Gia Lai: Từ 2015 đến nay ghi nhận 26 ca tử vong do bệnh dại

(GLO)- Sáng 30-9, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Cục Thú y tổ chức Hội nghị “Tăng cường phòng-chống bệnh dại tại tỉnh Gia Lai”.

Tham dự hội nghị có ông Đặng Quang Tấn- Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng; lãnh đạo Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và PTNT); lãnh đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, đại diện Tổ chức Y tế thế giới… Về phía tỉnh Gia Lai có lãnh đạo Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và đại diện Trung tâm Y tế các huyện trọng điểm về bệnh dại trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tại Hội nghị, từ năm 2015 đến tháng 9-2020, toàn tỉnh ghi nhận 26 ca tử vong do bệnh dại; riêng 5 tháng đầu năm 2019 ghi nhận tới 5 ca tử vong. Tỉnh Gia Lai là một trong những tỉnh có số ca tử vong liên tiếp do bệnh dại qua các năm và cao nhất khu vực Tây Nguyên nói riêng cả nước nói chung. Qua xác minh các trường hợp tử vong do bệnh dại cho thấy 100% không đi tiêm phòng sau khi bị chó cắn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 80%, tập trung chủ yếu khu vực vùng xa, điều kiện kinh tế thấp.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Theo thống kê, hiện tại tỉnh chỉ có một điểm tiêm vắc xin công lập tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 17 huyện, thị xã, thành phố còn lại chưa bố trí được Phòng tiêm vắc xin công lập, gây khó khăn cho người dân nếu muốn tiêm phòng vắc xin dại. Hiện tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống bệnh dại như không có kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền, chỉ tuyên truyền tập trung tại khu vực có ca tử vong do bệnh dại; không có kinh phí tổ chức tập huấn năng lực nâng cao truyền thông phòng, chống bệnh dại cho cán bộ y tế; tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo hàng năm đạt thấp dưới 10% so với tổng đàn; công tác quản lý chó mèo nuôi tại cộng đồng còn lỏng lẻo; chưa có sự vào cuộc quyết liệt của cấp, ngành địa phương…

Từ các tham luận trình bày về tình hình bệnh dại ở người và các khó khăn, thách thức trong công tác phòng-chống, Hội nghị dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, chia sẻ kết quả thực hiện cũng như những bài học kinh nghiệm trong công tác phòng-chống bệnh dại.

Kết luận Hội nghị, ông Đặng Quang Tấn- Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng nhấn mạnh: Sau Hội nghị, Sở Y tế tỉnh cần nhanh chóng tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại trình UBND tỉnh, từ đó có chỉ đạo đến tất cả các huyện, thị xã, thành phố. Sở Y tế cần chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát về công tác phối hợp liên ngành các cấp nhất là tuyến cơ sở trong công tác phòng, chống bệnh dại. Ngành Y tế tỉnh cần nhanh chóng mở rộng các điểm tiêm vắc xin công lập, ít nhất là mỗi huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn phải bố trí 1 điểm tiêm vắc xin công lập. Gia Lai cũng cần nâng cao tỷ lệ tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo… Ngoài ra, đề nghị địa phương bố trí nguồn ngân sách để tiêm vắc xin phòng bệnh dại miễn phí cho người nghèo.

NHƯ NGUYỆN