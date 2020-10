NÓNG: Sở Y tế TP HCM lên tiếng về thông tin "thiếu thuốc tay chân miệng"

Các bệnh viện có thể sử dụng các thuốc khác hiện có trên thị trường để thay thế cho Phenobarbital theo các phác đồ điều trị bệnh tay chân miệng

Chiều 5-10, Sở Y tế TP HCM đã lên tiếng về vấn đề thiếu thuốc điều trị bệnh tay chân miệng (TCM). Theo Sở Y tế, thông tin không có thuốc điều trị bệnh TCM ở trẻ em là thông tin thiếu chính xác, có thể gây hiểu lầm và gây tâm lý hoang mang trong dư luận, nhất là các bà mẹ đang chăm sóc con bị TCM.

Theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế, các bệnh viện có thể sử dụng các thuốc chống co giật khác thay thế cho Phenobarbital trong tình hình chưa có thuốc này như hiện nay. Thuốc tiêm Phenobarbital 100mg/1ml là thuốc hướng thần thuộc nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Phenobarbital có tác dụng chống co giật, đặc biệt thường dùng cho trẻ sơ sinh trong điều trị các trường hợp bệnh TCM nặng.

Hiện nay, trên thị trường chỉ có 1 loại thuốc tiêm Phenobarbital đang lưu hành là Danotan 100mg/ml (Nhà sản xuất Daihan Pharm Co., Ltd, Hàn Quốc) do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhập khẩu và phân phối.



Từ tháng 6, Sở Y tế đã nhận được công văn của Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố thông báo về dự kiến tình hình thiếu thuốc tiêm Phenobarbital 100mg/ml do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ngưng nhập khẩu thuốc. Thuốc Danotan 100mg/ml đã nhập và bảo quản tại kho của nhà phân phối và các bệnh viện có hạn sử dụng đến ngày 27-9.

Trước tình hình đó, Sở Y tế đã hướng dẫn các đơn vị mua thuốc dự trữ và sử dụng đến hết hạn dùng của thuốc. Đồng thời, Sở Y tế cũng đã có công văn kiến nghị Cục Quản lý Dược-Bộ Y tế hỗ trợ tìm nguồn cung ứng thuốc và công ty nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu Phenobarbital điều trị của các bệnh viện.

Tuy nhiên, theo thông báo từ Cục Quản lý Dược tại công văn số 8498/QLD-KD ngày 22-6-2020 về việc cung ứng thuốc Phenobarbital 100mg/ml, nhà sản xuất Daihan Pharm Co., Ltd không tiếp tục sản xuất thuốc Danotan. Cục Quản lý Dược đã có văn bản đề nghị các công ty nhập khẩu thuốc liên hệ đối tác nước ngoài tìm nguồn cung ứng thuốc thay thế nhưng hiện nay vẫn chưa tìm được nhà cung cấp mới.

Theo Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế, cần nhắc lại cho rõ thuốc tiêm Phenobarbital 100mg/ml không phải là thuốc chống co giật duy nhất trong phác đồ điều trị bệnh TCM diễn biến nặng do Bộ Y tế ban hành. Phenobarbital là thuốc ưu tiên sử dụng cho trẻ em với nhiều ưu điểm và ít tác dụng phụ và đã được các bác sĩ quen sử dụng cho bệnh nhi có chỉ định từ rất lâu.

Trong tình hình như hiện nay, các bệnh viện có thể sử dụng các thuốc khác hiện có trên thị trường như Diazepam, Midazolam… để thay thế cho Phenobarbital theo các phác đồ điều trị bệnh TCM trong thời gian chờ đợi các doanh nghiệp dược Việt Nam tìm nguồn cung ứng từ các nước khác trong thời gian sớm nhất.

Được biết, Cục Quản lý Dược cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp nhập khẩu tích cực tìm nguồn cung ứng mới Phenobarbital 100mg/ml và các bệnh viện chủ động sử dụng các thuốc chống co giật khác để điều trị thay thế. Sở Y tế yêu cầu Hội đồng thuốc và điều trị của các bệnh viện chuyên khoa Nhi có hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng thuốc thay thế Phenobarbital trong chống co giật ở trẻ em mắc bệnh TCM thể nặng trong giai đoạn hiện nay.

NGUYỄN THẠNH (NLĐO)