6 thực phẩm cần bổ sung gấp để tăng cường hệ miễn dịch mùa dịch bệnh

Hơn cả khẩu trang chống dịch Corona, các chất bổ sung tăng cường hệ miễn dịch là điều quan trọng hơn cả trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.

Tăng cường hệ thống miễn dịch giúp bạn giảm thiểu được nguy cơ lây nhiễm cho dù là virus Corona Vũ Hán hay cảm lạnh thông thường, theo CNA.

Có một số bằng chứng cho thấy sự thiếu hụt vi chất dinh dưỡng như kẽm và Vitamin B9 hay folate, cũng như Vitamin A, B6 và C, có thể làm thay đổi phản ứng miễn dịch trong các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm trên động vật, theo bài viết trên tạp chí của trường Y Harvard.

Để bù đắp cho sự thiếu hụt, tốt hơn nên ăn đúng loại thực phẩm thay vì uống thuốc bổ sung bởi các chất dinh dưỡng từ thực phẩm là "hiệu nghiệm nhất" và "đi kèm với nhiều chất dinh dưỡng không thiết yếu nhưng có lợi, chẳng hạn như hàng trăm sắc tố thực vật carotenoid, flavonoid, khoáng chất và chất chống oxy hóa không có trong hầu hết các chất bổ sung" - bác sĩ Clifford Lo - phó giáo sư dinh dưỡng tại Trường Y tế Công Harvard cho biết.

Dưới đây là 6 loại thực phẩm tốt cho hệ miễn dịch mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng:

1. Ớt chuông

Cam quýt không phải là thực phẩm duy nhất chứa Vitamin C, chất dinh dưỡng có khả năng bảo vệ tế bào khỏi các tấn công của các tác nhân lây nhiễm. Ớt chuông đỏ là một ứng viên khác và trên thực tế có gấp đôi Vitamin C so với trái cây họ cam quýt.

Một quả ớt chuông đỏ cỡ trung bình cung cấp 169% nhu cầu Vitamin hàng ngày của mỗi người (90mg cho nam và 75mg cho nữ/ngày) - Caroline Hill, chuyên gia dinh dưỡng Anh viết trên Healthline.

Ớt chuông. Ảnh: CNA.

Những quả ớt chuông đỏ bổ dưỡng nhất bởi chúng ở trên cây lâu nhất. So với ớt chuông xanh, ớt chuông đỏ chứa Vitamin C gấp 1,5 lần, Vitamin A gấp 8 lần và beta carotene gấp 11 lần, theo Trung tâm Dinh dưỡng, Ăn kiêng và Sức khỏe của University of the District of Columbia, Mỹ. Đối với ớt chuông vàng, giá trị dinh dưỡng ở mức giữa ớt chuông đỏ và xanh.

2. Gà

Kẽm có trong mọi tế bào và đặc biệt quan trọng cho sự phát triển và chức năng của các tế bào miễn dịch. Nguồn kẽm từ động vật như thịt gà được hấp thụ tốt hơn so với kẽm từ thực vật như các loại đậu (đậu xanh, đậu lăng...) và ngũ cốc nguyên cám (yến mạch, quinoa, gạo nâu). Điều này là do thực vật có chứa axit phytic ức chế sự hấp thụ kẽm, theo Bộ Y tế và Dịch vụ con người Mỹ.

Gà cũng là thực phẩm tốt cho hệ miễn dịch. Ảnh: CNA.

Bạn không cần nhiều khoáng chất mà chỉ cần trung bình 8mg cho nữ và 11mg cho nam/ngày. Một phần gà 85g (cỡ một cỗ bài) có thể cung cấp khoảng 2,4mg kẽm, theo Medical News Today.

3. Nấm

Hệ thống miễn dịch hoạt động tốt nhất khi có đủ glutathione để bảo vệ và giúp các tế bào trong hệ thống miễn dịch, chẳng hạn như các tế bào bạch cầu, hoạt động.

Theo một nghiên cứu, chất chống oxy hóa mạnh này do cơ thể tự sản xuất, nhưng theo tuổi tác, mức độ của nó có thể giảm xuống. Ăn nấm là cách để tăng mức glutathione bởi một số loại nấm như nấm thông và nấm trắng có chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa.

Ảnh: CNA.

Một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học bang Pennsylvania công bố trên Food Chemistry cho hay, nấm cũng có hàm lượng ergothioneine cao - đây là một chất chống oxy hóa kích thích hệ miễn dịch.

4. Rau bina (rau chân vịt)

Rau bina ở trong danh sách không chỉ vì giàu Vitamin C, mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa như kaempferol và quercetin, làm tăng khả năng chống nhiễm trùng của hệ thống miễn dịch, theo Healthline.

Rau bina. Ảnh: CNA.

Tuy nhiên, cần đảm bảo rau không quá chín bởi sẽ làm các chất dinh dưỡng bị phá hủy vì nhiệt. Nấu vừa chín là việc cần làm để tăng cường Vitamin A và cho phép các chất dinh dưỡng khác được giải phóng khỏi axit oxalic.

5. Đu đủ

Đu đủ có 157% lượng Vitamin C được khuyến nghị hàng ngày trong một trái nhỏ, theo chuyên gia dinh dưỡng Franziska Spritzler người Mỹ chia sẻ với Healthline.

Ảnh: CNA.

Đu đủ cũng có một loại enzyme thân thiện với tiêu hóa gọi là papain có tác dụng chống viêm, chưa kể folate, Vitamin B và Vitamin A dưới dạng sắc tố carotenoid để giúp có hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

6. Sữa chua

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những lợi khuẩn trong thực phẩm lên men giúp cải thiện phản ứng miễn dịch của cơ thể, theo Mayo Clinic. Sữa chua cũng chứa kẽm, Vitamin A, canxi, kali và carbohydrate để cung cấp năng lượng cho cơ thể và giúp bạn phục hồi.

Sữa chua cũng là thực phẩm tốt để tăng cường miễn dịch. Ảnh: CNA.

Hãy tìm những loại sữa chua có nhãn “Live and active cultures” (LAC - có nghĩa là trong 100g sữa chua có chứa ít nhất 10 triệu vi sinh vật còn sống và hoạt động) để thêm Vitamin D vì những người có lượng Vitamin D thấp có thể dễ bị cảm lạnh hoặc cúm.