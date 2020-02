Thực hư thông tin ăn tỏi, uống thực phẩm chức năng để ngừa dịch Corona

Trong cao điểm đợt dịch viêm phổi Vũ Hán do virus Corona chủng mới, người dân truyền tai nhau đông tây y kết hợp để chống dịch virus Corona như ăn tỏi, uống nước gừng, thực phẩm chức năng. Vậy thực hư những phương pháp này như thế nào?

Thực phẩm chức năng: Tránh tiền mất tật mang



Trước tình hình dịch bệnh do virus Corona gây ra ngày càng diễn biến phức tạp, người dân rất hoang mang, lo lắng khi virus chưa có vắc - xin đặc hiệu để phòng bệnh. Vì thế, nhiều người truyền tai nhau một số cách phòng chống để được bình an vô sự, trong đó có việc bổ sung thực phẩm chức năng.



Về vấn đề này, Tiến sĩ, Bác sĩ Từ Ngữ - Tổng thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam cho hay, Có thể nói chắc chắn không có gì diệt được virus. Thực phẩm chức năng nào giàu vitamin C, kháng sinh thực vật... có thể hỗ trợ quá trình nâng cao thể trạng. Nhưng có những loại không có chức năng đó thì hoàn toàn không có giá trị để nâng cao sức khoẻ.



"Mọi người nên tập trung vào dinh dưỡng trực tiếp nâng cao thể trạng, đó là vitamin tan trong nước, protein" - Tiến sĩ Từ Ngữ nhấn mạnh.



Theo bác sĩ Lại Thanh Hà - Trưởng Khoa Khám bệnh Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), không nên chủ quan trước dịch bệnh là việc rất cần thiết nhưng khi sử dụng các thực phẩm chức năng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể cần theo tư vấn của bác sĩ chứ không tự ý dùng vì khi tự sử dụng có thể đưa một hàm lượng quá cao, không cần thiết.



"Thực phẩm chức năng phải có nghiên cứu khoa học nào chứng minh, nhất là khi chủng virus Corona là chủng mới đang được nghiên cứu. Nguyên nhân của bệnh đã rõ ràng vì thế tất cả các loại thuốc đều phải chứng minh giúp cơ thể nâng cao thể trạng ra sao. Người dân cần tỉnh táo để tránh tiền mất tật mang" - bác sĩ Thanh Hà khuyến cáo.



Tỏi, gừng, nghệ cũng phải dùng đúng cách



Tỏi, củ gừng, tinh nghệ tươi, … là những gia vị được mọi người truyền nhau để phòng chống dịch cúm Corona ở Vũ Hán, Trung Quốc.



Theo Tiến sĩ Từ Ngữ, tỏi hay gừng, nghệ có thể hiểu đơn giản là những "kháng sinh thực vật". Tác dụng là khi dùng những loại thực vật này đúng cách chính là ngăn người dân mắc những bệnh liên quan đến vi khuẩn khác trước khi có thể mắc viêm phổi cấp do virus Corona.



"Như vậy có thể nói nó làm cho thể trạng người dùng tốt hơn. Trong y tế còn gọi là chống bội nhiễm, tức là không mắc nhiều bệnh một lúc" - Tiến sĩ Từ Ngữ phân tích.



Tuy nhiên, theo bác sĩ Lại Thanh Hà, kể cả việc dùng tỏi, gừng cũng cần theo tư vấn của bác sĩ vì khi sử dụng nước tỏi đậm đặc có thể gây ảnh hưởng đến niêm mạc.



Bác sĩ Nguyễn Văn Lân – Viện Y học cổ truyền Quân đội cho hay tỏi có thể làm gia vị trong các bữa ăn làm điều trị một số bệnh cúm, phong hàn khác. Tuy nhiên, chưa ai nghiên cứu ăn tỏi có thể chống được virus Corona.



Với thông tin nghệ tươi có hoạt chất Curcumin chống lại các loại virus, kháng viêm, chữa lành vết thương hiệu quả bác sĩ Lân cho rằng chưa có nghiên cứu nào khẳng định được.



"Kể cả chỉ là các loại gia vị nhưng ai cũng phải ăn uống thông minh và lưu ý có thể hợp với người này, không hợp với người kia" - bác sĩ Lân khuyến cáo.



