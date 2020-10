Bột hạt mít có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường

Với lượng vitamin A, vitamin C, niacin, canxi, thiamin, riboflavin, kali, sắt và magiê, mít là một kho chứa các chất dinh dưỡng. Mít có chỉ số đường huyết thấp nên nó là một chất thay thế tốt cho bột mì.



Theo một nghiên cứu được Hiệp hội Tiểu đường Mỹ công bố, bột mít làm giảm lượng hemoglobin glycosyl hóa (HbA1c), đường huyết lúc đói (FBG) và đường huyết sau ăn (PPG).

Nghiên cứu bao gồm 40 người tham gia mắc bệnh tiểu đường loại 2, họ được cho uống 30 gram bột mì xanh làm từ mít trong ba tháng. Phần còn lại sử dụng lúa mì hoặc bột gạo thông thường để làm rotis (bánh mì mỏng tại Ấn Độ) hoặc idlis (bánh bột gạo tại Ấn Độ).

Vào cuối cuộc nghiên cứu, đã được Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) phê duyệt, người ta thấy rằng những người trộn bột mì với bột bánh idlis hoặc bột mì cho thấy mức đường huyết trong huyết tương của họ được cải thiện, theo Times of India.

Bột mít cho người tiểu đường

Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, những người thèm ăn những món ăn yêu thích của họ nhưng phải kiểm tra lượng đường, bột mít là thực phẩm dành cho bạn. Từ bánh mì kẹp thịt đến bột bánh pizza và bánh idlis đến nhiều món ăn ngon khác, người ta có thể thử một số công thức nấu ăn với bột mít, theo Times of India.

Bột mít rất giàu chất xơ và giúp quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru. Người ta cũng sử dụng bột mít và trộn nó với bột mì thông thường của họ để tạo ra một hương vị thơm ngon nhưng khác biệt cho bánh mì, bánh quy và thậm chí cả rotis của họ.

James Joseph, người sáng lập Jackfruit 365, sở hữu một công ty bán mít đông lạnh. Công ty khởi nghiệp của anh gần đây đã nhận được giải thưởng National Startup India, ở hạng mục “Chế biến thực phẩm” cho sản phẩm mới của anh, bột mít xanh.

“Trong một cuộc tiếp xúc bình thường với một linh mục mắc bệnh tiểu đường, ông ấy đề cập đến việc ông ấy đã thay thế gạo truyền thống bằng mít chưa ủ chín như thế nào, và sau một vài ngày, lượng insulin của ông ấy giảm xuống.

Chất xơ giúp thức ăn tiêu hóa nhanh hơn và giảm lượng đường trong máu. Điều này đã sinh ra ý tưởng biến mít trở thành một phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống của mọi người”, James trả lời trong một cuộc phỏng vấn với The Better India, theo Times of India.

Cách làm bột mít tại nhà

Hạt mít phơi nắng. Rang khô chúng trên chảo. Loại bỏ lớp vỏ mỏng. Cắt nhỏ hạt và xay, theo Times of India.

