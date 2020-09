Những gì bạn ăn ở tuổi 20 không nhất thiết phải cắt giảm khi bạn già đi.



Những nguồn cung cấp protein ẢNH: SHUTTERSTOCK Có thể nói, thực phẩm là thứ cơ bản nhất giúp bạn mạnh mẽ, khỏe mạnh và hoạt động ở hiệu suất cao nhất cho cuộc sống tốt đẹp của bạn. Nhưng những gì bạn ăn ở tuổi 20 có thể không phải là những gì cơ thể bạn cần khi bạn bước qua tuổi 30, 40 và 50. Từ những thay đổi nội tiết tố đến mật độ xương, mọi thứ thay đổi từ độ tuổi này sang độ tuổi khác, và điều đó thật nhẹ nhàng.

Học cách nuôi dưỡng cơ thể hợp lý có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật và các biến chứng. Mục tiêu là sống lâu, hạnh phúc và khỏe mạnh. Dưới đây là 7 loại thực phẩm lành mạnh nhất dành cho tuổi 20, theo Eat This, Not That!

1. Protein

Từ thịt gà, bít tết đến đậu phụ, protein là một khối cấu tạo thiết yếu. “Khi ở độ tuổi 20, bạn vẫn đang phát triển”, hướng dẫn viên yoga kiêm chuyên gia dinh dưỡng Lola Berry (Mỹ) giải thích. Protein giúp bạn lớn lên.

2. Carbohydrate phức hợp

Lisa Avellino, Giám đốc Thể dục tại NY Health and Wellness (Mỹ), giải thích: Nghiên cứu ủng hộ rằng thanh thiếu niên đến 20 tuổi nên tạo thói quen của người trưởng thành. Vì vậy, bắt buộc phải cung cấp cho cơ thể tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết để có sức khỏe tối ưu.

Theo đó, carbohydrate phức hợp như khoai lang, hạt diêm mạch và gạo lứt rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là ở độ tuổi 20 khi bạn hoạt động rất tích cực, theo Eat This, Not That!

3. Quả hạch và hạt

Chuyên gia sức khỏe cá nhân Matt Riemann cho biết: Nếu bạn bắt đầu ở tuổi 50, có lẽ đã quá muộn. Thêm vào đó, cho đến khoảng 25 tuổi, cơ thể bạn vẫn đang xây dựng xương.

Vì vậy, để giữ được thân hình bikini đó và tiếp tục xây dựng xương chắc khỏe, bạn cần ngăn ngừa loãng xương 40 năm kể từ bây giờ. Bạn cần nhận được nhiều vitamin và khoáng chất lành mạnh từ các loại quả hạch và hạt. Chúng chứa đầy đủ mọi thứ bạn cần, từ vitamin A đến kẽm, theo Eat This, Not That!

Ngoài ra, các loại quả hạch và hạt còn có một liều lượng chất chống ô xy hóa lành mạnh, chất béo, protein và chất dinh dưỡng thực vật.

4. Thực phẩm giàu canxi

Bạn cần nghĩ về tuổi 20 là khoảng thời gian bạn đang “đầu tư” cho sức khỏe của mình; những gì bạn ăn trong chế độ ăn uống bây giờ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng sức khỏe của bạn trong 30 năm nữa.

Tiến sĩ Susan Albers, chuyên gia dinh dưỡng và nhà tâm lý học lâm sàng tại Cleveland Clinic (Mỹ), giải thích: Thực phẩm giàu canxi sẽ giúp xương chắc khỏe, giúp duy trì hoạt động của bạn trong 60 năm tới. Thực phẩm giàu canxi bao gồm hạt vừng, rau lá xanh đậm, cam, bông cải xanh, và các loại thực phẩm tăng cường canxi như ngũ cốc và bánh mì, theo Eat This, Not That!

5. Thực phẩm cân bằng nội tiết tố

Tiến sĩ Albers giải thích: Da của bạn có thể bị ảnh hưởng khi bạn hoạt động, thức khuya và ra ngoài thường xuyên. Tăng cường chế độ ăn uống của bạn với các loại thực phẩm giúp cân bằng nội tiết tố và giữ cho bạn đủ nước có thể giúp da bạn sáng và ngăn ngừa mụn.

Các loại thực phẩm bạn cần là quả việt quất, sữa chua, quả óc chó và bột yến mạch…

6. Làm sạch gan





Tuổi 20 của bạn không thể thiếu những bữa tiệc và say sưa với bạn bè. Đó là khoảng thời gian trong đời mà bạn sẽ không bao giờ quên, nhưng đừng để tất cả rượu bia đó để lại cho bạn sự hối tiếc sau này.

Chuyên gia Riemann nói: Khi rượu trở nên nhiều hơn, thì nhu cầu chăm sóc gan cũng tăng lên. Làm sạch gan bằng nước chanh, tỏi và hành tây có thể giúp bạn khỏe mạnh về lâu dài.

7. Chất sắt

Nhiều phụ nữ ở độ tuổi 20 thực sự thiếu một chút sắt, đặc biệt là khi họ có kinh nguyệt hoặc đang mang thai. Bạn cần sắt để có các tế bào hồng cầu khỏe mạnh; nếu thiếu nó, bạn có thể bị thiếu máu và luôn cảm thấy mệt mỏi, tiến sĩ Rob Silverman của NY ChiroCare (Mỹ) cho biết.

RDA (tức khẩu phần ăn khuyến nghị. Nói một cách đơn giản RDA cho ta biết mỗi ngày chất nào đó cần trung bình bao nhiêu, ứng với từng độ tuổi) đối với sắt của nam giới là 8 mg, nhưng đối với phụ nữ là 18 mg.

Vì chất sắt dễ sử dụng quá liều, nên hãy lấy nó từ thực phẩm như đậu khô, trứng bao gồm lòng đỏ, gan, thịt nạc đỏ, thịt gia cầm, cá hồi, cá ngừ, hàu, hạnh nhân, đậu phụ và ngũ cốc nguyên hạt. Rất nhiều loại ngũ cốc ăn sáng phổ biến có tăng cường chất sắt, theo Eat This, Not That!

