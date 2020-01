5 loại thực phẩm tốt nhất để chống ói mửa do rượu bia

Buồn nôn, nhức đầu hay đắng miệng là những cảm giác hay gặp sau khi uống nhiều rượu bia. Nhiều loại thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên không những giúp giảm các triệu chứng này mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác.



Ăn một lát gừng tươi hoặc ngâm trà uống có thể giảm các vấn đề về tiêu hóa như buồn nôn- Ảnh minh họa: Shutterstock





Măng tây



Măng tây chứa rất nhiều các hợp chất có thể giúp giảm cảm giác buồn nôn, mệt mỏi, nhức đầu do rượu bia, theo Healthline.



Một số nghiên cứu cho thấy chất chiết xuất từ măng tây có thể làm tăng gấp đôi hiệu quả phân hủy rượu bia của một số enzyme, từ đó giúp các tế bào gan giảm nguy cơ tổn thương do tác hại rượu bia.



Cá hồi



Cá hồi rất giàu a xít béo omega-3, vốn có khả năng giúp cơ thể giảm viêm. Uống rượu sẽ làm tăng đáng kể các hợp chất gây viêm, dẫn đến tình trạng buồn nôn, nhức đầu.



Do đó, ăn cá hồi cũng như các loại cá giàu omega-3 sẽ giúp giảm các triệu chứng khó chịu do uống rượu bia.



Gừng



Các bằng chứng khoa học cho thấy gừng là phương thuốc hiệu quả để chữa trị buồn nôn. Nhiều vấn đề dạ dày dẫn đến buồn nôn cũng có thể điều trị bằng gừng. Ăn một lát gừng tươi hoặc ngâm trà uống đều được.



Cà chua



Nước ép cà chua là một lựa chọn khác cũng rất tốt để giảm cảm giác nôn ói, khó chịu do rượu bia. Nghiên cứu cho thấy cà chua chứa các hợp chất có thể ngăn ngừa tổn thương gan do rượu bia.

Một số chất khác thì giúp tăng cường khả năng hoạt động của enzyme chuyển hóa rượu trong cơ thể, theo Healthline.



Trà xanh



Trà xanh cũng rất hữu ích khi trong việc làm giảm triệu chứng nôn ói do rượu bia. Các nghiên cứu trên chuột phát hiện các hợp chất trong trà xanh làm giảm đáng kể nồng độ cồn trong máu chuột.



Mặc dù nghiên cứu chỉ mới tiến hành trên chuột nhưng trà xanh vẫn có thể giúp giảm triệu chứng khó chịu do uống rượu bia trên người, theo Healthline.





Theo Ngọc Quý (thanhnien)