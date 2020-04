Điều nguy hại gì xảy ra nếu bạn ăn quá nhiều thịt đỏ?

Bạn rất thích món thịt bò bít tết? Thật đáng tiếc là bạn cần xem lại, đừng ăn quá nhiều bít tết, vì thịt đỏ có thể dẫn đến nhiều chứng bệnh, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tuổi thọ của bạn, theo Food News.

Việc ăn quá nhiều thịt đỏ có thể dẫn đến nhiều chứng bệnh, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tuổi thọ của bạn. ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Bất cứ loại thực phẩm nào, cho dù là rất tốt, cũng chỉ nên ăn chừng mực, không nên ăn quá nhiều, vì khi ăn quá nhiều, dễ gây hại cho sức khỏe. Tiêu thụ thịt đỏ quá nhiều có liên quan đến các bệnh sau:

1. Xơ vữa động mạch

Thịt đỏ có chứa một hợp chất gọi là Carnitine, làm cứng động mạch. Nếu không được điều trị, sẽ dẫn đến xơ vữa động mạch, với các động mạch cứng và bị hẹp lại. Xơ vữa động mạch, cản trở lưu thông máu, làm tăng nghiêm trọng nguy cơ đau tim và suy tim xung huyết.

Nghiên cứu, được đăng trên tạp chí y khoa Journal of Internal Medicine, cho biết tiêu thụ 100 g thịt đỏ mỗi ngày làm tăng 11% nguy cơ đột quỵ, tăng 15% tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch và tăng 17% tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, theo Researchgate.net.

2. Bệnh tiểu đường loại 2

Tiêu thụ thường xuyên thịt đỏ có thể dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2. Mặc dù thịt đỏ không ảnh hưởng trực tiếp đến lượng đường trong máu, nhưng nó góp phần tăng cân và béo phì, từ đó dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ và tiểu đường loại 2.

3. Ung thư

Tiêu thụ thường xuyên thịt đỏ cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư do một hóa chất gọi là heme. Khi heme bị phá vỡ trong ruột, nó kích thích sản xuất các hợp chất N-nitroso, có thể làm hỏng thành ruột. Từ đó dẫn đến ung thư đại trực tràng hoặc ruột kết, theo Food News.

Chăn nuôi thương mại thường sử dụng hoóc môn để kích thích tăng trưởng và sản xuất sữa. Khi tiêu thụ, nguồn thịt này có thể gây mất cân bằng nội tiết tố, làm tăng nghiêm trọng nguy cơ ung thư vú.

Nghiên cứu cho biết tiêu thụ 100 g thịt đỏ mỗi ngày làm tăng 11% nguy cơ ung thư vú và 19% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, theo Researchgate.net.

4. Bệnh Alzheimer

Thịt đỏ là nguồn rất giàu chất sắt, đến mức lượng sắt có thể gây ra tác hại trong não và làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Lượng sắt dư thừa có thể phá hủy myelin - mô mỡ bảo vệ các sợi thần kinh và phá vỡ tín hiệu não. Từ đó, các triệu chứng của bệnh Alzheimer, như hay quên, thay đổi tâm trạng và phán đoán kém, có thể bắt đầu xuất hiện.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi cắt giảm thịt đỏ?

Với các tác động tiêu cực của thịt đỏ đối với cơ thể như vậy, thì việc cắt giảm thịt đỏ sẽ dẫn đến những cải thiện sức khỏe đáng kể sau đây

• Sức khỏe tim mạch tốt hơn

Tiêu thụ nhiều thịt đỏ dẫn đến huyết áp và mức cholesterol cao, là những yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch. Nếu bạn cắt giảm thịt đỏ, chắc chắn có thể tránh được các chất béo và các chất có hại cho sức khỏe như kháng sinh, thường được người chăn nuôi sử dụng.

• Giảm nguy cơ ung thư

Hầu hết các loại thịt đỏ bán trên thị trường đều chứa kháng sinh gây phá vỡ nội tiết tố, dẫn đến ung thư vú và ruột kết. Hãy tránh thịt đỏ để giảm thiểu nguy cơ ung thư.

• Cải thiện sự trao đổi chất

Thịt có thể lưu lại một thời gian bên trong đường tiêu hóa, có thể khiến bạn cảm thấy đầy hơi và uể oải. Ăn ít thịt đỏ hơn khiến các enzyme tiêu hóa trong ruột có thể chuyển đổi nhiều thức ăn thành năng lượng hơn, còn có tác dụng giảm cân.

• Phát triển xương khỏe mạnh

Protein động vật có thể rút canxi ra khỏi xương, có thể làm giảm mật độ xương. Tránh thịt đỏ có thể ngăn chặn được các bệnh xương mạn tính như loãng xương.

Một nguồn thay thế tuyệt vời cho thịt đỏ là thịt gia cầm, hải sản hoặc nguồn protein thực vật như các loại đậu, các loại hạt. Bạn cũng có thể ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt, theo Food News.