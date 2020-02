Những loại nước uống tăng cường miễn dịch, 'chống' virus corona cực tốt

Hệ thống miễn dịch phải hoạt động liên tục để phát hiện ra những tế bào lạ xâm nhập vào cơ thể. Vậy nên, bạn cần cung cấp vitamin và khoáng chất lành mạnh để duy trì hoạt động hệ miễn dịch được tốt.





Ảnh minh họa: Internet





Nước ép táo, cà rốt và cam



Sự kết hợp giữa cà rốt, táo và cam sẽ giúp cơ thể bạn tự hình thành kháng thể và chống lại các chứng nhiễm trùng. Vị chua của táo xanh cũng rất hợp với vị ngọt của cà rốt và cam. Các chất dinh dưỡng nổi bật trong loại nước ép này là vitamin A, B6, C, kali, axit folic.



Nước ép cam và bưởi



Viatamin C có chất chống oxy hóa và các đặc tính khác có thể bảo vệ các tế bào khỏi các chất gây hại cho cơ thể. Tình trạng thiếu vitamin C có thể khiến các vết thương lâu lành, khả năng chống nhiễm trùng giảm và đáp ứng miễn dịch bị suy giảm. Bạn có thể bổ sung vitamin C bằng công thức pha nước ép cam và bưởi. Ngoài vitamin C, thức uống này có chứa các chất dinh dưỡng đáng chú ý như vitamin A, B6, C, axit folic, kẽm.





Trong kiwi có chứa nhiều vitamin A, E và C giúp hệ thống miễn dịch của cơ thể luôn khỏe mạnh. Dùng ly nước ép kiwi còn cung cấp chất xơ và kali tốt cho hệ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch. Ảnh minh họa: Internet



Nước ép cà chua



Cà chua rất giàu folate, một chất giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng. Bên cạnh đó, nước ép cà chua cũng có một số chất dinh dưỡng như vitamin A, vitamin C và sắt. Hơn nữa, bạn sẽ không cần máy ép trái cây hoặc máy xay sinh tố để làm món nước uống này.



Nước ép táo



Nước ép dưa hấu



Dưa hấu là loại trái cây có nhiều nước, dễ dàng làm nước ép uống hàng ngày. Dưa hấu chứa nhiều vitamin, chất khoáng, chất chống oxy hóa và có lượng calo thấp, không chỉ giúp hệ thống miễn dịch tốt mà còn có thể giúp giảm đau nhức cơ bắp, giảm viêm.





Nước ép táo chứa các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin A, vitamin B6, vitamin C, kali và folic. Vitamin C là chất chống lại bệnh cúm hiệu quả, có thể rút ngắn thời gian cơ thể nhiễm lạnh và ngăn ngừa bệnh tật. Bạn có thể kết hợp táo với cà rốt và cam vừa ngon vừa có lợi cho sức khỏe. Uống nước ép này trong bữa ăn sáng có thể giúp cải thiện hệ miễn dịch. Ảnh minh họa: Internet



Nước ép cải bó xôi



Cải bó xôi là loại rau chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể, sử dụng làm món ăn hay nước ép đều mang lại hiệu quả cao. Nước ép từ loại rau này giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và beta carotene. Nếu cảm thấy vị nguyên chất của cải bó xôi khó uống, bạn có thể kết hợp cùng chanh dây, xoài... để tăng chất dinh dưỡng và hương vị thơm ngon hơn.



Nước ép củ dền và cà rốt



Tình trạng viêm có thể gây ra các triệu chứng tương tự bệnh cúm hoặc cảm lạnh như sổ mũi, ho và đau nhức cơ thể. Các nguyên liệu trong loại nước tăng cường miễn dịch này sẽ giúp bạn giảm các triệu chứng viêm kể trên. Món nước ép này còn cung cấp các chất dinh dưỡng như sắt, canxi, vitamin A, C và E.



Nước ép dâu tây và xoài



Các vitamin E từ xoài giúp bạn bổ sung chất chống oxy hóa để giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, đặc biệt là ở người lớn tuổi. Một số chất dinh dưỡng khác trong món uống tăng cường miễn dịch này là sắt, folate, vitamin A, C và E. Bạn có thể chọn trái cây tươi hoặc trái cây đông lạnh tùy thích.





Bí đỏ là thực phẩm dễ kiếm và hữu ích với sức khỏe, có chứa vitamin A, vitamin B6, vitamin C, magie, kẽm. Nước ép từ bí đỏ không chỉ tăng cường hệ miễn dịch mà giúp xương chắc khỏe, phòng bệnh đường tiết niệu và các vấn đề về da, tóc... Ảnh minh họa: Internet



Nước ép gừng, cà rốt và nghệ



Vì virus corona mới có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp, ăn hoặc uống gừng tươi thường xuyên là biện pháp giúp bạn giảm bớt các triệu chứng trong trường hợp bị nhiễm bệnh. Loại ước ép với sự kết hợp của cà rốt, gừng và nghệ mang lại cho bạn hệ thống miễn dịch tốt, loại bỏ các triệu chứng cúm hoặc cảm lạnh như sổ mũi, ho...



Nước ép kiwi



Nước ép bí đỏ



Theo Hòa Thuận (tổng hợp/TPO)