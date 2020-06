Lợi ích tuyệt vời của lá ngò gai

Ngò gai không chỉ là loại gia vị cần cho bát phở nóng hổi, thơm ngon mà bạn ăn vào mỗi buổi sáng mà còn rất hữu dụng cho sức khỏe tổng thể của bạn.

Ngò gai ẢNH: SHUTTERSTOCK

Sau đây là một số lợi ích của lá ngò gai, theo trang tin Bold Sky.

Trị bệnh truyền nhiễm

Theo một nghiên cứu được công bố trên chuyên san DARU Journal of Pharmaceutical Science, ngò gai sở hữu những đặc tính kháng khuẩn có thể giúp chống lại các chủng vi khuẩn gram âm và gram dương khác nhau, cùng với một số loài virus, nấm và nấm men.

Các phytochemical trong ngò gai nhắm vào những mầm bệnh và có thể điều trị nhiều bệnh truyền nhiễm ở người, bao gồm nhiễm vi khuẩn kháng kháng sinh, theo Bold Sky.

Kiểm soát tiểu đường

Chiết xuất tinh dầu từ lá ngò gai có hoạt động chống ô xy hóa mạnh mẽ. Ngò gai chứa một lượng lớn a xít ascorbic (vitamin C) hoạt động như một chất chống ô xy hóa và giúp loại trừ các gốc tự do. Điều này khiến ngò gai trở thành công cụ hiệu quả trong điều trị bệnh tiểu đường và các rối loạn khác do căng thẳng ô xy hóa trong cơ thể gây ra.

Loại trừ hôi miệng

Mùi hương tươi mát của ngò gai rất hiệu quả trong điều trị hôi miệng. Hàm lượng chất diệp lục trong lá ngò gai có tác dụng khử mùi. Khi bạn nhai lá ngò gai, nó sẽ loại bỏ hợp chất lưu huỳnh do các vi khuẩn miệng tạo ra trong quá trình phân hủy các hạt thức ăn thành carbohydrate, theo Bold Sky.

Chữa bệnh tim

Ngò gai chứa các hợp chất như saponin, flavonoid, coumarin, steroid và a xít caffeic. Các hợp chất này là “thế lực” chính cho hoạt động kháng viêm của loại thảo mộc này.

Một nghiên cứu cho thấy lá ngò gai có tác dụng giảm viêm trong các giai đoạn cấp tính của bệnh tim hoặc bệnh mạch máu. Nó cũng giúp giảm tình trạng viêm do chất dịch giàu protein chảy ra khỏi mạch máu.

Chữa rối loạn thận

Ngò gai thúc đẩy lợi tiểu và giúp điều trị các rối loạn liên quan đến thận như viêm tuyến tiền liệt mãn tính, viêm bàng quang, đi tiểu đau và viêm niệu đạo. Loại thảo mộc này cũng có thể giúp ngăn ngừa bệnh thận, theo Bold Sky.

Ngừa bệnh Alzheimer

Đặc tính kháng viêm của ngò gai rất hữu dụng trong việc ngăn ngừa các bệnh thoái hóa như Alzheimer và Parkinson. Saponin và flavonoid, các hợp chất chống viêm trong lá ngò gai, có thể giúp giảm tình trạng viêm trong các tế bào não.

Ngoài ra, vitamin C hoạt động như một chất chống ô xy hóa và giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào não do stress ô xy hóa gây ra.

Trị sốt

Stigmasterol, một steroid có nguồn gốc từ thực vật trong ngò gai có đặc tính kháng viêm giúp điều trị sốt, cúm, cảm lạnh và các triệu chứng liên quan. Khi mầm bệnh xâm nhập cơ thể, chúng kích hoạt sản xuất pyrogen, một chất gây sốt.

Kết quả là tình trạng viêm xảy ra do phản ứng tự nhiên của hệ miễn dịch. Stigmasterol và các hợp chất kháng viêm khác trong ngò gai giúp giảm và ngăn ngừa sốt, theo Bold Sky.

Ngăn ngừa các vấn đề về đường tiêu hóa

Lá ngò gai kích thích tiêu hóa ở dạ dày và ruột non. Hàm lượng carotenoid, lutein và phenolic trong loại thảo mộc này hỗ trợ quá trình tiêu hóa và xoa dịu nhiều vấn đề về đường tiêu hóa, giúp duy trì sức khỏe đường ruột.

Điều trị sốt rét

Lá ngò gai chứa nhiều flavonoid, tannin và triterpenoid. Các hợp chất này có đặc tính kháng khuẩn và kháng viêm, giúp chống lại ký sinh trùng sốt rét và nhiều loại vi khuẩn khác, theo Bold Sky.