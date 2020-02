Sau nghỉ Tết, chăm chỉ uống nước đỗ đen rang để làm đẹp và giữ dáng

Là một loại đỗ có thành phần dinh dưỡng cao, nước đỗ đen rang sẽ đem đến những công dụng hữu hiệu ít ai ngờ.





Theo y học cổ truyền, đỗ đen có tác dụng giải độc, bổ thận, bổ huyết, chữa được cước khí, bồi bổ cơ thể. Đặc biệt nhất, đối với các chị em thì nước đỗ đen rang sẽ giúp cho vóc dáng và làn da được cải thiện rất nhiều do chứa vitamin, khoáng chất và kẽm.



Giảm cân an toàn:



Một trong những công dụng của nước đỗ đen rang mà chị em phụ nữ vô cùng yêu thích đó chính là giảm cân. Lsoflavone tự nhiên có trong đỗ đen là một chất chống oxy hóa, đồng thời ngoài tác dụng ngăn chặn các loại ung thư như ung thư vú, hợp chất còn cải thiện sự chuyển hóa năng lượng trong cơ thể. Chính vì vậy, uống nước đỗ đen hàng ngày sẽ làm giảm lượng chất béo trong cơ thể, kiểm soát lượng mỡ tuần hoàn trong máu, hỗ trợ tích cực cho việc giảm cân một cách tự nhiên và an toàn.





Da sẽ mịn hơn khi các khoáng chất trong đậu đen đi vào cơ thể. Ảnh: T. L.





Duy trì làn da mịn màng:



Đỗ đen rất nhiều khoáng chất, vitamin với 10 loại axit amin cần thiết như lysine, methionine… Nước đỗ đen rang cũng có công dụng giúp người sử dụng duy trì một sức khỏe dẻo dai, bên cạnh đó còn giúp phái nữ trẻ hóa làn da, giúp da mịn màng và tươi trẻ hơn.



Giúp xương khỏe mạnh:



Canxi là một trong những thành phần của nước đỗ đen rang rất quan trọng trong cấu trúc xương, trong khi việc duy trì sức mạnh của hệ xương và giúp cho độ đàn hồi của xương khớp được bổ sung bởi sắt và kẽm.



Ngoài ra, trong thành phần của nước đỗ đen rang chứa nhiều sắt, canxi, magiê, mangan, đồng và kẽm trong đỗ đen đều góp phần xây dựng, duy trì cấu trúc và sức bền của xương một cách hiệu quả.





Những người đang bị tiểu đường có thể thường xuyên uống nước đỗ đen rang.





Hạ huyết áp và hỗ trợ điều trị tiểu đường:



Nước đỗ đen rang có thành phần dinh dưỡng chứa chất hàm lượng natri thấp là điều cần thiết để giữ huyết áp ở mức bình thường. Đặc biệt, trong thành phần dinh dưỡng của đỗ đen có hàm lượng natri thấp tự nhiên và chứa kali, canxi và magiê, giúp giảm huyết áp cho người bị cao huyết áp hiệu quả.



Bên cạnh đó, các chuyên gia nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 1 có chế độ ăn nhiều chất xơ cùng với uống nước đỗ đen rang sẽ phần nào giúp giảm đường huyết hiệu quả. Những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 cũng có thể cải thiện lượng đường trong máu, lipid và insulin.



https://laodong.vn/lam-dep/sau-nghi-tet-cham-chi-uong-nuoc-do-den-rang-de-lam-dep-va-giu-dang-780791.ldo

Tuấn Đạt (LĐO/theo medicalnewstoday.com)