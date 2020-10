Duy trì huyết áp ổn định và những công dụng bất ngờ của đậu đỏ

Đậu đỏ là loại thực phẩm bổ dưỡng rất tuyệt vời nhờ hàm lượng protein, chất xơ và vitamin dồi dào. Dưới đây là công dụng đậu đỏ nếu bạn sử dụng thường xuyên.

Có khả năng chống oxy hóa cao

Mặc dù nó rất rẻ tiền và dễ tìm thấy, nhưng lượng chất chống oxy hóa trong đậu đỏ có khả năng đẩy lùi lão hóa và kháng khuẩn hiệu quả.

Nâng cao sức khỏe hệ tiêu hóa

Đậu đỏ có hàm lượng chất xơ được đánh giá là cao, tương đương với nhiều loại rau xanh khác. Chính vì thế sử dụng đậu đỏ là cách giúp bạn tiêu hóa dễ dàng hơn.

Duy trì huyết áp ổn định

Đậu đỏ sẽ giúp huyết áp cao từ từ hạ cho đến mức ổn định nhờ lượng Kali ở trong đậu đỏ.

Cung cấp dưỡng chất cho cơ thể

Trong đậu đỏ cũng có vitamin C. Cũng nhờ lượng vitamin C này mà sẽ ngăn chặn sự hình thành các gốc tự do. Đây cũng là nguyên nhân gây ra các tác động xấu đến làn da cũng như sức khỏe.

Ngoài vitamin C thì đậu đỏ còn có cả vitamin E, rồi các vitamin nhóm B. Chính vì thế nó sẽ giúp hệ miễn dịch của bạn được khỏe mạnh hơn rất nhiều. Thường xuyên dùng nước bột đậu đỏ còn làm bay các vết sậm màu trên da.



Nước đậu đỏ sẽ giải độc cơ thể, thanh lọc gan, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư gan. Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân an toàn, hiệu quả

Vì hàm lượng chất xơ trong đậu đỏ cao nhưng lại không có calo, hơn nữa, đậu đỏ trong cơ thể sẽ ngăn không cho đường chuyển hóa thành mỡ; đồng thời sẽ kiểm soát lượng đường đó.

Hạ lượng cholesterol trong cơ thể

Trong đậu đỏ cũng có 1 lượng chất xơ không hòa tan. Các chất xơ này sẽ có nhiệm vụ hút nước và giữ muối mật lại. Cũng nhờ thế sẽ sử dụng nhiều cholesterol. Từ đó lượng cholesterol trong cơ thể cũng giảm đi.

Bảo vệ tim mạch khỏe mạnh

Các chất xơ hòa tan ở trong đậu đỏ sẽ giúp giảm lượng lipid trong cơ thể, từ đó giảm nguy cơ bị xơ vừa động mạch. Người nào bị máu nhiễm mỡ thì càng nên dùng đậu đỏ.

Ngừa ung thư

Cũng bởi vì trong đậu có nhiều chất xơ, như chính các loại rau xanh vậy. Vì thế, đậu hay các loại bột đậu sẽ ngăn ung thư hiệu quả. Nhất là ung thư trực tràng và ung thư vú ở phụ nữ.

Ổn định đường huyết

Trong đậu đỏ cũng có carbohydrate đến 40g. Lượng carbohydrate chứa nhiều chất xơ nên rất tốt cho cơ thể. Lượng carbohydrate sẽ được cơ thể từ từ hấp thụ thay vì tiêu thụ ồ ạt như các loại carbohydrate khác. Cũng chính nhờ cơ chế này nên đậu đỏ mới được dùng để duy trì độ ổn định lượng đường trong cơ thể.

AN NHIÊN (T/H/LĐO)