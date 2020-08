Điều gì xảy ra nếu bạn uống quá nhiều trà?

Trà mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó có tác dụng ngăn ngừa bệnh tật. Cũng giống như nhiều loại thực phẩm khác, trà khi uống quá nhiều có thể gây hại cho sức khỏe.



Uống quá nhiều trà xanh có thể gây đau bụng và buồn nôn ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK Trà có thể giảm triệu chứng của nhiều vấn đề sức khỏe thông thường. Ví dụ, trà gừng có thể giảm đau bụng, trà đen pha chút mật ong giảm đau họng. Không những vậy, trà có thể giúp hạn chế nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tiểu đường và tim mạch, theo Eat This, Not That.

Tuy nhiên, trà không phải là thần dược. Nó vẫn có tác dụng phụ, đặc biệt là khi uống quá nhiều. Cơ thể sẽ xuất hiện những vấn đề sau nếu bạn uống quá nhiều trà:

1. Ợ nóng

Uống quá nhiều trà, đặc biệt là những người thích giải khát bằng trà đá, có thể gây ợ nóng. Nguyên nhân là chất caffeine trong trà có thể làm giãn cơ vòng thực quản, vốn có chức năng ngăn cách giữa thực quản và dạ dày, khiến chất dịch trong dạ dày trào lên cổ họng.

Những người mắc chứng trào ngược a xít dạ dày cũng có thể xuất hiện triệu chứng nặng hơn nếu uống quá nhiều trà. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, người mắc nên giảm uống trà.

2. Đau bụng thường xuyên

Trà gừng có thể giúp giảm đau bụng. Tác dụng này có được là nhờ gừng. Nhưng với nhiều loại trà khác, chẳng hạn như trà xanh, việc uống quá nhiều có thể gây đau bụng và buồn nôn.

Nguyên nhân là vì lá trà có chứa tannin. Đây là chất tạo ra vị đắng trong trà, có thể gây một số vấn đề tiêu hóa nếu uống quá nhiều.

Nếu bị đau bụng sau khi uống nhiều trà thì hãy ăn món gì đó giàu protein như thịt, sữa hay cacbohydrat như bánh mì. Protein và cacbohydrat sẽ liên kết chặt với chất tannin, nhờ đó sẽ giúp giảm đau bụng.



ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

3. Chóng mặt

Uống quá nhiều caffeine, dù là trong trà, cà phê hay bất kỳ thực phẩm nào giàu caffeine, đều có thể gây cảm giác choáng váng, chóng mặt. Thông thường, các triệu chứng này chỉ xuất hiện sau khi người uống dùng nhiều hơn 6 ly trà hay cà phê, theo Eat This, Not That.

4. Nhức đầu thường xuyên

Một số loại trà, chẳng hạn như trà bạc hà, có thể giảm cơn đau đầu cũng như chứng đau nửa đầu. Thế nhưng, uống quá nhiều các loại trà giàu caffeine như trà xanh, trà đen lại là nguyên nhân gây đau đầu.

Nếu nghi ngờ mình thường xuyên bị đau đầu do chất caffeine trong trà, người mắc hãy giảm lượng caffeine nạp vào cơ thể dưới mức 100 milligram/ngày. Các chuyên gia cảnh báo uống trà quá nhiều và thường xuyên cũng có thể khiến những cơn đau đầu tái phát, theo Eat This, Not That.

