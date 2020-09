Ăn xoài được lợi gì?

Theo nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London (Anh), một trái xoài chứa lượng vitamin C tương đương 3 quả cam. Xoài (ảnh) còn cung cấp chất sắt, magiê và canxi cho cơ thể.



Ảnh: Shutterstock

Thúc đẩy sức khỏe gan. Các a xít trong xoài làm tăng bài tiết a xít mật giúp loại bỏ vi khuẩn gây hại khỏi ruột.

Giảm trào ngược a xít. Xoài chứa nhiều chất chống ô xy hóa, vitamin C, vitamin A và a xít amin phối hợp với nhau để trung hòa a xít trong dạ dày, từ đó làm giảm chứng trào ngược a xít và làm giảm độ a xít trong cơ thể, theo trang tin researchgate.net.

Củng cố khả năng miễn dịch. Vitamin C và A trong xoài cùng với các dưỡng chất thiết yếu khác giúp cải thiện hệ miễn dịch.

Hỗ trợ điều trị rối loạn máu và rối loạn tiêu hóa. Nhiều nghiên cứu cho thấy nhờ có hàm lượng vitamin C phong phú, xoài giúp tăng tính đàn hồi của mạch máu và cũng giúp sản sinh các hồng cầu mới, có lợi trong điều trị các rối loạn máu thông thường như thiếu máu, đông máu... Ngoài ra, xoài giàu pectin, rất có lợi trong điều trị rối loạn tiêu hóa. Xoài cũng là phương thuốc hiệu quả trị khó tiêu và táo bón. Ở một số thai phụ, ăn xoài giúp giảm bớt ốm nghén.

Tăng cường trao đổi chất. Xoài giúp tăng cường trao đổi chất, từ đó kích thích cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn. Xoài cũng cung cấp ít đường và calo hơn.

Tăng cường năng lượng. Các chuyên gia cho hay nên ăn xoài sau bữa ăn trưa, giúp tăng năng lượng cho phần còn lại của ngày.

Cải thiện sức khỏe tim mạch. Xoài chứa niacin - còn được gọi là vitamin B3, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Niacin cải thiện mức cholesterol trong máu và do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Chống mất nước và đột quỵ. Xoài giúp giảm tác động của nhiệt độ cao và ngăn ngừa mất nước, vì chúng ngăn chặn tình trạng mất quá nhiều sodium chloride và chất sắt khỏi cơ thể. Ăn xoài còn giúp hạn chế việc mất natri clorua và chất sắt do đổ mồ hôi quá nhiều.

Điều trị bệnh Scurvy. Đây là bệnh do thiếu vitamin C vì chế độ ăn uống không có trái cây và rau tươi. Thiếu vitamin C gây chảy máu nướu, phát ban, bầm tím, yếu và mệt mỏi. Xoài rất giàu vitamin C nên ăn xoài giúp ngăn chặn vấn đề này. Ăn xoài còn giúp ngăn ngừa hôi miệng.

Lưu ý: Ăn quá nhiều xoài có thể gây khó tiêu, đầy hơi, đau họng và đau bụng. Do đó, không nên ăn hơn 1 quả xoài mỗi ngày.

Theo Thế Phương (Thanh Niên)