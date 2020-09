4 cách ăn tưởng là lành mạnh nhưng lại rút ngắn tuổi thọ của bạn

Những gì chúng ta ăn mỗi ngày có thể giúp kéo dài hoặc rút ngắn tuổi thọ. Một chế độ ăn lành mạnh và cân bằng đóng vai trò rất quan trọng với sức khỏe.

Nếu ăn uống dù lành mạnh nhưng thiếu cân bằng, chẳng hạn như quá lạm dụng các món bổ dưỡng, có thể gây tác dụng ngược và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tuổi thọ, theo Eat This, Not That!

Dưới đây là 4 cách ăn uống tưởng là lành mạnh nhưng có thể làm rút ngắn tuổi thọ mà người trung niên cần tránh:

1. Ăn quá nhiều protein

Một chế độ ăn quá nhiều protein có thể gây hại cho sức khỏe người trung niên tương tự như hút thuốc lá, một nghiên cứu công bố trên chuyên san Cell Metabolism phát hiện.

Những người ăn nhiều protein có nguồn gốc từ động vật, chẳng hạn như thịt, có thể làm tăng đến 74% nguy cơ tử vong sớm ở bất kỳ nguyên nhân nào. Đặc biệt, nguy cơ tử vong vì ung thư của họ cao gấp 4 lần bình thường. Chế độ ăn được xem là nhiều protein khi 20% lượng calo tiêu thụ mỗi ngày là protein.

Trong khi đó, ăn protein ở mức vừa phải hoặc ưu tiên protein nguồn gốc thực vật như đậu, nấm lại rất có lợi cho người trên 65 tuổi, theo Eat This, Not That!

2. Ăn quá ít carbohydrate

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san The Lancet Public Health đã phân tích lượng carbohydrate trong khẩu phần ăn của hơn 15.400 người trung niên ở Mỹ suốt 25 năm.

Kết quả cho thấy những người ăn carbohydrate ở mức độ vừa phải, tương đương 50 đến 55% lượng calo tiêu thụ mỗi ngày, có tuổi thọ cao nhất. Trong khi đó, nhóm có tuổi thọ thấp nhất là nhóm ăn rất ít carbohydrate, lượng carbohydrate chỉ chiếm 30% tổng calo nạp vào mỗi ngày.

Một số nghiên cứu cũng phát hiện ăn 1 trứng/ngày không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

3. Không ăn chất béo

Một nghiên cứu trên chuyên san JAMA Internal Medicine đã phân tích dữ liệu dinh dưỡng của hơn 37.000 người trưởng thành ở Mỹ. Theo đó, những người ít có nguy cơ chết sớm nhất tuân thủ theo chế độ ăn giàu protein thực vật, chất béo lành mạnh và carbohydrate phức tạp như đậu, ngũ cốc nguyên hạt.

Những người không ăn chất béo lành mạnh mà lại ăn nhiều các món bột đường như bánh mì, bánh ngọt có tuổi thọ thấp hơn 12% so với bình thường.

4. Ăn quá nhiều trứng

Các chuyên gia tại Đại học Northwestern (Mỹ) đã phân tích dữ liệu của gần 30.000 người. Họ phát hiện những người nạp hơn 300 miligam cholesterol/ngày từ trứng có thể làm tăng 18% nguy cơ chết sớm, 17% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Lượng cholesterol trong một quả trứng là 184 miligam. Điều này nghĩa là chỉ nên ăn 1 trứng/ngày. Một số nghiên cứu cũng phát hiện ăn 1 trứng/ngày không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, theo Eat This, Not That!

Theo Ngọc Quý (Thanh Niên)