Điều gì xảy ra khi bạn ăn một quả dưa chuột mỗi ngày?

Nếu bạn bỏ qua dưa chuột (dưa leo) vì cho rằng nó vô vị hoặc chẳng mang lại tác dụng gì, đã đến lúc bạn cần suy nghĩ lại.





Ảnh minh họa: Shutterstock





Ăn dưa chuột mỗi ngày là cực kỳ tốt cho sức khỏe của bạn. Sau đây là những thay đổi tích cực cho cơ thể có thể mong đợi khi bắt đầu ăn một quả dưa chuột mỗi ngày, theo trang tin Health & Human Research.



Ngừa bệnh



Dưa chuột chứa rất nhiều chất chống ô xy hóa, vốn là những phân tử có thể ngăn ngừa tổn thương ô xy hóa trong cơ thể. Chúng vô hiệu hóa các gốc tự do để bảo vệ bạn khỏi các vấn đề như bệnh mạn tính và lão hóa sớm. Trên thực tế, tổn thương do gốc tự do gây ra có mối liên hệ chặt chẽ với các vấn đề về tim và phổi, ung thư và bệnh tự miễn.



Khi ăn dưa chuột hằng ngày, bạn sẽ tăng lượng chất chống ô xy hóa trong cơ thể, đặc biệt là flavonoid và tannin. Một nghiên cứu cho thấy bổ sung bột dưa chuột vào chế độ ăn uống của người lớn tuổi giúp cải thiện đáng kể mức độ hoạt động chống ô xy hóa ở họ.



Cung cấp nước



Nước đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nhiệt độ, trao đổi chất, hoạt động thể chất và loại bỏ chất thải. Mức độ mất nước mạn tính dù thấp vẫn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tổng thể của bạn.



Tin tốt là bạn có thể nạp nhiều nước hơn trong chế độ ăn uống của mình bằng cách ăn các thực phẩm chứa nhiều nước, chẳng hạn như dưa chuột. Tất cả các loại rau quả đều có nước, nhưng dưa chuột có đến 96% là nước. Điều đó có thể giúp bạn “thủy hóa” cơ thể một cách dễ dàng, theo Health & Human Research.



Giảm cân



Dưa chuột có thể giúp bạn loại bỏ trọng lượng thừa vì chúng rất ít calorie nhưng nhiều chất xơ. Ăn dưa chuột giúp bạn cảm thấy no mà không cần nạp nhiều carbohydrate vốn là tác nhân gây tăng cân.



Nếu bạn ăn cả một quả dưa chuột mỗi ngày, bạn sẽ chỉ nạp vào cơ thể 45 calorie (và không có chất béo) nhưng lại hấp thu được một lượng đáng kể protein, vitamin C, vitamin K, magiê, kali và mangan.

Chưa hết, các nghiên cứu cho thấy một chế độ ăn gồm nhiều loại thực phẩm chứa đầy nước (chẳng hạn như dưa chuột) có liên quan đến việc giảm đáng kể khối lượng cơ thể, theo Health & Human Research.



Giảm đường huyết



Lượng đường trong máu không được kiểm soát là tác nhân gây bệnh tiểu đường và bệnh tiểu đường loại 2 đặc biệt liên quan đến chế độ ăn nhiều đường. Các bác sĩ cũng khuyến cáo rằng ngay cả khi bạn không bị tiểu đường, tình trạng đường huyết cao mạn tính làm tăng đáng kể nguy cơ phát triển căn bệnh đáng sợ này.



Vì thế, thực hiện các bước nhằm kiểm soát lượng đường huyết ngay từ bây giờ thực sự là việc nên làm. Một số nghiên cứu trên động vật và trong ống nghiệm cho thấy dưa chuột giúp làm giảm lượng đường huyết và bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tiểu đường.



Cải thiện đường ruột



Táo bón thực sự là một vấn đề gây khó chịu. Có nhiều tác nhân gây táo bón, bao gồm căng thẳng, tình trạng mất nước và chế độ ăn uống kém. Nhưng đừng lo, ăn dưa chuột mỗi ngày có thể giúp bạn đối phó vấn đề này. Như đã nói trên, dưa chuột chứa rất nhiều nước, vì thế rất tốt cho việc đại tiện.



Pectin, loại chất xơ có nhiều trong dưa chuột, cũng có tác dụng hỗ trợ. Các nghiên cứu cho thấy pectin giúp tăng cử động cơ ruột và nuôi các vi khuẩn đường ruột giúp cải thiện quá trình tiêu hóa, theo Health & Human Research.



