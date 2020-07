Phát hiện thêm tác dụng ngỡ ngàng từ thuốc Viagra

Một số thuốc trị rối loạn cương dương bao gồm viên Viagra xanh nổi tiếng vừa được phát hiện có "tác dụng phụ" là... chữa nhiều bệnh nan y như Alzheimer hay Parkinson.

Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Science của Đại học Y khoa Harvard (Mỹ) đã cho thấy sildenafil (nổi tiếng nhất với tên thương hiệu Viagra) hay tadalafil có thể giảm sự tích lũy của protein đột biến và làm giảm sự chết của các tế bào trong mô hình thần kinh của cá ngựa vằn – một sinh vật rất hay được chọn làm thí nghiệm bởi có rất nhiều quá trình sinh học y hệt con người.



Một số loại thuốc trị rối loạn cương dương có thể mở ra hy vọng mới cho các bệnh thoái hóa thần kinh thuộc dạng nan y - ảnh minh họa từ Internet

Quá trình tích lũy các protein bị đột biến, sai lệch có thể dẫn đễn các vấn đề về thoái hóa thần kinh, bao gồm các căn bệnh nan y như Alzheimer hay Parkinson.

"Phép màu" nằm ở các chất ức chế enzyme PDE5 trong các loại thuốc rối loạn cương dương này, nhằm tăng mức độ cGMP, một phân tử hoạt động như chất truyền tin nội bào.

Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu nhằm tìm ra phác đồ phù hợp nhất để "chuyển đổi công năng" các loại thuốc trị rối loạn cương dương này để điều trị các bệnh nói trên hiệu quả nhất.

Các bệnh thoái hóa thần kinh đang là vấn đề lớn của y tế thế giới. Nhất là Alzheimer và các dạng mất trí nhớ khác, đang được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp hàng thứ 5 trong các nguyên nhân gây tử vong sớm toàn cầu. Alzheimer và Parkinson đều chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, những biện pháp điều trị hiện đại chỉ nhằm làm chậm diễn tiến bệnh, vì vậy việc phát hiện ra một thuốc có sẵn có thể đẩy lùi các bệnh này là vô cùng ý nghĩa.

Anh Thư (Theo Medical Xpress/NLĐO)