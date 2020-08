9 thói quen ăn uống giúp bạn nhìn trẻ hơn

Kem chống lão hóa rất tốt, nhưng bạn đã thử trà xanh hay bơ chưa? Rất nhiều thành phần chống lão hóa mà chúng ta tìm kiếm trong các loại kem dưỡng da có thể được tìm thấy trong một số thực phẩm chúng ta ăn hằng ngày.



Cá hồi cũng chứa dimethylaminoethanol (DMAE) giúp thúc đẩy làn da khỏe mạnh bằng cách bảo vệ màng tế bào ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thực phẩm giàu chất béo lành mạnh và chất chống ô xy hóa có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu cho các tế bào da của bạn và có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Vì vậy, nếu bạn muốn giữ cho làn da trẻ trung và khỏe mạnh, đây là một vài thói quen ăn uống để trông bạn trẻ hơn, theo Eat This, Not That!

1. Nấu ăn với dầu ô liu

Dầu ô liu thực sự có đặc tính chống viêm và có thể bảo vệ làn da của bạn. Các nghiên cứu cho thấy dầu ô liu thực sự có thể giữ cho làn da của bạn trông trẻ hơn. Đó là nhờ dầu ô liu có chất béo không bão hòa đơn, đã được chứng minh là giúp tăng độ đàn hồi của da.

2. Trà xanh



Trà xanh có thể có tác dụng trì hoãn quá trình lão hóa collagen SHUTTERSTOCK

Chất chống ô xy hóa là một trợ giúp rất lớn trong việc bảo vệ collagen trên da của bạn, và trà xanh có đầy đủ chất này. Trà xanh có chứa chất chống ô xy hóa (polyphenol), có đặc tính chống viêm và chống ung thư.

Thêm vào đó, trà xanh có một số caffeine, làm cho nó trở thành thức uống hoàn hảo để đổi vị với cà phê buổi chiều của bạn.

Một nghiên cứu từ Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Vitamin và Dinh dưỡng cho thấy trà xanh có thể có tác dụng trì hoãn quá trình lão hóa collagen, theo Eat This, Not That!

3. Ăn nhẹ với quả mọng và sô cô la đen

Quả mọng và sô cô la đen cũng có lượng chất chống ô xy hóa cao, nhưng những chất chống ô xy hóa này được gọi là flavanols. Flavanol thực sự có thể bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Quả mọng và sô cô la đen cũng rất giàu chất xơ, đây thực sự là thứ bạn nên ăn để giảm cân.

4. Cá hồi

Omega-3 chống viêm có thể hoạt động kỳ diệu. Nhờ những chất béo không bão hòa đa đó, có trong cá hồi, cơ thể bạn có thể có sức khỏe tim mạch khỏe mạnh, sức khỏe mắt, sức khỏe não, sản xuất hoóc môn, chức năng miễn dịch và hỗ trợ tim và phổi.

Theo Trung tâm Thông tin Vi chất dinh dưỡng tại Đại học Bang Oregon (Mỹ), các a xít béo không bão hòa đa có thể đóng "một vai trò quan trọng trong chức năng và vẻ ngoài bình thường của da", theo Eat This, Not That!

Cá hồi cũng chứa dimethylaminoethanol (DMAE) giúp thúc đẩy làn da khỏe mạnh bằng cách bảo vệ màng tế bào.

5. Các loại rau củ màu cam

Mặc dù có nhiều loại rau tốt cho bất kỳ chế độ ăn kiêng nào, nhưng các loại rau màu cam lại chứa nhiều beta carotene, chất đặc biệt quan trọng đối với mắt và da của bạn. Beta carotene chứa vitamin A, cần thiết để có một làn da khỏe mạnh.

Thêm nhiều rau màu cam, như bí đỏ, khoai lang, cà rốt, bí bơ, ớt chuông…, có thể giúp cho làn da của bạn khỏe mạnh hơn nhờ vào việc tăng cường vitamin A.

6. “Trứng hạt lanh”

Trong khi một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng trứng có thể giúp bảo vệ da, trị mụn trứng cá, mẩn ngứa và thậm chí là khô da, một nghiên cứu từ Tạp chí Dinh dưỡng Anh cho thấy dầu hạt lanh cũng đã được chứng minh là giúp làm mịn da và bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Bạn có thể thử một số công thức làm bánh yêu thích của mình với “trứng hạt lanh”! Để làm hỗn hợp này, bạn chỉ cần trộn 1 thìa bột hạt lanh (hạt lanh xay) với 3 thìa nước. Để nó trong tủ lạnh ít nhất 15 đến 20 phút rồi dùng nó như cách bạn làm với trứng trong bánh mì hoặc bánh kếp, theo Eat This, Not That!

7. Thưởng thức các món mì làm từ cà chua

Nếu bạn đang lên kế hoạch làm món mì ống cho bữa tối, nước sốt làm từ cà chua thực sự sẽ giúp bạn có làn da trẻ trung hơn đó. Chất phytochemical làm cho cà chua có màu đỏ thực sự có thể giúp tăng cường sức mạnh collagen trong da của bạn.

Một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu từ Đại học Manchester và Newcastle (Anh) thậm chí còn cho thấy các sản phẩm cà chua sẽ chống lại vết cháy nắng và nếp nhăn.

8. Quả bơ



Bạn đã thử ăn bơ cắt lát với bánh mì chưa? SHUTTERSTOCK

Chất béo không bão hòa đơn trong quả bơ sẽ có tác dụng như một phép màu đối với làn da của bạn! Chất béo không bão hòa đơn đã được chứng minh có khả năng ngậm nước và bảo vệ làn da của bạn khỏi lão hóa sớm do bức xạ tia UV, đồng thời giúp tăng độ đàn hồi của da và giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn, theo Healthline.

9. Bắt đầu ngày mới với bột yến mạch

Bột yến mạch không chỉ chứa nhiều chất xơ mà còn giúp cung cấp các vi khuẩn chống viêm tốt trong đường ruột của bạn. Nếu không có vi khuẩn này, lượng đường trong máu sẽ tăng đột biến cùng với các vấn đề về da.

Đưa yến mạch vào chế độ ăn uống của bạn, bạn có thể được tăng cường và làm săn chắc các mô trong cơ thể. Yến mạch có hàm lượng silicon cao, được các nghiên cứu chứng minh giúp giữ độ đàn hồi cho da, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (Thanh Niên)