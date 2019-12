Tác dụng không ngờ của việc ăn 2 quả táo mỗi ngày

Ăn 1 quả táo mỗi ngày giúp bạn không phải đến bác sĩ, nhưng ăn 2 quả táo mỗi ngày còn đem đến những tác dụng không ngờ hơn nữa.





Ăn 2 quả táo mỗi ngày trong 8 tuần có thể làm giảm cholesterol "xấu" tới 4%, nghiên cứu của giáo sư Đại học Reading, Anh cho thấy.





Ăn 2 quả táo mỗi ngày giúp giảm cholesterol xấu. Ảnh: Getty Images





Theo nghiên cứu, ăn 2 quả táo mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ. Tờ Mail Online dẫn kết quả nghiên cứu mới cho biết, 40 người có cholesterol cao ăn 2 quả táo to mỗi ngày trong 8 tuần, đã giảm mức cholesterol "xấu" của họ xuống gần 4%.



Điều đó có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ hoặc đau tim - những căn bệnh có thể do cholesterol làm xơ cứng động mạch.



2 quả táo to chứa khoảng 1/4 lượng chất xơ được khuyến cáo nạp mỗi ngày. Điều này có thể giải thích cho lời khuyên truyền thống rằng "1 quả táo mỗi ngày giúp bạn không phải đến bác sĩ“.



Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, ăn 2 quả táo mỗi ngày khiến mạch máu khỏe mạnh hơn, tương tự như tác dụng trong các thực phẩm khác có chứa các hợp chất tự nhiên gọi là polyphenol, như rượu vang đỏ và trà.



Giáo sư Julie Lovegrove, tác giả cao cấp của nghiên cứu thuộc Khoa Dinh dưỡng, Đại học Reading, Anh, cho biết: “Những người ăn hàng ngày 2 quả táo có cholesterol xấu thấp hơn và không làm giảm cholesterol tốt so với những người uống đồ uống có táo”.



“Chúng tôi tin rằng chất xơ và polyphenol trong táo rất quan trọng và táo là một loại trái cây phổ biến, dễ ăn với mọi lứa tuổi” - ông nói.



Nghiên cứu của giáo sư Lovegrove yêu cầu những người từ 20 đến 69 tuổi ăn 2 quả táo mỗi ngày trong 2 tháng, làm xét nghiệm máu trước và sau đó.



Nghiên cứu, được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ, cho thấy phụ nữ có thể hưởng lợi nhiều hơn nam giới khi cùng ăn từ 2 quả táo mỗi ngày để giảm cholesterol xấu, mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận điều này.

Theo Song Minh (Báo Lao Động)