, Not That!

Trong khi chờ đợi, bạn hãy tiếp tục thưởng thức khoai lang, cà rốt và các loại thực phẩm giàu vitamin A khác mà trái tim bạn mong muốn, vì lợi ích của chất dinh dưỡng mạnh mẽ này là có thật.

