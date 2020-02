Lợi ích sức khỏe tuyệt vời của nấm

Chế độ ăn uống có khả năng chi phối đáng kể tình trạng sức khỏe của bạn. Những loại thực phẩm phù hợp có thể đem lại sự khác biệt mà bạn có thể thấy được. Hãy thêm nấm vào chế độ ăn của bạn.





Nấm có những lợi ích sức khỏe tuyệt vời, có khả năng chống ung thư, bảo vệ tim, tăng cường khả năng miễn dịch... - Ảnh minh họa: Shutterstock





Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời khi thêm nấm vào chế độ ăn, theo trang tin The Health Site.



Bảo vệ tim



Nấm làm giảm cholesterol và giúp giảm cân. Nó chứa các dưỡng chất có thể ngăn chặn tế bào dính vào thành mạch máu, góp phần ngăn chặn mảng bám hình thành trong các động mạch của bạn. Nó cũng giúp điều hòa mức huyết áp và thúc đẩy sự lưu thông máu. Đây là những yếu tố cần thiết để có một trái tim khỏe mạnh.



Chống ung thư



Một số loại nấm có đặc tính chống ung thư tuyệt vời. Ăn nấm thường xuyên giúp bảo vệ các tế bào của bạn chống lại nguy cơ tổn hại ADN. Nó cũng ức chế sự hình thành các khối u.



Vì vậy, nếu bạn muốn giảm nguy cơ ung thư, hãy biến loại thực phẩm này thành một phần trong chế độ ăn uống hằng ngày của bạn, theo The Health Site.

Củng cố xương



Nấm nút trắng là một nguồn vitamin D phong phú. Ngày nay, một số loại nấm cũng được tiếp xúc với tia UV để cung cấp cho nó thêm lượng vitamin này. Và vitamin này rất cần thiết để duy trì sức khỏe của xương. Bên cạnh đó, nấm cũng là một nguồn protein phong phú, giúp tạo xương và làm cho nó chắc khỏe.



Giảm cân



Nấm có hàm lượng calorie thấp và chất dinh dưỡng cao. Loại thực phẩm này rất giàu chất xơ, beta-glucan và chitin, tạo cảm giác no và kiềm chế cơn đói. Đây là loại thực phẩm hoàn hảo để giảm cân.



Nếu bạn muốn giảm cân thừa, hãy biến món ăn này thành một phần trong chế độ ăn kiêng thông thường của bạn.



Tăng cường khả năng miễn dịch



Không chỉ giúp giảm cân, chất beta-glucan, vốn hiện diện trong nhiều loại nấm, còn có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch của bạn, giúp bạn tránh được nhiều bệnh tật. Riêng với loại nấm shitake có nguồn gốc Nhật Bản, tác dụng này đến từ chất có tên gọi lentinan, theo The Health Site.



Chống lão hóa



Nấm chứa nhiều ergothioneine và glutathione, những chất chống ô xy hóa giúp cải thiện sức khỏe và chống lão hóa. Lượng chất chống ô xy hóa khác nhau tùy theo loại, nhưng nấm porcini (còn gọi là nấm thông) được đánh giá là nguồn cung cấp lớn nhất. Một cuộc nghiên cứu hồi năm ngoái cho thấy những người cao tuổi ăn hơn 300 g nấm mỗi tuần giảm phân nửa nguy cơ bị sa sút nhận thức nhẹ, theo MSN.



Kháng viêm



Chất ô xy hóa ergothioneine có trong nấm còn được biết đến về khả năng kháng viêm. Các chuyên gia nói rằng loại nấm reshi, cũng có nguồn gốc Nhật Bản, có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe hơn cả. Chúng giúp chống bệnh tật, giảm tình trạng viêm, ngăn ngừa dị ứng, kìm hãm sự tăng trưởng khối u…, theo The Health Site.

Theo Quyên Quân (thanhnien)