10 lợi ích sức khỏe bất ngờ từ quả xoài

Nếu bạn còn đang phân vân liệu ăn xoài có bổ ích gì cho cơ thể và sức khỏe của bạn hay không, thì hãy tham khảo những thông tin sau đây. Tất nhiên, thực phẩm nào cũng vậy, cho dù là rất tốt thì cũng không nên ăn quá nhiều.

1. Ngăn ngừa ung thư

Xoài chứa các chất chống ô xy hóa như quercetin, fisetin, isoquercitrin, astragalin, a xít gallic và methyl gallate. Tất cả những chất này có thể bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi bệnh ung thư vú, ung thư ruột kết, ung thư tuyến tiền liệt và bệnh bạch cầu, theo The Times of India.

2. Kiểm soát bệnh tiểu đường

Lá xoài rất tốt cho việc kiểm soát bệnh tiểu đường. Vì vậy, người bị tiểu đường nên đun sôi 5-6 lá xoài trong một bình. Ngâm chúng qua đêm và uống nước sắc lọc vào sáng sớm. Ngoài ra, xoài có chỉ số đường huyết thấp, ăn xoài ở mức độ vừa phải sẽ không làm tăng lượng đường huyết.

3. Tốt cho tim

Xoài tươi là một nguồn kali tốt giúp kiểm soát nhịp tim và huyết áp, qua đó góp phần giữ cho tim khỏe mạnh, theo The Times of India.

4. Duy trì mức cholesterol

Xoài chứa hàm lượng vitamin C, chất xơ và pectin cao làm cho nó trở thành một loại trái cây hoàn hảo giúp kiểm soát mức cholesterol cao.

5. Làm sạch da

Một lợi ích khác của việc ăn xoài là nó làm sạch làn da của bạn từ sâu bên trong cơ thể. Nó xử lý các lỗ chân lông và mang lại một làn da sáng. Do đó, bạn hãy ăn xoài để có được một làn da “không tì vết”.

6. Giảm béo

Do xoài chứa rất nhiều vitamin và chất dinh dưỡng thiết yếu, ăn một quả xoài khiến bạn cảm thấy no hơn. Ngoài ra, nhờ hàm lượng chất xơ, xoài giúp tăng cường chức năng tiêu hóa và đốt cháy lượng calorie không mong muốn từ cơ thể, qua đó thúc đẩy việc giảm cân, theo The Times of India.

7. Bảo vệ mắt

Giàu vitamin A và các flavonoid như beta-carotene, alpha- carotene và beta-cryptoxanthin, xoài có thể giúp bảo vệ mắt bạn nếu ăn thường xuyên, theo trang tin Health Shots.

8. Đối phó sốc nhiệt

Sốc nhiệt (còn gọi là say nắng) có thể được ngăn ngừa khi bạn uống nước xoài. Loại nước này cũng góp phần làm mát cơ thể, theo The Times of India.

9. Khắc phục tình trạng thiếu máu

Xoài chứa nhiều chất sắt và có thể được sử dụng như một giải pháp dành cho những người thiếu máu. Người thiếu máu và phụ nữ mang thai có thể tăng lượng sắt và canxi bằng cách ăn xoài.

10. Tăng cường hệ miễn dịch

Vỏ và thịt xoài chứa nhiều chất chống ô xy hóa có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, qua đó giúp bạn đối phó một loạt bệnh tật, theo The Times of India.