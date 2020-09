Cà phê đen và trà xanh: Loại nào giảm cân tốt hơn?

Trà xanh và cà phê đen là hai thức uống tuyệt vời cho những người đang cố gắng giảm cân.



Trà xanh không chỉ tốt cho những người đang cố gắng giảm cân mà còn có thể dùng nó khi cố gắng giữ gìn sức khỏe ẢNH: SHUTTERSTOCK

Hai loại đồ uống này là lựa chọn thay thế lành mạnh cho trà và cà phê. Chúng chứa ít calo hơn và nhiều chất dinh dưỡng lành mạnh hơn. Một số nghiên cứu cho thấy rằng những thức uống này thúc đẩy sự trao đổi chất của bạn và tăng tốc quá trình đốt cháy chất béo.

Bên cạnh đó, những thức uống ấm này có các đặc tính khác giúp tăng cường sức khỏe tốt.

Nhưng trong hai thức uống trên, loại nào có hiệu quả hơn cho giảm cân?

Trà xanh giúp giảm cân

Trà xanh có chứa caffeine và một loại flavonoid gọi là catechin. Catechin thực sự là một loại chất chống ô xy hóa. Các nghiên cứu cho thấy rằng những hợp chất này có thể giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, trong khi catechin được biết là có hiệu quả phân hủy chất béo dư thừa trong cơ thể.

Một nghiên cứu nhỏ được thực hiện vào năm 2010 đã tiết lộ rằng các chất bổ sung từ trà xanh thực sự có thể có tác động tích cực đến những người đang cố gắng giảm cân và kiểm soát cân nặng của họ.

Trà xanh được coi là an toàn để tiêu thụ nhưng liều lượng hằng ngày không được quá 2 đến 3 tách. Đúng là trà xanh an toàn và tốt cho sức khỏe, nhưng nó có chứa một số lượng caffeine. Vì vậy, lượng caffein dư thừa trong một ngày có thể dẫn đến các vấn đề về giấc ngủ và có thể gây hại cho những người có các vấn đề về tim, theo Times of India.

Các lợi ích khác của trà xanh

Trà xanh không chỉ tốt cho những người đang cố gắng giảm cân mà còn có thể dùng nó khi cố gắng giữ gìn sức khỏe. Trà xanh chứa vitamin B, folate, magiê và flavonoid, có liên quan đến một số lợi ích sức khỏe, bao gồm giảm cholesterol, cải thiện chức năng của tim, giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và kiểm soát bệnh tiểu đường loại 2.

Cà phê đen giúp giảm cân



Cũng giống như trà xanh, cà phê cũng có một số lợi ích sức khỏe tuyệt vời như tăng cường sự tỉnh táo và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 SHUTTERSTOCK

Cà phê là một loại đồ uống phổ biến khác mà rất nhiều người ưa thích khi họ đang cố gắng giảm cân. Cũng giống như trà xanh, cà phê cũng có một số lợi ích sức khỏe tuyệt vời như tăng cường sự tỉnh táo và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Cà phê đen là một phiên bản lành mạnh hơn của cà phê truyền thống vì nó không chứa nhiều kem và đường. Nó hầu hết được ưa thích bởi những người cố gắng giảm cân. Nhưng nếu lạm dụng nó có thể có một số ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, theo Times of India.

Cà phê đen chứa caffeine có thể làm tăng hoạt động trao đổi chất và tăng mức năng lượng trong cơ thể. Hoạt động trao đổi chất cao có thể ngăn chặn cơn đói và ngăn bạn ngấu nghiến những thực phẩm không lành mạnh. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng cà phê có thể tăng tỷ lệ trao đổi chất của bạn từ 3 đến 11%.

Các lợi ích khác của cà phê đen

Cà phê đen chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất chống ô xy hóa. Nó chứa vitamin B2, B3, B5, mangan, kali và magiê. Uống cà phê đen thường xuyên có thể giúp tăng cường trí nhớ và cải thiện hiệu suất trong quá trình tập luyện. Nhưng không nên uống nhiều mà có hại. Đối với nhiều người, uống hơn 2 tách cà phê đen trong một ngày có thể gây hại cho sức khỏe.

Thứ nào giảm cân tốt hơn?

Có một số bằng chứng chứng minh rằng cả hai loại đồ uống này đều có thể có hiệu quả khi cố gắng giảm cân. Nó không tạo ra nhiều khác biệt. Nhưng khi nói đến sức khỏe tổng thể thì trà xanh có lợi hơn cà phê đen. Nó rất giàu chất chống ô xy hóa và có nhiều lợi ích sức khỏe đã được chứng minh, theo Times of India.

Chỉ cần nhớ đừng đi quá đà. Ngay cả những thứ lành mạnh cũng nên được tiêu thụ một cách điều độ.

Ngoài ra, giảm cân là kết quả của việc ăn uống lành mạnh và tập thể dục cường độ cao. Bạn không thể giảm cân chỉ bằng cách uống trà xanh hoặc cà phê đen. Bạn cũng sẽ phải thực hiện những thay đổi cần thiết trong lối sống của mình, theo Times of India.

Theo Khuê Nguyễn (Thanh Niên)